22:30
Глава Минстроя доложил Путину о готовности к зиме
22:30
«Эпидемия костей»: почему болезни суставов молодеют и как защитить себя
22:29
Челябинских водителей ожидается ледяной дождь
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
22:26
ЦБ объявил о повышении аналитиками прогноза по средней ставке на 2025 год
22:25
В Курганской области сменятся названия станций
22:24
Египетский перевозчик закрыл программу чартерных перелетов из Перми
«Конец не за горами»: что в мире говорят про завершение СВО
22:24
Строительство дорог в России идет с опережением плана
22:20
Путин открыл новый мост через Обь в ХМАО
22:16
Губерниев: позорище российского футбола — это Кокорин
Попал в скандал с Кридом и удалил telegram-канал: выходки губернатора Федорищева, уволившего чиновника матом
22:14
Путин поставил задачу по ремонту трасс в России до 2030 года
22:14
Путин сделал заявление об обновлении дорог в России
22:05
Путин обозначил главную цель правительства России
Вдали засиял «Грэмми»: за что певице Валерии могут дать престижную награду
22:05
Слово пацана, укус официантки и вечные конфликты: чем знаменит Никита Кологривый
21:58
На западе Украины начались массовые задержания военных
21:56
В Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами село Брахлов
Как успеть купить авто за рубежом без утильсбора
21:56
Беспилотники ВСУ атаковали пять районов Белгородской области
21:48
Зеленский похвастался сделанной домашней работой
21:35
Россия обнулила пошлины на импорт нефти
Похитили в рабство, а потом продали на органы: как белоруска оказалась в опасной Мьянме
21:26
Пригожин рассказал, как трек Валерии попал на главную музыкальную премию мира
21:26
Малыш сжег себе пищевод, когда выпил жидкость из детского набора для опытов
21:20
Концерт Булановой, хиты Depeche Mode и классика при свечах: куда сходить в выходные в Тюмени. Афиша
В России появятся новые вакцины от сезонных и привозных вирусов
21:13
Власти Украины забили тревогу из-за большого сокращения населения
21:13
Лавров: Россия запросила у США комментарий о ударах по энергообъектам РФ
21:09
Соседов резко поставил на место певицу Марго с ее «Кукареку»
Путин переиграл Нетаньяху и Эрдогана в Сирии
21:08
Ветрянка накрыла Россию: в чем причина и как защитить ребенка и себя
21:06
Появилось видео задержания международной ячейки женщин-террористок в Крыму
21:02
Италия отменила решение о выдаче обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
Продают на органы и сжигают тела: как выглядит рабство в Мьянме, куда попадают россияне и белорусы
21:00
Приговор застройщику, новое кафе и снос исторического дома купца: главное в Кургане за 15 октября
20:57
Почти по всей Украине отключили электричество
20:55
Трамваи в Перми стали ездить быстрее благодаря новой технологии
На фоне попытки теракта в Москве заговорили о прекращении диалога с Киевом: что происходит
20:51
Лавров резко ответил на вопрос, пойдет ли Россия против Китая
20:47
Автор хита «Не надо стесняться» рассказал, как ходит голый при своих детях
20:47
Трагедия на Оби, похититель драгоценностей и смерть эпидемиолога: события дня на Ямале
Реакция на уволенного с матом чиновника и заявления Трампа: о чем Песков рассказал журналистам
20:45
«Мы не уступаем Италии по качеству выделки кожи»: пермский мастер о необычных заказах и борьбе с масс-маркетом
20:45
Челябинцев в выходные зовут на день моды, чайную церемонию и студенческий посвят. Афиша
20:40
Самая крепкая пара шоу-бизнеса закатит концерт в Екатеринбурге
Когда на российском фондовом рынке начнется бум ценных бумаг
20:39
Команду Трампа покидает главный переговорщик по Украине: что успел сделать Стив Уиткофф
20:38
Лавров разочаровался в новых взглядах Ангелы Меркель
20:34
Столетнее партнерство Украины и Великобритании вступило в силу
Изъяты активы на 9 млрд: как проходит дело экс-судьи Верховного суда Момотова
20:31
Лавров рассказал, как Европа хочет подставить Трампа
20:31
Доллар упал до 76 рублей впервые с 2023 года
20:30
Сургутян зовут водить хороводы на вечерке в русской светелке
«Ничего не знал»: что известно о чиновнике Жидкове, которого отправили в отставку матом
20:29
Лавров: США позитивно отреагировали на одно предложение Путина
20:28
«Петух прокукарекал»: Лавров лаконично описал политику Франции
20:26
ВСУ атаковали чиновников в Белгородской области
Обнаружен сигнал телефона пропавших в Сибири Усольцевых: где именно потерялась семья. Карта
20:23
Лавров рассказал о попытках «сбить с пути истинного» Трампа
20:23
Водитель погиб в аварии под Чебаркулем. Видео
20:22
Лавров высказался о судьбе «стамбульского процесса»
Командование ВСУ бросило на «обнуление» отряд отказников под Сумами: карта СВО на 15 октября
20:20
В Кургане открыли новую управляющую компанию
20:20
Чайковский, флейта и танцы: как культурно провести выходные в Ханты-Мансийске
20:19
В ХМАО завершается речная навигация
Тысячи фур застряли на границе России и Казахстана: как с этим связаны санкции Запада
20:13
Трамп решил «задушить» Китай пошлинами за закупку российской нефти
20:13
Трек певицы Валерии номинировали на «Грэмми»: что известно о песне и творческом пути певицы
20:10
От капустных посиделок до фестиваля отцов: куда сходить на выходных в Нижневартовске
Более полусотни беспилотников ВСУ атаковали Россию за ночь: карта ударов БПЛА на 15 октября
20:09
В Тюмени откроют улицу, которую горожане ждали больше года. Фото
20:05
Курс доллара впервые с июля упал ниже 79 рублей
20:04
Тюменский чиновник, которому прочат пост в депспорта ХМАО оставил прежнюю должность
20:02
В Екатеринбурге лихача на BMW поймали с помощью нейросети. Фото
20:01
Пермяки получили более двух миллионов рублей штрафов за борщевик
20:01
MEE: главный переговорщик США по Украине с Россией покинет администрацию Трампа
19:55
Ради эстетики: на набережной Кургана спилили часть деревьев. Фото
19:54
Ведущая Муцениеце заявила, что Байден может быть рептилоидом
19:51
Китайские бренды подняли цены на свои авто в России
19:44
Доллар рухнул ниже 79 рублей впервые с середины лета
19:39
Сперму ямальских жеребцов заморозят для потомства. Видео
19:37
Суд вынес меру пресечения экс-зампрокурора Белгородской области
19:34
Курганские полицейские будут еще быстрее раскрывать преступления
19:32
В Перми установят памятную доску в честь первого ректора института культуры
19:30
Россия вновь заинтересовалась в нефтяных месторождениях в Сирии
19:28
Не десертом единым: готовим из тыквы гарнир, рагу и даже котлеты
19:25
В здании мэрии Екатеринбурга продают помещение за десятки млн — там популярный ресторан
19:21
Бывшего вице-премьера РФ и иноагента-адвоката признали террористами и экстремистами
19:20
Шумков анонсировал комплексное благоустройство центральной площади в Куртамыше
19:17
В Крыму вскрыта женская ячейка террористок
19:16
Нашли еще одного погибшего: транспортная прокуратура уточнила обстоятельства трагедии на Оби в ЯНАО
19:15
Батуты, квесты и виртуальная реальность: обзор детских игровых комнат в Перми. Инфографика
19:13
Зампрокурора Белгородской области Смирнов арестован по делу о взятке
19:11
Мандат ушедшего в отставку свердловского депутата год пролежит без владельца
19:10
В Крыму задержали женщин, пропагандирующих идеи всемирного халифата
19:07
Адвокат Полозов* признан террористом
19:06
Средние зарплаты в Москве вырастут почти до 200 тысяч рублей через год
19:05
Лишенный гражданства Украины балерин показал тату с Путиным у сердца
19:00
Казарма Блюхера и Дворец труда: история главного корпуса Пермского аграрно-технологического университета
18:59
Свыше миллиарда потратили на помощь пенсионерам-заводчанам на Урале
18:55
Глава Пентагона поторопил НАТО «переходить от слов к делу» в отношении России
18:54
Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов
18:54
Свердловчане вышли на митинг, требуя тепла. Видео
18:53
В Новом Уренгое более 500 иностранцев нарушили режим пребывания
18:51
Ландшафтный дизайнер рассказал, с чего нужно начать благоустройство Туры в Тюмени
18:40
Россия и Беларусь подписали программу военного сотрудничества на 5 лет
18:39
Российский банк признали банкротом
18:39
Рейс Москва — Курган задержат на 8,5 часов. Фото
18:37
Умер главный санитарный врач района ЯНАО и общественник из Тюмени. Фото
18:36
Сколько стоит поменять шины в Екатеринбурге. Инфографика
18:34
«Ты до дома не доедешь!»: Челябинская ГАИ прокомментировала поведение водителя маршрутки
18:34
Суд ХМАО начал рассматривать дело экс-чиновников, обвиняемых в мошенничестве
18:34
Народные приметы на 16 октября: как не навлечь беду на Дениса Позимнего
18:33
Поющий про товарища Ким Чен Ына Shaman попал на видео
18:30
В Челябинской области на четверть подешевела аренда домов
18:30
Тюменская активистка, у которой забрали памятник жене хана Кучума, обратилась в суд
18:28
Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня
18:27
В Тюмени откроют новый мемориал героям СВО
18:26
Суд запретил пикап-курсы блогера Лесли, склонявшего к изнасилованию
18:26
В Тюмени появится четырехзвездочный «итальянский» отель
18:24
В Пермском крае резко выросла заболеваемость ветрянкой
18:20
Готовьтесь к старости: курганский врач-гериатр Лобанова о медпомощи и секретах долголетия. Видео
2
18:18
Госдума подготовила законопроект о защите россиян в Латвии
18:17
Из Тюмени депортируют мигрантов, которые устраивали драки около ресторанов
18:17
Суд запретил распространение пикап-курсов блогера, призывавшего к изнасилованиям
18:14
В Перми стартовал Российский ресторанный фестиваль
18:14
На Ямале поймали с крупной партией наркотиков «гастролера» из Свердловской области
18:14
Замначальника ростовского МЧС лишили свободы
18:11
«Им уже не помочь»: Оскар Кучера ответил тем, кто уничтожает русскую культуру на Украине. Видео
18:04
Трек Валерии номинировали на «Грэмми», певица поборется с Игги Попом
18:03
«Отразится на содержании в ИК»: что грозит свердловскому педофилу, который не явился на приговор
18:02
Киев готовит эвакуационные автобусы для вывоза людей
18:00
В Перми создадут мурал, посвященный дружбе России и Беларуси
17:58
На грани пожара: в тюменском общежитии для рабочих аэропорта нашли множество нарушений
17:57
На главных свердловских трассах перестанет пропадать интернет
17:54
Власти Перми претендуют на склад и участок по улице Соликамской
17:52
«Пока город спит»: в Челябинске намерены по ночам массово ремонтировать трамвайные пути
17:51
Более 300 молодых коров отправились из Пермского края в Казахстан
17:49
Коммунальщики Нижневартовска придумали необычный способ бороться с должниками
17:49
Shaman посвятил песню Ким Чен Ыну и спел ее жителям Северной Кореи
17:41
Курганцы запаниковали, что застройщик сносит их забор. Фото
17:41
Пакистан взорвал нефтяной танкер в Кабуле
17:40
В Челябинске снесут почти 20 домов ради строительства нового микрорайона. Скрин
17:37
Российские мужчины чаще пользуются «мобильным клонированием»
17:35
В Тюмени за сутки резко вырос спрос на дорогие иномарки из-за границы
17:34
Военно-спортивная игра, муайтай и концерты: куда сходить в Ноябрьске и Муравленко на выходных
17:32
Белоусов назвал главную силу борьбы с НАТО
17:32
Как кассы самообслуживания в сетевых магазинах Тюмени обвешивают покупателей. Фото
17:30
Ямальский спортсмен удалил все российские аккаунты и сменил номер на украинский
17:30
Какие праздники отмечают 16 октября 2025: что можно и нельзя делать
17:29
НАТО активизировалась на границах России и Беларуси
17:29
В Перми зафиксирован всплеск спроса на иномарки из-за грядущего повышения утильсбора
17:25
Следователь задержал подозреваемого в жестоком убийстве пермского охранника
17:23
Захарова высказалась о судьбе задержанных в Азербайджане россиян
17:22
Фестиваль с Бьянкой, Loc-Dog, Майами и Truwer в Кургане меняет формат: что ждет зрителей
17:22
Оскар Кучера назвал «недалекими» тех, кто запрещает интернет детям. Видео
17:21
ФСБ накрыла автосервис с нелегальными мигрантами в Екатеринбурге. Фото, видео
17:20
Прыжки на батуте, танцы и автоквест: куда сходить в Новом Уренгое и Надыме на выходных
17:16
Среди челябинских водителей появилась элита по размеру зарплат
17:15
После обмена хотел вернуться в РФ: кто такой Илья Яшин*, за что его заочно арестовали
17:15
Госдума одобрила в первом чтении корректировки в бюджете на 2025 год
17:14
Reuters: президент Сирии на встрече с Путиным попросит выдать Асада
17:14
После столкновения с баржей в ЯНАО обнаружен труп одного из пассажиров лодки
17:12
Цунами на Туре и 40 лет обсуждений: как строили набережную в Тюмени
17:10
Экскурсии, концерты и моноспектакль: куда сходить в Салехарде и Лабытнанги на выходных
17:08
На Ямале несколько человек пострадали от укусов собак у магазина. Фото
17:04
Володин: мир станет лучше без Макрона
17:00
Челябинцы скупают бюджетное жилье в новостройках и на вторичном рынке
17:00
Власти намерены хитро нейтрализовать курганского оппозиционера Сидорова. Инсайд
16:57
Оскар Кучера приехал в Екатеринбург и высказался о нем
16:56
Основательница популярного маркетплейса Татьяна Ким оценила чувство юмора пермяков
16:52
В Челябинской области найдена пропавшая по пути на кладбище пожилая женщина
16:51
Политологи предрекают отставку самарскому губернатору, попавшему в новый скандал
16:51
Грубо пославший чиновника самарский губернатор извинился
16:50
Президент Сирии заявил, что стране важно восстановить отношения с Россией
16:50
Уникальные артефакты нашли ученые на городище Мангазея в ЯНАО. Фото
16:46
В Тюмени вырастет прожиточный минимум
16:42
Британия ввела санкции против системы платежных карт РФ, «Лукойла» и «Роснефти»
16:39
Путин и президент Сирии впервые встретились
16:36
Работал с Немцовым и попал в США при обмене заключенными: кто такой Владимир Кара-Мурза*
16:36
Чуть не умер после драки, пытался покончить с собой и получил награду от Патриарха: Вячеславу Бутусову — 64
16:35
Курганские ипотечники имеют один из самых низких доходов в России
16:34
Аудитория MAX превысила население Канады
16:29
«Связаны узами брака и дружбы»: Путин указал на глубокие связи России и Сирии
16:29
Автобусы заменят трамваи на важных маршрутах в Екатеринбурге
16:26
В Прикамье РПЦ подключилась к важной программе властей для ветеранов СВО
16:22
Силовики депортировали из ХМАО сотни мигрантов
16:21
Китай поддержал протест авиакомпаний из-за планов США запретить полеты над РФ
16:20
На Ямале при столкновении с баржой пропала лодка с тремя людьми
16:20
В Челябинске открылась выставка индустриальной живописи
16:15
Великобритания ввела санкции против Российской системы платежных карт
16:15
В Кургане и Шадринске прогнозируются дождь со снегом и гололед
16:14
Тюменцев избавят от старой авторезины. Карта
16:12
В Екатеринбурге поднимут зарплаты коммунальщикам, но не всем
16:11
Изнасиловавший жительницу Курской области солдат ВСУ осужден пожизненно
16:07
В Екатеринбурге проверят школу, где на перемене случилась дикая давка
16:06
Силуанов объяснил укрепление рубля снижением импорта
15:55
В центре Кургана пройдет церемония вручения ключей от новых школьных автобусов
15:50
Пассажирка «Уральских авиалиний» едва не родила в небе. Фото
15:47
Дело экс-главной коммунальщицы Сургута потребовали вернуть прокурору
15:46
Основательница популярного маркетплейса Татьяна Ким прибыла в Пермь
15:45
В Кургане на сцене выступит актриса секс-символ 90-х. Афиша
15:45
Бойцы СВО получили помощь от создателя бренда Putin Team
15:44
После ночных морозов в Тюмень вернется оттепель. Скрин
15:41
Россия в шесть раз увеличила вложения в одну страну на Ближнем Востоке
15:40
Mash: туристку из Беларуси продали на органы в Мьянме и сожгли тело
15:38
«Незнакомка представилась женой сына»: как шадринская пенсионерка отдала тысячи долларов и евро курьеру
15:35
Депутат Киселев призвал устроить охоту на крыс в Екатеринбурге
15:33
Уволенный за мат тюменский телеведущий не прошел кастинг шоу «Голос»
15:31
Украина атаковала Россию пятью беспилотниками
15:27
В России призвали сократить отпуска и праздничные дни
15:24
В России могут снизить ставку по семейной ипотеке до 4%
15:24
В Екатеринбурге грудничок скончался, выпив чай
15:19
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» будет выступать во второй лиге России
15:17
Временный президент Сирии прибыл в Москву на встречу с Путиным
15:16
В Кремле прокомментировали деятельность Ходорковского* и «Антивоенного комитета России»**
15:16
Адвокат Жорин объяснил, что может грозить Macan, если он проигнорирует службу в армии
15:15
Три уголовных дела: почему самую большую школу Кургана связывали со скандалами
15:10
Арестовано имущество экс-замглавы Минобороны РФ на сумму более 100 млн
15:10
«Уволенный *****» самарский чиновник объяснился за слова о камне-мемориале
15:10
Песков ответил на нападки Трампа на БРИКС
15:09
Илью Яшина* заочно арестовали вместе Кара-Мурзой** и Навальной***
15:07
Песков прокомментировал слова Трампа о разочаровании конфликтом на Украине
15:07
Заведующая детсадом в Екатеринбурге отбирала зарплаты у коллег
15:04
В Перми руководитель бюро экспертиз получил условный срок за попытку мошенничества
15:01
Официальная зарплата челябинских металлургов оказалась выше фактической
15:00
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о решении ЕСПЧ против России
15:00
Сколько лет грозит экс-начальнице курганского УФССП Уваровой, арестованной по коррупционному делу
15:00
День отца, эксперименты и экскурсия на фабрику продуктов: что ждет челябинских детей на выходных. Афиша
14:59
Грубо уволенный самарский чиновник сам напишет заявление об уходе
14:58
На Ямале в больницы поступило новое оборудование для диагностики. Фото
14:57
Челябинские туристы отсудили у «Победы» в три раза больше, чем заплатили
14:57
В Кремле ответили, поздравил ли Трамп Путина с днем рождения
14:56
Песков: подаренные Путину иконы от бойцов СВО находятся дома у президента
14:55
Окончены поиски 13-летней девочки, пропавшей в Пермском крае сутки назад
14:55
Временный президент Сирии прибыл в РФ
14:55
В Кремле отреагировали на скандальное видео с уволенным матом самарским чиновником
14:55
Путин поговорит с лидером Сирии о судьбе российских военных баз
14:50
Чего ждать от Солнца: какой силы будет магнитная буря 16 октября 2025
14:47
Рэперу Macan грозит лишение свободы из-за неявки в военкомат
14:47
Захарова предупредила херсонцев о смертельной опасности
14:45
Заочно арестован политик Кара-Мурза*
14:42
В Тюменской области расходятся слухи о задержании ио главы самого протестного муниципалитета
14:40
Генсек НАТО анонсировал новое решение по Украине
14:37
На «Госуслугах» теперь можно оформить налоговый вычет
14:35
«Битва 30 человек»: горожане страдают от скандального кафе в Березовском
14:34
Грубо уволенный самарский чиновник сообщил о своем состоянии здоровья
14:33
Кара-Мурза* заочно арестован по делу о фейках о ВС РФ
14:31
Власти ХМАО запускают онлайн-сервис для выбора детских лагерей
14:30
Фон дер Ляйен открыто шантажирует Сербию положением страны в Европе
14:27
Собачий нянь из ЯНАО похитил драгоценности и проиграл их на ставках
14:23
Анатолий Лобанов: в ЯНАО театр — это «теплые объятия» на Крайнем Севере
14:22
Появились слухи о неявке Макана в военкомат: что известно о скандальном рэпере
14:21
Минобороны РФ сообщило о новых успехах российских военных
14:19
ВСУ сбросили умные авиабомбы на позиции ВС России в зоне СВО
14:16
В интернете появился фейк о возможном сокращении отпусков в России
14:15
Бастрыкин вмешался в ситуацию пермяков, которые живут в аварийном доме в Яйве
14:15
Праздник к нам приходит: в тюменских магазинах начали продавать новогодние украшения. Фото
14:13
Стройки и фермы: в Челябинске прошел рейд по мигрантам. Фото, видео
14:09
Мать жертвы насилия в Екатеринбурге лишают родительских прав
14:09
Армия России освободила села Алексеевку и Новопавловку в ДНР
14:08
Когда День матери в 2025 году: история праздника и как поздравить любимых женщин
14:07
Челябинцев предупредили о мокром снеге, ледяном дожде и гололеде
14:06
В Кургане вынесли приговор извращенцу, который приставал к детям сожительницы
14:05
РИА Новости: Macan не пришел в военкомат в Москве
14:04
В центре Кургана снесут дома, чтобы построить ЖК с подземным паркингом
14:03
Дело бывшего замминистра обороны РФ Попова передали в суд
14:02
Ремонт второго этажа молодежного кластера «Салют» в Екатеринбурге стартовал раньше, чем планировали. Фото
14:01
В Свердловской области снят режим угрозы атаки БПЛА
14:01
В Челябинской области возникли проблемы с работой интернета из-за особого режима
14:00
Тюменским водителям быстрее всех на Урале повышают зарплату
14:00
Курганские единоросы недовольны депутатом ГД Ильтяковым из-за его игнора. Инсайд
13:56
Борьба прокуратуры с бизнесменом против застройки стадиона у школы в Перми получит новое развитие
13:54
ЦБ: экономика выходит из перегрева
13:52
В Курганской области продлили период опасной погоды
13:50
Зеленский назначил главу Одесской ОВА после увольнения мэра за якобы связи с РФ
13:46
Губернатор Текслер рассказал об успехах челябинских экологов. Видео
13:45
В ХМАО у пьяного водителя отобрали машину и посадили его в колонию
13:40
Бастрыкину доложат о челябинском мальчике, который хочет жить с мамой
13:36
Власти Екатеринбурга придумали, как бороться с трудными подростками
13:34
TAC: Трамп подтолкнет Зеленского к уступкам в пользу России
13:33
В Перми попрощаются с известным маркетологом Марковым, внесшим большой вклад в развитие науки
13:22
На пункте Верхний Ларс изъяли тысячу блоков сигарет на 1,3 млн рублей
13:21
Подростков, терроризирующих трамваи в Екатеринбурге, поставили на учет
13:19
Тюменцы «сметают» выставленные на аренду квартиры
13:15
В ЯНАО нашли мертвым хозяина сгоревшей иномарки из Дагестана
13:15
Известная киностудия засудила жителя ХМАО из-за Чебурашки
13:15
Не в своей климатической зоне: насколько надежны китайские автомобили курганской зимой
13:13
Челябинские экс-полицейские ответили в суде за вымогательство наркотиков
13:12
В Армении задержаны сразу шесть священников Арагацотнской епархии
13:12
Губернатор ХМАО отправит мэров и местных депутатов в рейды с коммунальщиками
13:11
Бизнесмена Попова обвиняют в хищении миллионов из пермской инвестиционной компании
13:08
Bloomberg: Британия и Канада присоединятся к плану ЕС по изъятию активов РФ
13:08
В Челябинской области отменен режим беспилотной опасности
13:07
Коммунистам не удалось заработать политические очки в самом скандальном городе ХМАО
13:02
Какие льготы дает статус многодетной семьи тюменцам
12:57
Дело экс-зама главы Минобороны Попова направлено в суд
12:56
Заместитель «уволенного ***» чиновника заявил, что тот очень переживал из-за случившегося
12:55
В тюменских частных клиниках заканчиваются вакцины от ветрянки
12:54
В Сочи вербовали россиян на Украину
12:53
Конкурсному управляющему крупнейшего тюменского банкрота заплатят 200 миллионов
12:52
Стала известна вторая причина, почему Мурашко не прилетел в Екатеринбург
12:52
В ХМАО раскрыли ОПГ, незаконно помогавшую мигрантам
12:42
В Екатеринбурге установят предельный уровень тарифов на тепло
12:41
Председатель СКР потребовал повторный доклад по ремонту крыши дома в Еманжелинске, пробитой антеннами
12:40
Пьяный пермяк упал с трапа теплохода и отсудил крупную сумму
12:38
Forbes: крупная компания из ЯНАО вошла в топ-10 российских корпораций с наибольшими долгами
12:35
Глава МИД Польши Сикорский: Украина готовится воевать еще три года
12:31
В ЯНАО районный архив получил 3 млн рублей за победу в конкурсе
12:30
В Пермском крае десятки рабочих получили тяжелые травмы на производстве
12:30
Картошка тропическая и драники с беконом: в центре Кургана открылось новое кафе при кондитерской. Фото
12:30
Национализированное «Южуралзолото» возьмет в долг 50 млн долларов
12:29
Разбитые блюдца: в Перми пройдет мастер-класс по реставрации керамики
12:24
В Челябинской области запретили продавать рассольные сыры с пряностями
12:22
Стало известно, что больше всего подорожало в Пермском крае в сентябре
12:20
В ХМАО запустили новый онлайн-сервис для записи в МФЦ
12:15
В Сочи пресекли отправку россиян на Украину
12:14
Обвиненных в пытках свердловских оперов избавили от меры пресечения
12:11
Визит министра в Екатеринбург сорвался
12:10
В Донецке задержали жительницу за работу на Украину
12:10
Курс доллара рухнул впервые с начала августа
12:10
Где купить доллары нового образца в Перми
12:08
Челябинцам сообщили, что делать при атаке БПЛА. Скрин, видео
12:06
В Кургане у здания ФСБ сносят елки, которые заменят на молодые хвойные деревья
12:05
Убивший обоих родителей тюменец тратил деньги на вебкам-чаты
12:04
В РФ спрогнозировали новый уровень эскалации в случае передачи Украине Tomahawk
12:03
Свердловчане массово жалуются на работу мобильного интернета
12:03
Нарезка за 1 100 рублей и кусок торта за 610: чем накормят гостей тюменского форума
12:01
В аэропорту Сургута у иностранцев нашли больше центнера карантинных фруктов и орехов
12:00
В Екатеринбурге нашли лучшего девелопера. Фото
12:00
Российские курьеры рассказали, какие навыки прокачивает их профессия
11:59
Дело скандального экс-главы Чайковского Вострикова о премиях вернули на новое рассмотрение
11:58
Коммерсант: снятый с должности словами «Уволен, ***» чиновник госпитализирован
11:57
Екатеринбуржцы массово меняют шины на авто — в сервисах почти не осталось мест. Скрин
11:57
В США заговорили о проблемах с поставками Tomahawk Украине
11:55
Жительница Донецка задержана за работу на СБУ
11:54
Челябинцы получили сообщения о беспилотной опасности
11:54
В Челябинске открылся Всероссийский детский экологический форум. Фото, видео
11:53
Миллионные доходы, успешная жена и брак по расчету для дочери: что известно о финансах Геннадия Хазанова
11:52
В Госдуме поддержали изменения в закон об ОМС
11:51
Траты на транспортную реформу в Екатеринбурге вырастут в пять раз — составят почти 50 млрд
11:51
Госдума одобрила увеличение МРОТ с 1 января 2026 года
11:50
Челябинский инженер победил в престижном конкурсе в Москве. Фото
11:49
В Кургане снесли продуктовый магазин из 90-х. Видео
11:48
Режим работы некоторых станций метро в Москве изменят
11:42
Пермский рыбак похвастался уловом ротана. Фото
11:37
Власти ЯНАО научат КМНС безопасно использовать ружья
11:35
В Кургане перенесли сроки окончания строительства парка для диких животных
11:35
Банда воров обчистила элитные коттеджи в Екатеринбурге. Фото
11:34
В Тюмени ребенок порвал ногу об мусорку, упав с горки
11:32
Бастрыкин требует разобраться с рейдерским захватом СНТ в Челябинской области
11:30
Глава Варненского района подал в отставку
11:29
Ночной пожар в пермском поселке уничтожил квартиры восьми семей. Фото
11:29
В Перми пройдет фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival
11:26
Стадо опасных животных кошмарит свердловский поселок. Видео
11:22
На Ямале предлагают более 13 тысяч вакансий и допобразование бесплатно
11:21
Глава Минтранса рассказал, как относится к идее о запрете алкоголя в транспорте
11:20
Тюменец пытался устроиться на работу, но отправился в колонию на 11 лет
11:16
«Газпром» стал главным корпоративным должником России
11:15
Государство забрало иномарку супруги за пьяную езду мужа в Кургане. Фото
11:08
Полпред Жога поздравил родной батальон «Спарта» с 11-летием
11:07
Листовки на случай военных конфликтов появились в Екатеринбурге
11:07
В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли эпидемия ветрянки в Челябинской области
11:02
На Ямале определили 340 старшеклассников для поступления в ведущие вузы
11:00
В ХМАО приставы заставили мать оплатить гигантский долг по алиментам
11:00
Тюмень вошла в топ регионов по объемам выдачи повторной ипотеки
11:00
Зарплаты работников торговли в Пермском крае выросли на 17%
11:00
Самый медийный синоптик раскрыл, ждать ли снегопадов в Пермском крае
11:00
Не мог сдержать радостной улыбки: в Кургане вынесли приговор по делу застройщика. Видео
10:59
Российский боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен через телефон
10:55
Тюменская область взяла в кредит 1 000 000 000 рублей
10:54
Что означают сигналы и как действовать свердловчанам при угрозе атаки БПЛА
10:53
Воевавшую за ВСУ наемницу из Норвегии нашли в Херсоне
10:51
Что делать, если в Екатеринбурге пропадет интернет: инструкция
10:50
В Свердловской области возможны ограничения мобильного интернета
10:45
Лось-акробат на Ямале тормозил задними ногами, чтобы избежать ДТП. Видео
10:45
Что делать при атаке дронов: меры защиты и возмещение ущерба
10:44
Влюбленный пермяк-ревнивец по ошибке сжег три чужих автомобиля. Видео
10:42
Два человека отравились неизвестной жидкостью в Петербурге
10:41
Власти Сургута обяжут будущего застройщика центра города спроектировать школу
10:41
Что делать при обнаружении БПЛА в Свердловской области: инструкция
10:40
Сенатор объяснил, на какие пенсионные баллы стоит рассчитывать при зарплате в 200 тысяч рублей
10:40
По пермским рекам пошла первая шуга. Фото
10:40
Задержки и отмены рейсов в России 15 октября: онлайн-табло
10:38
Свердловчан предупредили об угрозе атаки БПЛА
10:37
От исторического дома купца Калинина в Кургане осталась деревянная резьба. Фото
10:31
В Тобольске оштрафовали жительницу, которая незаконно установила памятник жене хана Кучума
10:31
В Тюменской области повысят сбор с мигрантов
10:29
Что делать при встрече с медведем и как не заблудиться в лесу
10:28
В центре Тюмени откроется первая в России раменная самообслуживания. Фото
10:27
В Тюмени спасли лисенка, выжившего под колесами авто. Фото
10:27
«Я прямо предвкушаю»: стало известно, как семья Усольцевых собиралась в роковой поход в «место силы»
10:26
Пропавшая в Нытве девочка отправилась в Пермь на автобусе
10:26
«Было основание не идти»: какие ошибки могла совершить пропавшая в тайге семья Усольцевых
10:21
В Перми появятся два новых проекта для любителей аниме
10:19
«Копит и выводит за границу»: стало известно, как Пугачева зарабатывает в России
10:15
Экс-владелец «Южуралзолота» Струков заплатит почти 4 млрд рублей за вред природе
10:14
Названа одна из самых востребованных профессий в Свердловской области
10:12
До конца недели в Тюмени выпадет снег. Скрин
10:10
Власти ХМАО увеличили прожиточный минимум, несмотря на секвестирование бюджета
10:05
На Ямале задержана 18-летняя девушка за попытку сбыта крупной партии «синтетики»
10:03
Челябинские водители стали зарабатывать по 110 тысяч рублей
10:02
Кто создал образ Христа лучше: курганские зеки соревновались в иконописи. Фото
10:01
В Пермском крае рухнули цены на две популярные иномарки с пробегом
10:00
Трагедии и опасные игры на льду: спасатели ЯНАО напомнили как избежать риска
09:59
В Копейске грузовик столкнулся с легковушкой, пострадали четыре человека. Видео
09:56
На Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца
09:53
Тысячи отцов из ХМАО оформили в СФР пособие на детей
09:52
В Екатеринбурге благоустроят сквер, ведущий к главному монастырю
09:51
Тюменским контрактникам списали долгов на полмиллиона рублей
09:50
Тысячи фур застряли на границе России и Казахстана
09:50
Пятеро ямальцев сгорели в пожаре по вине управляющей компании
09:44
Российские бойцы спасли солдата ВСУ, которого хотело «обнулить» командование
09:42
В Челябинске на 6 часов задержан вылет самолета в Анталью из-за неисправности. Скрин
09:40
Не ремонтировали ни разу: в Тюмени привели в порядок юбилейную крышу
09:39
На 60% челябинских полей обнаружили нарушения закона
09:34
ВСУ пытались атаковать Россию десятками БПЛА
09:33
Роспотреб подготовил базу для запрета БАДов: что это такое, чем они вредны и как отличаются от лекарств
09:32
Аэропорт Уфы временно не принимает рейсы
09:21
Четверо ямальцев ночью попали в беду на реке
09:13
В Петербурге порезали полицейского при осмотре авто
09:13
Украина за ночь выпустила около 60 беспилотников по российским регионам
09:00
Бои вспыхнули на границе Пакистана и Афганистана
09:00
В Кургане ликвидировали компанию властей, отвечающую за качество дорожных работ
08:58
Мастер управляющей компании из ЯНАО стала жертвой уборщика. Видео
08:58
ВС РФ уничтожили цех по производству БПЛА для ВСУ
08:48
Пермяки отсудили около 200 тысяч рублей у топового застройщика
08:47
Губернатор Волгоградской области рассказал о разрушениях после атаки БПЛА
08:45
Курганские власти хотят создать совместные предприятия с Китаем
08:45
Развитие челябинского туризма потребовало обновления инфраструктуры
08:45
Самые преданные фанатки: как выглядят жены игроков ХК «Автомобилист». Фото
08:37
Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы: президент заподозрил, что у чиновника российский паспорт
08:35
Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются сломать ее
08:30
КМНС потребовали себе допквоту для обучения в элитной школе политиков ХМАО
08:22
Аэропорт Нижнекамска не принимает рейсы
08:20
У россиян стало меньше налички в кошельке
08:16
Не понял смысла: что заставило генсека НАТО вспомнить советский анекдот про русскую Lada и холодильник
08:02
Аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыт для полетов
08:00
В Тюмени ожидается небольшое потепление
07:57
Пенсии и пособия придут раньше: как ноябрьские праздники изменят график выплат
07:52
В Германии обрушились на депутата за поездку в Россию
07:49
Эксперты объяснили причины закрытия мебельных магазинов в Тюмени
07:46
Свердловчане массово рвутся в вузы Минобороны РФ
07:45
Жену пермского правозащитника, обвиняемую в донатах ФБК*, отпустили из СИЗО
07:45
Министр промышленности Алиханов впервые посетит Курган. Инсайд
07:42
Скрытое послание, побег в США или похищение в рабство: последние новости о пропавшей семье Усольцевых
07:41
Украина атаковала Ростовскую область
07:40
Дожди со снегом накроют Свердловскую область
07:40
В Тюмени появился новый застройщик. Эксклюзив
07:33
В Челябинске мужчина спасся от пожара, забравшись на подоконник. Фото
07:24
Бастрыкин взял на контроль разрушенный мост и бездорожье в пермской деревне
07:12
Временно без воды останутся некоторые дома в частном секторе Кургана
07:10
Около 30 отдаленных поселений Ямала получили топливо к зиме
07:07
В Германии раскрыли, как США хотят переманить союзника РФ
07:06
В Приморье задержали наркокурьеров за сбыт почти 30 кг метилэфедрона
06:48
В Кургане пройдет чемпионат по оказанию первой помощи
06:48
Тысячи свердловчан остались без отопления из-за крупной аварии
06:36
В ХМАО сотрудники ГИБДД спасли автоледи с открученными болтами на колесе машины
06:31
В Челябинске продают военный бронемотоцикл времен СССР за 360 тысяч рублей
06:23
Россиян предупредили о переносе пенсий и детских пособий из-за праздников в ноябре
06:15
Как курганцы получают выгоду и делают вещи из бесплатных поддонов
06:12
ВС разрешил давать матерям отсрочки от приговоров
06:08
С 2026 года на дорогах России появятся новые знаки «Глухие» и «Стоп-линия»
06:05
Вильфанд: в России больше не будет тепла, наступило предзимье
05:54
В ЯНАО прошли общественные слушания по проекту устава нового муниципалитета
05:52
В программу социального контракта вовлекут участников спецоперации
05:49
Исследование показало, что Украина бесит политиков ЕС все больше от года к году
05:44
В России предложено вернуть советский формат свидетельства о рождении
05:30
Компания пермского разработчика GPS-трекера «Где мои дети» сменила владельца
05:27
Жительница Кургана обвинила кондуктора в хамстве и причинении боли
05:26
Лондон передал Киеву более 85 тысяч БПЛА за год
05:23
Постпред Украины Мельник: РФ блестяще владеет настроениями в ООН
05:19
Конгрессвумен Луна хочет восстановить диалог с РФ и планирует переговоры
05:17
«Главное зарядка и хорошее настроение»: тагильский ветеран отметил свое 99-летие. Видео
05:14
Россиянам напомнили о первой шестидневной рабочей неделе в году
05:05
Бизнесмен Тимченко мог получить контроль над крупной нефтяной компанией в ХМАО
05:04
В Сбербанке отметили снижение цен на жилье в реальных ценах
04:52
«Коммерсант»: авиакомпании России хотят скорректировать маршруты полетов на юге
04:46
Активное развертывание сетей 5G в крупных городах России начнется в 2026 году
04:44
В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года
04:42
Тобольск возглавил рейтинг городов для бизнес-туризма в 2025 году
04:41
«Москвич» до конца года запустит производство и продажу новой модели авто
04:37
Участников СВО назначат главами сразу нескольких округов Вологодской области
04:34
Постпред Украины признал, что хочет использовать ООН для изоляции России
04:13
Стала известна самая уязвимая для бедности категория семей в России
04:09
«Коммерсант»: Роспотребнадзор подготовил основания для прекращения продажи БАДов
04:00
Мигрантов начнут проверять на гепатиты В и С
03:56
Конгрессвумен Луна: передача РФ документов по Кеннеди имеет огромное значение
03:53
Арбитр, из-за ошибки которого проиграл «Автомобилист», оказался фанатом СКА
03:49
Жители Кургана жалуются, что из машин сливают бензин
03:45
Осинская мэрия в Пермском крае осталась без цветов из-за вандалов
03:45
В ОКБ Ханты-Мансийска масштабное пополнение медицинских кадров
03:38
Посол России передал США документы по поводу убийства экс-президента США
03:32
Сенат США восьмой раз не принял финансирование правительства на фоне шатдауна
03:31
В МВД рассказали, как узнать число зарегистрированных на человека сим-карт
03:28
В аэропорту Волгограда приостановлены полеты
03:28
Гусев: над Воронежской областью сбиты БПЛА Украины
03:20
Страны ЕС начали конфликтовать из-за нечестного деления расходов на Украину
03:19
«Ведомости»: губернатор Самарской области на самом деле не уволил Жидкова
03:19
Многодетным отцам-одиночкам хотят дать право на досрочную пенсию
03:03
Работодатели раскрыли, сколько готовы платить грузчикам в Челябинске
03:02
ГД рассмотрит проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год
02:59
Мэр Нового Уренгоя Колодин проверил ход строительства новой лыжной базы
02:59
Москва передаст Вашингтону документы по убийству бывшего американского президента
02:57
Курганцы избавляются от старых «Геликов» и продают их по цене жигулей
02:53
Лидер Сирии Аш-Шараа хочет обсудить с Путиным сотрудничество двух стран
02:50
Трамп наградил своего убитого соратника медалью Свободы
02:47
Венесуэла готова позвать Россию посредником в переговорах с США
02:38
Стала известна неприемлемая для россиян разница в возрасте в отношениях
02:38
Telegraph: НАТО обсуждает разрешение сбивать российские истребители
02:27
Самая популярная рыба в России подорожала почти на 30% за год
02:22
Для бюджета России неожиданно нашли 1,5 трлн рублей
02:20
Свердловский депутат осудил запрет продажи перцовок школьникам
02:06
В Кургане снесли исторический дом купца Калинина. Фото
02:06
«Уволен, ***»: что известно о жестком увольнении губернатором Самарской области своего подчиненного
02:00
Слуцкий предложил обязать УК отчитываться, на что идут деньги жильцов
01:56
Трамп: все выходят из БРИКС после угроз США
01:55
В Пермском крае выпало аномальное количество осадков
01:42
Кто такой новый Герой России Мио, в одиночку справившийся с пятью бойцами ВСУ
01:41
Сборная России по футболу впервые победила команду из Южной Америки
01:35
Тюменка избила знакомого телефоном и кулаками и получила наказание
01:32
Самый молодой губернатор в РФ, уволивший подчиненного матом: биография главы Самарской области Федорищева
01:28
Губернатор Самарской области объяснил причину жесткого увольнения главы района
01:15
Тренер Боливии Вильегас: навыки россиян позволили бы выйти в ЧМ-2026
01:02
За захват власти арестован экс-глава администрации президента Азербайджана
00:59
Mash: уволенный глава Кинельского района Юрий Жидков признался, что ему обидно
00:56
Губернатор Самарской области Федорищев с матом уволил главу района
00:49
Трамп угрожает прекратить торговлю с Китаем из-за давления на фермеров США
00:47
Сборная России всухую обыграла команду из Боливии 14 октября: как прошел футбольный матч
00:44
Семь стран НАТО объявят о закупках оружия у США для Киева
00:31
После игр детей на тонком льду в Салехарде ввели полный запрет выхода на водоемы
00:14
Сборная России забила три безответных гола команде Боливии
00:14
Мемориальную доску в память о писателе, в честь которого назвали астероид, открыли в Екатеринбурге. Фото
00:05
Стыд за «Бригаду», звездная болезнь и борьба с алкоголем: Павлу Майкову — 50 лет