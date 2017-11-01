Соцопрос одного из основных кормильцев Ямала напугал жителей

01:26 01 ноября 2017 0

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» изучает настроения жителей в базовых для себя Ноябрьске и Муравленко Фото: Александр Константинов © URA.RU

Дочерняя структура «Газпром нефти», «Ноябрьскнефтегаз» (ННГ), провела ежегодный соцопрос, выясняющий отношение местных жителей к регионообразующей компании. Особенностью этого года стало обсуждение возможного возвращения компании к ее прошлому виду. Жители города откликнулись апокалиптическими слухами о судьбе всего ННГ.

В середине октября в Ноябрьске и Муравленко специалисты Московской исследовательской компании провели экспертный опрос. Среди вопросов о состоянии и перспективах города, общественных настроениях, о том, как воспринимается промышленность и ведущие игроки, опрашиваемых спросили об их отношении к возможному объединению Муравленковского филиала «Газпром нефть» с дочерней компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Ноябрьск и нефть в сознании ямальцев — вещи практически идентичные Фото: Александр Константинов © URA.RU

По версии источника «URA.RU», участвовавшего в опросе, заказчиком исследования выступило материнское общество «Газпром нефть». Он утверждает, что из разговора с интервьюером понял — обсуждается возможность и ликвидации филиала в Муравленко.

Собеседник агентства, знакомый с работой «Ноябрьскнефтегаза», проведение опроса подтвердил. По его словам, это ежегодный замер общественных настроений, проводимый для уточнения социальной политики, проводимой социально ответственной компанией на территории ее присутствия. Он опроверг наличие решения по слиянию муравленковского и ноябрьского офисов, уточнив, что такой вариант обсуждается.

«Не стоит забывать, что филиал в Муравленко всегда был частью ННГ, и получил независимость относительно недавно — в «нулевые», — говорит источник.

В истории с опросом важнее волна слухов, которая возникла одновременно с ним. Несколько высокопоставленных горожан подтвердили агентству, что слышали обсуждения возможного переезда компании из Ноябрьска.

Реформы внутри большого «Газпрома» пугают людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Опасения подтверждает недавний уход из Сургута дочерней компании большого «Газпрома» — «Газпром переработки». На Ямале тоже есть прецедент: из газовой столицы страны, Нового Уренгоя, основные управленческие функции переданы в головной офис в Санкт-Петербурге.

Источник, знающий положение дел в ННГ, называет это «кухонными разговорами, далекими от реальности». Собеседник в администрации Ямало-Ненецкого автономного округа также заверил, что такая возможность даже не обсуждается.

В готовом решении о выводе дочерних предприятий нефтяной компании из региона сомневается ямальский политолог Евгений Забродин: «Если бы решение было принято, то никакие опросы были бы не нужны. Это вопрос корпоративной политики».