Пьяный гаишник добился отставки генерала. А мечтали все чиновники

20:25 02 ноября 2017 0

Ибиев неоднократно рисковал своими погонами. Но реальные претензии к нему появились после двух поездок главы СКР в Югру практически подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина началась чистка в рядах СКР в Ханты-Мансийском автономном округе. Отстранены и уволены ряд работников окружного управления. Также отстранен от работы руководитель четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге, бывший руководитель СКР по УрФО генерал-лейтенант Руслан Ибиев.

В здании Следственного комитета на Щорса — разные эмоции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге СКР по Свердловской области и четвертый отдел ГСУ находятся в одном здании на Щорса, 18. И свердловчане проявили необычную реакцию на отстранение Ибиева. «Ликуют, потому что на девятом этаже (где находится четвертый отдел) траур», — сообщил «URA.RU» работник СКР.

По данным инсайдера, претензии к Ибиеву копились долгое время: региональные элиты регулярно конфликтовали с руководителем следствия, сообщая о своем недовольстве в Москву. Но каждый раз слухи об отстранении генерал-лейтенанта не получали подтверждения. А вот события в ХМАО стали причиной для отстранения: Бастрыкин дважды за полтора месяца побывал в Сургуте, где до этого никогда не видели такого высокого начальства. Последней каплей стало то, что полицейские в ХМАО решили превратить в жизнь сюжет кинофильма «Левиафан» — полную для себя вседозволенность, а следователи не дали этому должную оценку.

«Можно только предполагать, как люди в погонах там относятся к рядовым гражданам и за кого они их там держат, если они пришли и избили чиновника прямо на рабочем месте, пытаясь выкрасть у него вещдок», — продолжает инсайдер.

Речь идет о случае в селе Перегребном, где пьяный гаишник Батырхан Даудов заживо сжег подростка. Случайным свидетелем преступления стал вице-мэр Перегребного Дмитрий Мельниченко. Регистратор его автомобиля снял на видео случившееся. После этого заместитель руководителя Няганского МСО СКР дал указание работникам ГИБДД провести обыск у чиновника, чтобы отнять уличающее видео. Мельниченко, понимая, чего стоит ожидать от местных силовиков, разослал запись разным своими знакомым, чтобы она сохранилась.

На Урале есть недавний пример, что отстранение не означает окончание карьеры — Валерий Задорин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все закончилось тем, что гаишники просто избили чиновника прямо в его кабинете. Замначальника Няганского СК сейчас уволен, но все еще на свободе. По гаишникам, которые устроили безобразную сцену в кабинете вице-мэра, сейчас ведется проверка. Скорее всего, их тоже уволят, считает собеседник агентства. Неизвестно только, привлекут ли их еще и к ответственности.

Отстранен руководитель СКР по ХМАО Анвар Ахмедзянов. На настроения в отделе это отстранение никак не повлияло. Его подчиненные считают, что на них это не отразится.

«Как работали, так и работаем, отсутствие начальника пока никак не сказалось, панических настроений нет», — сказал «URA.RU» следователь югорского ведомства.

«Сложно объяснить нежелание работать или, наоборот, непонятное проявление рвения. Например, в Сургуте уже три года никак не кончится история из-за драки двух школьников. Подрались 16-летние подростки, конфликт закончился лишь синяками. Тем не менее было возбуждено уголовное дело, сделано много экспертиз. Прошло уже несколько судов, но точка не поставлена. А подростки успели уже окончить школу и уйти в армию», — описывает методы работы СК в Югре инсайдер.

«URA.RU» же сообщало о том, какой скандал вызвало то, что был отпущен на свободу водитель автобуса Раиль Саитханов, совершивший 4 декабря 2016 года ДТП, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Расследованием резонансной трагедии занималось четвертое следственное управление ГСУ СКР генерала Ибиева.

Впрочем, отстранение Руслана Ибиева не означает его отставку. В июле резонансной была история с «борзым» директором завода из Нижнего Тагила, который не платил людям зарплату и заявлял, что заплатит лишь в том случае, если его об этом попросит лично Путин. Президент России обратил внимание губернатора Евгения Куйвашева на эту проблему, а Александр Бастрыкин отстранил от работы руководителя свердловского областного СКР Валерия Задорина. Но после проверки тот вернулся к исполнению обязанностей, лишь увеличив свой аппаратный вес.