Почему Бастрыкин отстранил югорского генерала, проработавшего полгода

21:22 02 ноября 2017 0

Югорский генерал еще не уволен, но его кресло временно пустует — сможет ли вернуться Ахмедзянов в должность, решат Бастрыкин и Путин Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Югра замерла в ожидании — решением руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина временно отстранен от службы Анвар Ахмедзянов, всего полгода назад назначенный на должность главы СКР по ХМАО. По версии источников «URA.RU» и опрошенных агентством экспертов, публичное заявление создателя и начальника СКР ставит крест на дальнейшей карьере югорского силовика. Официально — Ахмедзянов пострадал из-за резонансных скандалов вокруг дела о ДТП с десятью погибшими детьми. Неофициально — руководитель СКР по ХМАО попал под показательную порку следователей за неудовлетворительные результаты в работе.

«В связи с многочисленными публичными обращениями потерпевших по уголовному делу о гибели в 2016 году в ДТП 12 пассажиров, из которых 10 — дети, а также обращениями жителей ХМАО-Югры с требованиями объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности всех виновных», — объясняется причина в официальном сообщении СК РФ, опубликованном утром 2 ноября.

Анвар Ахмедзянов приехал в ХМАО всего полгода назад, но именно его отстранили за ДТП, случившееся в 2016-м году Фото: сайт СКР по ХМАО

Пока что главным вопросом для югорчан остается — вернется ли Ахмедзянов на службу, или решение Бастрыкина это сигнал к дальнейшей отставке силовика. Руководителей такого уровня снимает лично президент России, но в истории СКР есть примеры, когда даже после временного отстранения главы следственных комитетов субъектов не были уволены — например, Андрей Кондин из Омской области и Валерий Задорин в Свердловской области. Но, по мнению политолога Александра Безделова, решение Бастрыкина пока стоит расценивать как грядущую отставку.

«Учитывая, что Ахмедзянов работает всего полгода, это сильный удар, это публичный шум. После таких отстранений редко когда возвращаются к должности. Если говорить предметно, то ХМАО — очень конфликтный регион, и резонансное дело с аварией было громким. Но не думаю, что претензии к следственному комитету настолько весомые, как к суду, который освободил подсудимого из-под ареста», — комментирует Безделов.

От службы временно отстранен не только Ахмедзянов, но и руководитель четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СКР Руслан Ибиев и его заместитель Дмитрий Корешников. В комитете заявили: Бастрыкин принял такое решение из-за многочисленных публичных обращений родственников погибших и пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском детей, а также требований югорчан провести объективное расследование и привлечь к уголовной ответственности всех виновных.

Бастрыкин отстраняет генералов — президент Путин их увольняет. Но не всегда Фото: Wikimedia

Отстранения уральских генералов произошли после того, как суд отпустил под подписку о невыезде главного фигуранта громкого уголовного дела — Раиля Саитханова. Он управлял грузовиком, который 4 декабря 2016 года врезался в автобус с детьми под Ханты-Мансийском. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Более 20 были ранены. Расследованием резонансной трагедии занималось четвертое следственное управление ГСУ СКР. Ранее Бастрыкин дважды за полтора месяца прилетал в ХМАО, в том числе и из-за этой трагедии, однако главный подсудимый смог выйти на свободу — защита Саитханова смогла разбить некоторые доводы обвинения, а родители погибших в аварии детей считают, что именно следствие допустило ошибки.

Анвар Ахмедзянов был назначен в ХМАО в марте 2017-го года. К моменту приезда силовика в ХМАО, уголовное дело о столкновении автобуса и грузовика под Ханты-Мансийском уже было передано для расследования в четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СКР. Именно поэтому некоторые эксперты склонны считать, что решение Бастрыкина было вызвано иными причинами.

«Дело с ДТП — это предлог, так как за ненадлежащую организацию расследования, пусть и получившего широкий общественный резонанс уголовного дела, такое количество генералов одновременно не снимают.

Страшное ДТП в Югре отразилось на карьере уральских генералов Фото: МЧС России

Наиболее вероятная причина отстранения всех троих — это комплекс длящихся серьезных нарушений, таких как: системный брак в работе, неоднократные явные нарушения законности при расследовании уголовных дел, а также прямая фальсификация доказательств. Например, дело оперативников ГУ МВД по Челябинской области, развалившееся в суде в связи со вскрытием множественных фактов фальсификации доказательств со стороны непосредственного подчиненного Корешникова — следователя Бедерина», — считает бывший замглавы руководителя отдела криминалистики СКР по республике Северная Осетия Сергей Даниленко.

Бывший следователь также не исключает, что Бастрыкину во время его визитов в ХМАО передали информацию о возможных связях руководства территориальных подразделений СКР в УрФО с «нефтянкой». «Ибиев в свое время расследовал дело „ЮКОСа“, соответственно мог набраться „нужных“ знакомств», — считает Даниленко.

СКР по ХМАО временно обезглавлен — на какой срок, пока неизвестно Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Политолог Павел Манченко предполагает, что это может быть вообще сигналом всему следственному комитету России: «В целом ситуация в следственном комитете характеризуется рядом показателей, которые уже повлекли за собой реакцию со стороны руководства СКР. Это, прежде всего, касается большого количества дел, возвращаемых прокуратурой на повторное расследование. Ряд громких следственных разбирательств, которые прошли в Югре и часть из которых находится на личном контроле главы СКР Бастрыкина, по всей видимости, подтвердили опасения центрального аппарата следственного комитета в необходимости усиления регионального управления в ХМАО. Другими причинами объяснить столь резонансное кадровое решение — невозможно. Думаю, что это сигнал всей системе и возврата в прошлое уже не будет».

Политолог Анатолий Гагарин не исключает версию клановых и групповых конфликтов внутри силовых структур, которые могли стать причиной резкого решения Бастрыкина, а также считает, что подобные громкие решения пойдут на пользу имиджу главы СКР.

«Есть определенные клановые и групповые конфликты, подробностей которых я не знаю. Я допускаю, что подобные взаимоотношения могли послужить катализатором этих процедур и отдельные фигуры могли попасть под эти, так скажем, «разборки». Такую версию я допускаю, но оценку могу давать только как политолог. Что касается самого повода и этого громкого ДТП, дело было резонансным, то, что отпустили одного из обвиняемых в ДТП из-под ареста, подогрело и без того накаленную обстановку. Резонанс должен был в какой-то в мере получить отдачу от следственных органов. Исходя из этих принципов, руководство СКР недовольно следствием и работой структуры.

Я думаю, что эти действия Бастрыкина были последовательны и их можно было предугадать.

Думаю, за этой реакцией последуют дальнейшие шаги. А действия Бастрыкина будут положительно приняты со стороны публики»,

— считает глава уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Источник агентства, знакомый с положением дел внутри СКР, говорит, что еще одной причиной отстранения Ахмедзянова могла быть история с ДТП с пьяным гаишником Батырханом Даудовым, сбившим насмерть подростка. Этот скандал — еще одна причина частых визитов Бастрыкина в ХМАО, а перед решением об отстранении Ахмедзянова в кругу силовиков был вброшен слух, будто бы главный следователь Югры и Батырхан Даудов — родственники. «Разумеется, это выдумка», — комментирует собеседник. Напомним, дело об аварии было передано в ГСУ СКР, после чего в регион приехали сотрудники главного управления комитета из Москвы.

В СКР пока никак не комментируют, кто будет исполнять обязанности главы ведомства в ХМАО на время отстранения Ахмедзянова — в пресс-службах и регионального управления, и ГСУ не отвечают на звонки и смс-сообщения. По версии источника в следственном комитете ХМАО, руководить структурой временно будет первый замначальника СКР по Югре Дмитрий Шерман.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.