Место в думе Екатеринбурга теперь стоит 15 млн. Подешевело втрое

01:31 08 ноября 2017 0

Состоятельные екатеринбуржцы не готовы финансировать партии, избраться от которых фактически невозможно. Например, Виктор Ананьев (в центре) отказывается сотрудничать с «СР» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти приняли окончательное решение сохранить партийные списки на выборах в Екатеринбургскую гордуму, при этом резко (вдвое) сократив их долю с 50 до 25%. Об этом «URA.RU» сообщил источник в администрации губернатора. Изменения грозят парламентской оппозиции потерей спонсоров. По новому сценарию в ЕГД зайдет всего 10 списочников. Учитывая практику прошлых лет, преимущественно «единороссы». В итоге состоятельные кандидаты отказываются доверять свое выдвижение КПРФ, ЛДПР или «Справедливой России», которые в лучшем случае получат по одному мандату. Оппозиция вынуждена снижать цену за место в партспиках.

Сейчас в гордуме Екатеринбурга работает 37 депутатов: 50% мандатов разыгрывается в одномандатных округах, остальные 50% — по партийным спискам. 37-й депутат — председатель представительного органа власти — избирается на всенародных выборах.

Прежнее соотношение позволяло ведущим партиям железно заводить в ЕГД своих списочников. У «Единой России» в этом созыве их шесть, у «Справедливой России» — четверо, у КПРФ и «Российской партии пенсионеров за справедливость» — по двое, у ЛДПР — один.

Александр Смолин и Вячеслав Вегнер на предыдущих выборах в ЕГД были главными спонсорами «СР» и КПРФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Весной этого года руководство области выступило с инициативой об изменении пропорции. Первое предложение заключалось в уменьшении доли списочников до 25%. При таком раскладе 26 человек избираются по одномандатным округам, 10 — по спискам. В альтернативном варианте дума должна была полностью стать одномандатной. На инициативу региональной власти лидеры местных отделений КПРФ, ЛДПР и «СР» пожаловались полпреду президента в УрФО Игорю Холманских. В итоге, как сообщил источник в областной администрации, оппозиции пошли на уступки, остановившись на первом варианте. В ноябре губернатор внесет законопроект в Заксобрание.

По самым оптимистичным прогнозам, парламентская оппозиция сможет провести в ЕГД максимум по одному своему списочнику. Руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин вовсе считает, что три партии могу рассчитывать лишь два мандата.

«Единая Россия» сейчас на подъеме. Поэтому большинство мест по спискам скорее всего возьмет она. По мандату, думаю, уйдет КПРФ и ЛДПР. У «СР», на мой взгляд, сейчас нет шансов. В партии отсутствуют харизматики. Нет Ионина, нет Буркова, которые могли бы тянуть списки», — считает политолог.

Оппозиционеры в панике от грядущей избирательной реформы перед выборами в ЕГД. Просят помощи во всех кругах власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Состоятельные кандидаты при таких прогнозах отказываются идти на выборы от оппозиции, которая в свою очередь лишается серьезных источников финансирования. «Оппозиционные партии всегда формировали свои списки из практических соображений. „Справедливая Россия“ в 2013 году включила в свой список Виктора Ананьева и Александра Смолина. Благодаря их финансовой поддержке в думу вошли чистые „справороссы“ — Илья Лобов, Александр Караваев и Антон Швалев, — говорит источник агентства в областной власти. — Сейчас, когда количество списочников резко сократится, то таких „Ананьевых“ в партии вряд ли найдут. Никто не согласится платить за кого-то и идти на непроходном втором месте».

Куратор выборов в гордуму от «Справедливой России», депутат Заксобрания Андрей Жуковский в беседе с нашим агентством подтвердил, что при

Доля списочников в новом составе ЕГД в 2018 году сократится в два раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

составлении партсписков партия будет исходить из возможности кандидатов финансировать их продвижение. Рассматриваются ли на эту роль Ананьев и Смолин Жуковский не уточнил. Связаться с ними «URA.RU» не удалось. Оба не отвечали на звонки. Однако, как сообщили источники в «Справедливой России», ни тот, ни другой не собираются продолжать сотрудничество с «СР».

В поисках спонсоров находится и КПРФ. По словам собеседника в региональном обкоме, на выборах в 2013 году за финансирование кампании отвечали Вячеслав Вегнер и Сергей Шадрин. На этот раз финансовое обеспечение партии скорее всего возьмет на себя основатель корпорации «Маяк» Владимир Коньков.

«Если долю списков сократят до 25%, то место в партсписке будет дешевле. Потому что шансов получить мандат меньше. Если раньше цена доходила до 50 млн. рублей. То сейчас цена варьируется от 15 млн. рублей до 30 млн.», — говорит источник в КПРФ. Владимир Коньков оказался недоступен для комментария.

ЛДПР готова доверить поиск кандидатов новичку, зарекомендовавшему себя на довыборах в ЕГД Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ЛДПР сейчас также сейчас идет обсуждение кандидатур, которые могут войти в список партии. В 2013 году таким человеком стал Михаил Вечкензин, который шел при финансовой поддержке ООО «Урожай-импорт», руководителем которого является известный екатеринбургский бизнесмен Игорь Сычев. Но к Вечкензину в партии накопилось много вопросов, поэтому его кандидатура не рассматривается.

«От ЛДПР весной ярко в думу на довыборах зашел Гриша Вихарев. Он теперь может искать и других кандидатов», — рассказал источник агентства в партии, напомнив, что Вихарев выиграл кампанию в одномандатном округе.

У «Единой России» проблем с кандидатурами для списка обычно не возникает. По словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Александра Косинцева, на выборах партия сделает упор на одномандатниках, а не на списке. «В этом случае человек сам берет ответственность за свою кампанию, сам ее финансирует. Поэтому на предстоящих выборах мы тщательно подойдем к процедуре праймериз, где открыто определим лидеров общественного мнения», — пояснил Косинцев.