Путин попросил активиста с Урала, защищая экологию, не нарушать закон

16:44 10 ноября 2017 0

Владимир Путин попросил Василия Московца бороться за экологию законными методами Фото: официальный сайт президента РФ

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал полную погруженность в экологическую повестку Челябинской области во время телефонного разговора с лидером движения СТОПГОК Василием Московцом по телефону. Глава государства пообещал активистам поддержку, но при этом предупредил, что действовать стоит строго в рамках закона, передает корреспондент «URA.RU».

Разговор состоялся поздно вечером 9 ноября и длился больше четырех минут. Владимир Путин позвонил Василию Московцу из самолета, на котором отправился на саммит АТЭС во Вьетнаме после челябинского форума приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном, в котором участвовал его коллега Нурсултан Назарбаев.

«Я разделяю вашу озабоченность. В Челябинске и так непростая ситуация с экологией. Мы знаем про выбросы. Ситуация не катастрофическая, но плохая. Хуже не становится, но и лучше ненамного», — сказал президент.

Лидер движения СТОПГОК Василий Московец был удостоен звонка президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава государства заметил, что федеральные власти предпринимают шаги по улучшению экологической ситуации. В частности, с 1 января вступят в силу поправки в законы, которые запретят без госэкспертизы реализовывать крупные проекты так называемой первой (самой опасной) категории. «То есть мы понимаем все плюсы — тысячи новых рабочих мест, налоги и прочее, прочее. Но есть и минусы — вырубка леса, расположение водозаборов», — продолжил Владимир Путин.

Василий Московец попросил помочь его соратникам, которые собирались 9 ноября встретить президента одиночными пикетами, а их задержали полицейские. «12 человек отпустили, на троих составили протоколы, хотя мы заранее подавали протоколы [о проведении митинга]», — объяснил эколог и попросил разобраться.

«Поэтому звоню, чтобы вы знали, что я в курсе и занимаюсь ситуацией. У меня к вам только просьба. Вы правильно делаете, что боретесь за то, что считаете правым делом. Но аккуратнее только, старайтесь не нарушать [законы]. Я с задержаниями сейчас разберусь, дам задание, чтобы людей оставили в покое», — завершил разговор Владимир Путин.

Движение СТОПГОК борется за экологическое благополучие челябинцев. Активисты регулярно проводят публичные акции. Однако в ночь на 11 сентября двое из них, Гамиль Асатуллин и Евгений Медведев, попытались сжечь спиленные бревна на стройплощадке нового предприятия рядом с поселком Томино под Челябинском. Обоих задержали сотрудники полиции. Евгений Медведев заявил, что организатором акции устрашения был Василий Московец. Последний свою причастность отрицает.

Стоит отметить, что Владимир Путин дважды звонил челябинцам после участия вместе с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым в форуме межрегионального сотрудничества. Российский лидер попросил южноуральского губернатора разобраться с проблемами дольщиков строительной фирмы «Речелстрой».