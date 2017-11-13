Как в Челябинске выполняли поручение Путина о принуждении к миру

19:48 13 ноября 2017 0

Представители движения «СтопГОК» и РМК даже сели по разные стороны стола Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В Челябинской области началась операция по принуждению к миру активистов самой главной протестной силы региона, движения «СтопГОК», и руководства РМК. По просьбе президента Владимира Путина 13 ноября стороны сделали первый шаг — сели за стол переговоров. Модератором поручено было выступить губернатору Борису Дубровскому, в резиденции которого в понедельник прошло первое совещание с участием лидеров «СтопГОК» Василия Московца и Сергей Белогорохова, президента «Русской медной компании» Всеволода Левина и его замов Олега Медведева и Наталии Гончар, а также представителей надзорных ведомств, чиновников и общественников.

По инициативе общественников встреча была открытой для прессы, хотя централизованно сотрудников СМИ не приглашали. Борис Дубровский, видимо, для журналистов, проговорил участие областных властей в проекте — организовали социологическое исследование, по итогам которого заказали независимый экологический аудит, выявивший два риска: опасность гидрометаллургической технологии и огромный размер хвостохранилища (песка после извлечения медного концентрата) Томинского горно-обогатительного комбината. РМК пошла навстречу и изменила проект. Компания отказалась от гидрометаллургии и решила хвостохранилище переместить в самый большой в Евразии угольный разрез — Коркинский. Этим решалась и давняя проблема его рекультивации.

«Участие РМК в ликвидации Коркинского разреза идет под контролем Минприроды и Росприроднадзора. У меня сложилось ощущение, что проект можно реализовать с минимумом экологического риска. Единственная проблема — отсутствие диалога между РМК и общественностью. При том, что необходимо действовать в рамках законодательства», — сказал Борис Дубровский, намекая на недавнюю попытку активистов «СтопГОК» провести силовую акцию на строительной площадке Томинского ГОК.

Сергей Белогорохов (слева) и Василий Московец — редкие гости в правительстве области, они даже заблудились после заседания Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Еще перед заседанием Василий Московец в соцсетях писал, что не готов к компромиссам. Единственное требование — прекращение строительства Томинского ГОК, рекультивация площадки и высадка там деревьев. Аналогичные требования он озвучил на встрече, дополнив их отставкой главы Минэкологии области Ирины Гладковой и созданием общественного совета для оценки социального, экономического и экологического эффектов от строительства комбината. Отдельно Московец заявил о резко изменившемся отношении властей к движению после того, как Борис Дубровский в августе объявил, что поддерживает новый проект из-за отказа от гидрометаллургии и решения проблемы хвостохранилища. «Мы готовы участвовать в обсуждении ситуации мирно и законно, но нас не пускают на публичные слушания. Чиновники отказывают в проведении публичных мероприятий», — возмущался Московец.

Отставку министра он объяснил регулярным смогом и ухудшением состояния воздуха.

«Так как у нас смог исчезает с прибытием Путина и [премьер-министра Дмитрия] Медведева, считаем, что дело в людях, а не в ветре.

Ситуация лишь ухудшается. Просим в связи с несоответствием занимаемой должности уволить министра Гладкову и назначить на пост [активиста «СтопГОК»] Владимира Казанцева. Раз нынешние специалисты не справляются, надо их увольнять, иначе будем работать только на лекарства. Нужно срочно провести совещание с участием силовиков, чтобы выяснить причины смога и привлечь виновных к ответственности», — продолжал лидер движения «СтопГОК».

В завершении Василий Московец напомнил о поручении президента Владимира Путина разобраться с задержаниями активистов в день его приезда в Челябинск 9 ноября. «В соответствии с законом мы подали уведомления о пикетах. 15 человек задержали, женщине заламывали руки. Прошу поручить провести проверку данного факта и привлечь виновных к ответственности», — обратился общественник. Пользуясь случаем, он попросил изменить меру пресечения Гамилю Асатуллину, арестованному после попытки сжечь стройплощадку Томинского ГОК.

В апреле Алексей Навальный выступал на челябинском митинге движения «СтопГОК». Активисты уверяют, что им не принципиально, с кем из политиков сотрудничать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Василий Московец заметил, что с 2016 года просил о встрече с региональными властями, но его игнорировали. «Спасибо за встречу, жалко что это произошло только после вмешательства президента», — подчеркнул он.

Представители РМК и надзорных ведомств выразили недоумение прозвучавшими обвинениями в ангажированности и нарушениях. Министр Ирина Гладкова назвала совпадением то, что в день приезда первых лиц в Челябинске весь день ветрено и нет смога, а также выразила готовность подать в отставку, если ее попросит губернатор.

Аргументы президента РМК Всеволода Левина были не менее убедительными: инвестиции в Томинский ГОК составят 70 млрд рублей, после реализации проекта область получит 120 млрд рублей налогов, число рабочего персонала компании в регионе увеличится до 80 тыс. человек.

Наталия Гончар заверила, что слухи о вреде Томинского ГОК не соответствуют действительности Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар заверила, что все объекты компании строятся в соответствии с проектами, которые проходят экспертизы, включая дополнительные. «По поручению губернатора проводился независимый экологический аудит. Когда у людей было опасение загрязнения Шершневского водохранилища, мы просверлили 65 скважин, провели гидроисследования, которые показали, что не будет вреда водоему. Все наши документы дополнительно проверяются и перепроверяются. Они размещены в открытом доступе», — дополнил своего шефа вице-президент РМК.

Наталия Гончар рассказала о корпоративной акции — ежегодной высадке по два дерева взамен одного вырубленного. Только в прошлом году РМК посадила 66 тысяч саженцев. Топ-менеджер РМК согласился с предложением Бориса Дубровского обсуждать проект строительства Томинского ГОК на площадке Общественной палаты области.

Вице-президент компании по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Медведев выразил готовность передать общественникам всю необходимую документацию для независимого аудита, поскольку представители «СтопГОК» уже не раз выразили однозначное отношение к проекту и будут пристрастными.

Несколько раз во время диалога представители «СтопГОК» начинали повышать голос и устраивать перепалку. Губернатор их одергивал, напоминая, что все находятся у него в гостях.

«Я вижу, что они [руководств РМК] работают профессионально, отстаивают свои интересы, это же коммерческая компания. Вопрос только в форме взаимодействия. Нужна какая-то внешняя площадка. И Общественная палата могла бы ею стать. Но я хочу понять, что вы готовы на ней работать, идти навстречу друг к другу. Сейчас вы условно находитесь за забором», — заметил Борис Дубровский. По поводу увольнения Гладковой он поиронизировал: «Давайте документы на своего человека, с приходом которого воздух сразу улучшится. Мы посмотрим характеристику».

Глава региона предложил общественникам проконтролировать, как РМК будет возвращать около тысячи гектаров леса, которые оказались не нужны из-за переноса хвостохранилища в Коркинский разрез. «Это история, которую нужно будет обсуждать отдельно. Или вот как они планируют впоследствии рекультивировать Томинский разрез, тоже можно спросить. Привлечь к обсуждению надзорные органы, если Гладкова удержится, то и ее. И шаг за шагом двигаться, только я прошу двигаться», — еще раз попросил Борис Дубровский.

Наталия Гончар заверила, что вредных выбросов за пределы санитарно-защитной зоны не будет. Есть пример аналогичного Михеевского ГОК (Варненский район).

В комментариях журналистам по итогам заседания, Сергей Белогорохов заявил, что частично доволен встречей. «Мы высказали мнение. Но нас пытаются вывести на диалог, который нужен для затягивания времени», — считает он. Василий Московец выразил намерение вести диалог только с представителями власти, но не РМК. «Я уверен, что наступят времена, когда РМК закопает ямы, высадит деревья и уйдет с нашей земли. Никакие компромиссы с РМК невозможны. Мы будем обращаться ко всем действующим политическим движениям за помощью, привлекать на наши мероприятия не только сторонников [блогера Алексея]Навального. Вынуждены к этому прийти — теперь станем участвовать в выборах, чтобы нас начали слышать. Белогорохов — наш кандидат! В какой орган власти? В депутаты, выборы мэров же отменили», — добавил он.

Позднее, отвечая на вопросы корреспондента «URA.RU», активисты рассказали, что Василий Московец и сам будет баллотироваться. Администратор их группы во «ВКонтакте» уже является депутатом Первомайского сельского поселения. Своим сторонником они назвали депутата Калининского райсовета Алексей Ковалев (помощник опального экс-омбудсмена Алексея Севастьянова). «Гамиль Асатуллин выдвигался в депутаты Госдумы. У нас не хватает денег и технологий, но будем участвовать, а то как бедные родственники приходим к властям», — добавил Белогорохов.

Председатель областной Общественной палаты Олег Дубровин обещал через неделю подготовить первое заседание с участием активистов «СтопГОК» и представителей РМК. Наталия Гончар добавила, что компания всегда открыта и готова показать и рассказать о проекте все.

Министр Ирина Гладкова улыбнулась на вопрос об отставке. «Кадровые решения — прерогатива губернатора. Борис Дубровский сегодня озвучил основной результат, назвав сегодняшнюю встречу выходом к диалогу. Именно отсутствие диалога привело к радикализации отношения к проекту», — резюмировал эксперт.