Совестью Тобольска выбрали бизнесмена, наехавшего на Кремль

09:19 09 ноября 2017 0

По этой лестнице, как уверяли жители Тобольска, нынешний член общественной палаты Павел Бойчевский спустился на своем джипе. Но протокол был составлен на другого человека Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тобольске разгорается скандал вокруг формирования городской общественной палаты. Источник «URA.RU» сообщил, что в среди уже избранных депутатами Тобольской городской думы членов палаты оказался известный в городе крупный предприниматель, которого молва связывает с рядом дорожных происшествий, в том числе попыткой спуститься на джипе по пешеходной лестнице в Тобольском кремле в 2010 году.

Одним из членов Общественной палаты Тобольска следующего созыва избран местный бизнесмен Павел Бойчевский, гендиректор и соучредитель ООО «Глеон». По данным источника «URA.RU», он является младшим братом Владимира Бойчевского, женатого на сестре председателя думы Тобольска Андрея Ходосевича.

Трехтонный джип пытался спуститься по лестнице Прямского взвоза фото — Тобольск Информ

Предприятие Павла Бойчевского — ООО «Глеон» — компания с выручкой в 293 миллиона рублей по итогам 2016 года (по данным системы «Контур Фокус»). До 2013 года «Глеон» получал госконтракты: строил и содержал дороги на Ямале и в Югре, ремонтировал и реконструировал улично-дорожную сети в поселках Мужи, Яр-Сале и Шурышкары (ЯНАО). Сейчас, судя по данным сайта Федеральной службы судебных приставов, против ООО «Глеон» возбуждены исполнительные производства о взыскании налогов и сборов, включая пени, на сумму около 60 миллионов рублей.

Но также Бойчевского связывают с резонансным событием 2010 года. В ночь на 10 ноября 2010 года некто попытался спуститься на джипе «Тойота Ленд Крузер» по Прямскому взвозу — пешеходному подъему из подгорной части города в Кремль. Взвоз представляет из себя мощеный камнем спуск, заканчивающийся крутой многоступенчатой лестницей. Деревянная лестница, являющаяся частью архитектурного ансамбля Кремля, получила серьезные повреждения, застрявший джип пришлось доставать при помощи крана.

Видео — Nestor72Tobolsk, Youtube

По данным источника «URA.RU», водитель джипа проехал вниз по спуску до конца его мощеной части, но подняться обратно трехтонная машина не смогла из-за выпавшего легкого снежка. После этого водитель джипа решил спуститься по лестнице, но автомобиль застрял, когда деревянная конструкция начала разрушаться под его весом.

В сети было выложено видео экстремального спуска. К счастью, никто не пострадал. Тоболяки возмущались действиями водителя, подобное, по некоторым свидетельствам, имело место лишь однажды в 1970-е годы во время съемок художественного фильма, сам инцидент одно из уральских СМИ назвало «наездом на Кремль». В городских форумах владельцем и настоящим водителем джипа практически сразу назвали Павла Бойчевского. Однако, к нему самому претензий не предъявлялось: водителя джипа привлекли к административной ответственности.

Прямскому взвозу был нанесен существенный ущерб Фото — Тобольск Информ

Спустя почти пять лет, по неподтвержденным данным источника «URA.RU», Бойчевский отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Сотрудники автоинспекции требовали этого, поскольку 21 февраля 2015 года после корпоратива предприниматель устроил гонки с правоохранителями, которые проиграл и был задержан.

Получить комментарий Павла Бойчевского не удалось. Бизнесмен не отвечал по мобильному телефону, сотрудница ООО «Глеон» сообщила «URA.RU», что руководитель находится в командировке. Председатель Тобольской областной думы Андрей Ходасевич также не ответил на звонки на мобильный телефон. Спикеру было отправлено СМС с подробным описанием ситуации, но Ходасевич не ответил на сообщение.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области получить комментарий не удалось. Руководитель пресс-службы Анжела Борисова попросила позвонить позднее, поскольку находилась в командировке. На повторный звонок она не ответила.

Председатель тобольского Союза общественных организаций «Комиссия общественного (гражданского) контроля» Леонид Беликов заявил «URA.RU», что при формировании общественной палаты города председателем думы Андреем Ходосевичем были допущены многочисленные нарушения. Беликов считает, что палата формируется из «удобных» для городской власти людей. Информацию о нарушениях общественник уже передал прокурору Тобольска Айрату Гуссамову.