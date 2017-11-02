Пьяный гаишник добился отставки генерала. А мечтали все чиновники

По распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина началась чистка в рядах СКР в Ханты-Мансийском автономном округе. Отстранены и уволены ряд работников окружного управления. Также отстранен от работы руководитель четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге, бывший руководитель СКР по УрФО генерал-лейтенант Руслан Ибиев.
В Екатеринбурге СКР по Свердловской области и четвертый отдел ГСУ находятся в одном здании на Щорса, 18. И свердловчане проявили необычную реакцию на отстранение Ибиева. «Ликуют, потому что на девятом этаже (где находится четвертый отдел) траур», — сообщил «URA.RU» работник СКР.
По данным инсайдера, претензии к Ибиеву копились долгое время: региональные элиты регулярно конфликтовали с руководителем следствия, сообщая о своем недовольстве в Москву. Но каждый раз слухи об отстранении генерал-лейтенанта не получали подтверждения. А вот события в ХМАО стали причиной для отстранения: Бастрыкин дважды за полтора месяца побывал в Сургуте, где до этого никогда не видели такого высокого начальства. Последней каплей стало то, что полицейские в ХМАО решили превратить в жизнь сюжет кинофильма «Левиафан» — полную для себя вседозволенность, а следователи не дали этому должную оценку.
«Можно только предполагать, как люди в погонах там относятся к рядовым гражданам и за кого они их там держат, если они пришли и избили чиновника прямо на рабочем месте, пытаясь выкрасть у него вещдок», — продолжает инсайдер.
Речь идет о случае в селе Перегребном, где пьяный гаишник Батырхан Даудов заживо сжег подростка. Случайным свидетелем преступления стал вице-мэр Перегребного Дмитрий Мельниченко. Регистратор его автомобиля снял на видео случившееся. После этого заместитель руководителя Няганского МСО СКР дал указание работникам ГИБДД провести обыск у чиновника, чтобы отнять уличающее видео. Мельниченко, понимая, чего стоит ожидать от местных силовиков, разослал запись разным своими знакомым, чтобы она сохранилась.
Все закончилось тем, что гаишники просто избили чиновника прямо в его кабинете. Замначальника Няганского СК сейчас уволен, но все еще на свободе. По гаишникам, которые устроили безобразную сцену в кабинете вице-мэра, сейчас ведется проверка. Скорее всего, их тоже уволят, считает собеседник агентства. Неизвестно только, привлекут ли их еще и к ответственности.
Отстранен руководитель СКР по ХМАО Анвар Ахмедзянов. На настроения в отделе это отстранение никак не повлияло. Его подчиненные считают, что на них это не отразится.
«Как работали, так и работаем, отсутствие начальника пока никак не сказалось, панических настроений нет», — сказал «URA.RU» следователь югорского ведомства.
«Сложно объяснить нежелание работать или, наоборот, непонятное проявление рвения. Например, в Сургуте уже три года никак не кончится история из-за драки двух школьников. Подрались 16-летние подростки, конфликт закончился лишь синяками. Тем не менее было возбуждено уголовное дело, сделано много экспертиз. Прошло уже несколько судов, но точка не поставлена. А подростки успели уже окончить школу и уйти в армию», — описывает методы работы СК в Югре инсайдер.
«URA.RU» же сообщало о том, какой скандал вызвало то, что был отпущен на свободу водитель автобуса Раиль Саитханов, совершивший 4 декабря 2016 года ДТП, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Расследованием резонансной трагедии занималось четвертое следственное управление ГСУ СКР генерала Ибиева.
Впрочем, отстранение Руслана Ибиева не означает его отставку. В июле резонансной была история с «борзым» директором завода из Нижнего Тагила, который не платил людям зарплату и заявлял, что заплатит лишь в том случае, если его об этом попросит лично Путин. Президент России обратил внимание губернатора Евгения Куйвашева на эту проблему, а Александр Бастрыкин отстранил от работы руководителя свердловского областного СКР Валерия Задорина. Но после проверки тот вернулся к исполнению обязанностей, лишь увеличив свой аппаратный вес.