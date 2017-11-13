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13 ноября 2017
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10 ноября 2017
10:41  13 ноября 2017 4

Президент вывел челябинскую экологию на федеральный уровень. В Москве назначено большое совещание

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Благодаря Путину, челябинской экологией озаботились федеральные ведомстваФото: Владимир Андреев © URA.RU

После звонка президента РФ Владимира Путина южноуральскому активисту Василию Московцу Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) назначила в Москве совещание, посвященное одной теме — экологической ситуации в Челябинске. Будут рассматриваться вопросы строительства Томинского ГОКа, решение проблем загрязнения воздуха и обращения с твердыми бытовыми отходами, сообщил «URA.RU» руководитель регионального управления надзорного ведомства Виталий Курятников.

Дата проведения совещания пока определяется. В ведомстве намерены организовать его в ближайшие дни, подчеркнул Курятников.

Челябинская экологическая повестка стала темой федерального уровня 9 ноября после звонка президента, посетившего саммит Россия-Казахстан в столице Южного Урала, местному активисту Василию Московцу. Сюжет об этом показательно стал третьим в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» после аналитики о визите главы государства на саммит АТЭС и общения с американским коллегой Дональдом Трампом, а также о допинговым скандале.

«Президент поучаствовал в саммите межрегионального сотрудничества Россия-Казахстан, встретился с Нурсултаном Назарбаевым. Владимир Путин посетил также челябинский компрессорный завод. Разговор с рабочими продлился более получаса, и темы затронули разные — от защиты от метеоритов и заканчивая процентами по ипотеке и экологией. Экологическая тема получила и ночное продолжение. Когда Путин уже вылетел во Вьетнам, позвонил двум челябинцам. Поначалу те подумали, что это был розыгрыш», — анонсировал сюжет Дмитрий Киселев.

Василий Московец рассказал московским журналистам, что кнопку записи разговора нажал машинально. Путин отметил: «Вы же писали мне обращение, 160 тыс. подписей, и я его читал, я знаю вашу проблему». «Самое главное, что сказал президент, и это обращение ко всем южноуральцам, — что он нас слышит, и в этом вопросе будет разбираться», — говорит воодушевленный Московец. На кадрах с экологических акций челябинцы говорят, что хотят дышать чистым воздухом и пить чистую воду.

Еще одна жительница города, которой позвонил президент, — координатор инициативной группы обманутых дольщиков Елена Малинина. Сразу после звонка Путина, ее пригласили в правительство области на совещание по проблеме дольщиков фирмы «Речелстрой». «Дорожной карты мы сегодня не увидели, но появилась какая-то более-менее уверенность, что дома будут реально строиться», — прокомментировала она итог заседания.

«Такие встречи по поручению президента будут проводиться регулярно», — заверили в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» в завершении челябинского сюжета.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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