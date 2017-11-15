В интернет выложили эротические снимки ямальских школьниц

13:08 15 ноября 2017 0

В закрытых группах Ноябрьска ежедневно публикуются подобные фото с оскорбительными комментариями Фото: соцсети

Эротические фотографии ямальских школьниц опубликованы в интернете. Снимки размещают администраторы двух закрытых групп в социальных сетях, сопровождая их оскорблениями девушек, которые на них запечатлены. За то, чтобы убрать такой пост с фотографиями, с подростков требуют деньги.

В Ноябрьске быстро набирают подписчиков две группы в социальной сети «ВКонтакте» с названиями, которые мы, согласно закону, не вправе указывать. Контент групп состоит из добавляемых участниками и администраторами фотографий интимного содержания. На снимках запечатлены несовершеннолетние.

Организаторами конвейера по производству незаконной клубнички выступают молодые люди, также в большинстве своем подростки. Они, знакомясь с девочками 11-14 лет в Сети или в школе, продолжают с ними онлайн-общение, во время которого выманивают у них фото интимного характера. Некоторые идут дальше и добиваются от своих подружек сексуальной связи. Такие встречи снимаются на фото и видео, они затем выкладываются в группы, участники которых начинают оскорблять и обвинять подростков в принадлежности к категории «девушек с пониженной социальной ответственностью».

1/4 Фото: соцсети

Внимание на деятельность этих групп обратил администратор одного из популярных городских пабликов, которому пожаловалась 14-летняя девушка. Школьница утверждала, что в закрытых группах появились фотографии, которые ей не принадлежат, и попросила админа посодействовать в удалении компрометирующего контента. Собеседник рассказал «URA.RU», что пытался помочь девушке составить жалобу в службу поддержки «ВКонтакте» с требованием удалить первоначальную группу и посты с ее упоминанием. Но в службе поддержки сети отказали.

На условиях конфиденциальности мы смогли пообщаться с девушкой. Оказалось, что ранее она пыталась решить проблемы напрямую с владельцами группы, но те взамен на обещания удалить пост эротического характера потребовали деньги.

Из разговора с несовершеннолетней выяснилось, что, кроме нее, были размещены фото и ее подруг. После оплаты компрометирующие публикации были сняты.

Подруги пострадавшей от интернет-мошенников девушки из-за боязни получить ненужную огласку отказались общаться с прессой. «Они стесняются признаться и боятся родителей. Мне повезло. Меня мама поддерживает, хотя и мне совершенно не хотелось её расстраивать. Но мы всё обсудили. Моей, как и моих подруг, вины в этом нет» — говорит школьница.

Мама девочки, в свою очередь, в разговоре с «URA.RU» также призналась, что сильно переживает из-за ситуации, в которой оказалась ее дочь.

«Самое сложное в этой ситуации — это то, что некоторые дети и их родители пытаются разобраться сами и не обращаются за помощью, потому что не хотят огласки. Но надо понимать, что, наоборот, полиция не станет распространять таких сведений, зато совместно с Роскомнадзором они смогут разобраться, заблокировать подобный ресурс. Тут главное — вычислить администраторов. Потому что одну группу закроют — они другую создадут», — рассказал «URA.RU» уполномоченный по защите прав детей в ЯНАО Виталий Орешкин.

По словам детского омбудсмена, сообщение СМИ о размещении запрещенных материалов в Сети тоже может быть поводом для проверки.

1/4 Создатели сообществ сначала склоняют несовершеннолетних к интимной близости, затем выкладывают кустарную порнографию в Сеть Фото: соцсети

Редакции «URA.RU» не удалось на момент публикации связаться с сотрудниками управления «К» при ОМВД по Ноябрьску. Но, по нашей информации, специалисты управления, одной из задач которого является борьба с распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних, уже заинтересовались этим случаем. Уголовный кодекс РФ классифицирует действия анонимных злоумышленников как преступление, караемое реальным сроком до шести лет лишения свободы.

Подобные истории возникают с завидным постоянством в разных регионах страны. Например, в 2016 году с подобным столкнулись в Югре, где частная порнография, изготовленная самим несовершеннолетними, оказалась выставлена на суд общественности.