Почему отпустили главного обвиняемого в ДТП с югорскими детьми

23:13 30 октября 2017 0

Сразу после столкновения автобуса и грузовиков все пытались спасти детей — о доказательствах вины никто не подумал Фото: МЧС России

Один из участников ДТП с погибшими детьми в Югре, водитель грузовика Раиль Саитханов, оказался на свободе. У суда не нашлось оснований содержать главного обвиняемого под стражей из-за отсутствия доказательств. Несмотря на возмущение общественности Саитханов был освобожден под подписку о невыезде. В глазах родителей погибших и пострадавших детей Саитханов — настоящий виновник аварии, поэтому обстановка накаляется.

Судья Ханты-Мансийского районного суда Людмила Блажкова освободила Саитханова из СИЗО, объяснив решение тем, что арестант отбыл максимально допустимый законом срок пребывания под стражей по вменяемой ему статье. Уроженец Башкирии, работавший в Югре вахтовым методом, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем 12 смертей (большинство — дети) по неосторожности. Это преступление средней степени тяжести. Судья подчеркнула, что несмотря на широкий общественный резонанс, она вынуждена поступить именно таким образом.

Раиль Саитханов не только вышел на свободу, но и может вернуться домой Фото: proufu.ru

Источники «URA.RU» в правоохранительных органах, знакомые с материалами следствия, утверждают, что причина — в слабой доказательной базе дела. По неофициальным данным, изначально у следствия были подозрения, что Раиль Саитханов и его брат Вадим могли накануне выпивать, из-за чего в момент ДТП водитель тягача страдал от похмелья. Этим объяснялись записи мобильных регистраторов, на которых видно, как тягач с тралом без каких-либо причин то выезжал на середину трассы, то возвращался обратно (водитель мог засыпать). Однако, доказать наличие похмельного синдрома не удалось.

«Из-за хаоса на месте событий в первые часы не были собраны нужные улики. История о том, что Саитханов ездил, будучи лишенный прав, всплыла вообще случайно. И ее к делу не прикрутили, хотя грузовик прошел несколько постов ДПС, прежде чем попал в аварию. Решили делать ставку на комплексную вину — обвинять как можно больше людей по разным статьям. В итоге, адвокат разбил аргументы обвинения», — комментирует собеседник агентства на правах анонимности.

Данные инсайдеров подтверждает защитник интересов пострадавшей стороны, Умар Арчаков. «Проблема в первичных доказательствах — протоколы, схемы. Был хаос, шел снег, десятки машин скорой помощи, МЧС, спецтехники. Никто не думал о том, чтобы сохранить следы и доказательства. Плюс серьезное давление сверху, под которым были следователи, так что сделать все идеально было непросто. Поэтому грамотному защитнику не составило труда указать на недочеты», — объясняет адвокат родителей погибших и пострадавших детей.

На свободе оказалась также директор спортшколы, чьи воспитанники погибли Ирина Тарасова. Этот факт никого не возмутил Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

По неофициальным данным, адвокат Раиля Саитханова рассматривает возможность по согласованию со сторонами вывезти подзащитного домой, в Башкирию под предлогом того, что обвиняемому будет опасно находиться в Ханты-Мансийске. «Скорее всего, Саитханова спрячут от постороннего внимания. Адвокат будет находится с ним круглосуточно, чтобы тот не наделал ошибок», — рассказывает источник «URA.RU» в кругу силовиков.

Родственники погибших детей считают, что в итоге реальные сроки получат только водитель автобуса Марат Зайнуллин (он пытался уйти от столкновения) и представитель владельца автобуса Александр Сидорук. Только эти двое фигурантов до сих пор остались под арестом из-за более тяжких статей («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»), хотя на «встречку» выскочил именно Раиль Саитханов.

«Я считаю, что водитель, который долгое время ездил без водительских прав — злостно и намеренно нарушал правила дорожного движения. Он выезжал на «встречку» неоднократно. Чуть не зацепил другие автобусы с детьми, возвращающиеся с соревнований. Есть фотографии с видеорегистратора. Мое мнение: раз зафиксировано, что он создавал аварийную ситуацию, говорить о какой-то непреднамеренности нельзя.

Дети погибли, многие остались инвалидами. Ну какая тут может быть средняя тяжесть?»,

— говорит мама погибшей в аварии девочки Елена Смородникова.

«Формальный подход к расследованию и рассмотрению уголовных дел о гибели детей просто недопустим: необходимо четкое понимание, что каждое действие следователя должно быть реализацией задач уголовного закона — охраны прав и свобод человека и гражданина, а главное — предупреждения преступлений», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко уже после того, как Саитханов оказался на свободе.

По информации инсайдеров, сейчас силовики ищут выходы из сложившейся ситуации: решают, как вернуть Раиля Саитханова обратно за решетку и успокоить общественный резонанс. Собеседники отмечают, что правоохранители попытаются снова арестовать водителя грузовики на следующем заседании суда 29 ноября. «Нужно либо дело возвращать на дорасследование в связи с вновь открывшимися фактами, либо искать нарушения в поведении его (Саитханова — ред.) под подпиской», — комментирует собеседник агентства, отмечая, что, если обвиняемый покинет регион, это усугубит ситуацию так или иначе.

Дозвониться до адвоката Саитханова не удалось — номера телефона Рустема Мухаметзянова нет в открытом доступе.

Напомним, 4 декабря 2016 года возле Ханты-Мансийска лишенный прав водитель Раиль Саитханов, управляя грузовым тягачом, на котором находился крупногабаритный груз, допустил столкновение с автобусом под управлением Марата Зайнуллина, в котором ехали юные спортсмены из Нефтеюганска. После столкновения автобус вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение со вторым грузовым автомобилем.

В результате автокатастрофы погибли 12 человек, из них 10 — несовершеннолетние. Еще 13 человек серьезно пострадали. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. На нее обратили внимание в Кремле, а на церемонию прощания с юными акробатами в Нефтеюганске пришли порядка 50 тысяч человек.