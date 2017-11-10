Челябинск обвиняет штаб Навального в пустой трате городского ресурса

12:47 10 ноября 2017 0

В мэрии Челябинска называют поведение адептов Навального «бумажной бомбардировкой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный в эти выходные вновь не приедет в Челябинск, хотя подавал заявку на проведение встречи со своими поклонниками. Его штаб признает, что за сентябрь и октябрь в городскую администрацию ими подано 47 уведомлений на проведение митинга-встречи с Навальным (полтора в день). А 30 октября за одно утро — сразу 30 новых уведомлений на 10—12 ноября. Об этом руководитель челябинского штаба Алексей Табалов написал в своем аккаунте. При этом Навальный в Челябинск не собирался, у него были планы на другие города.

— Иначе как тратой муниципального ресурса я назвать эту «бумажную бомбардировку» не могу, — говорит «URA.RU» вице-мэр Челябинска Игорь Лопаткин.

— Но это их право посылать уведомления?

— Их право, но у нас есть обязанности, — говорит Лопаткин. — Каждое уведомление надо рассмотреть. Связаться с силовыми структурами, чтобы узнать, смогут ли они обеспечить безопасность мероприятия.

Игорь Лопаткин (справа): такое количество заявок на акции поступает разве что во время выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По федеральному законодательству каждое уведомление разбирается специальной комиссией. Поднимается весь архив писем, чтобы проверить, не была ли ранее подана заявка от другой организации на проведение акции на том же самом месте. Во многих случаях необходим выезд на место, чтобы определить, возможно ли проведение мероприятия или сразу двух акций на этой площадке. В выезде обязательно должны участвовать сотрудники полиции. Им необходимо определить, смогут ли они обеспечить безопасность, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля. Наконец, на каждую заявку нужно написать обоснованный ответ, как правило, на двух листах.

— Много времени приходится тратить?

— Управление по взаимодействию с общественными объединениями мэрии, если не парализовано, то очень и очень много времени тратит на рассмотрение уведомлений от «навальновцев». «Навальновцы» же не единственные! У нас есть другие общественные организации — национальные центры, ветераны, инвалиды. Такое количество заявок на проведение акций, как сейчас, поступает разве что только перед выборами — и почти все они от штаба Навального.