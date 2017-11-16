Руководители ФСБ в ХМАО готовятся к ротации. Сменщиков ждут извне

00:44 16 ноября 2017 0

Максим Баранов (в форме) выслужил положенные 5 лет и готовится оставить должность Фото: Вячеслав Галкин

Замначальника РУФСБ по Тюменской области, начальник службы в ХМАО, Максим Баранов, в скором времени оставит свой пост. Чекист написал соответствующее заявление на имя вышестоящего руководства. Как сообщил, в среду, 15 ноября, источник «URA.RU» в правоохранительных органах, судьба Баранова в российских органах госбезопасности окончательно не решена — его могут перевести работать в другой регион.

«Баранов выслужил свое. У него вышел негласный возраст пребывания на посту — 5 лет. Обычно, после этого сотрудников ротируют. Не могу сказать, что его не будет на службе совсем, но здесь (в Югре — ред.) его не будет точно», — комментирует собеседник агентства.

Инсайдер утверждает, что с определенной вероятностью глава югорской ФСБ получит перевод в другой регион и статус руководителя полноценного управления.

Лубянка продолжает проводить перестановки в тюменском управлении ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подразделения службы в ХМАО и ЯНАО являются лишь территориальными отделами управления, расположенного в Тюмени. «Баранов сейчас занимает пост заместителя начальника управления. Это значит, что следующей ступенью будет только кресло руководителя. По-другому не бывает», — объясняет собеседник.

По данным источника агентства, внутри службы к работе Максима Баранова существенных претензий нет. Его карьеру действительно омрачает резня, устроенная в августе в Сургуте религиозным фанатиком Артуром Гаджиевым, однако, по данным собеседника, между чрезвычайным происшествием и отставкой Баранова прямых параллелей нет.

Также одновременно с Барановым свой пост оставит руководитель сургутского отдела ФСБ, Олег Рудиков. Его предельный возраст на службе уже подошел, и чекист выходит на пенсию.

По инсайдерской информации, замена Максиму Баранову будет подобрана за пределами Югры, и даже всей тюменской «матрешки». «Сегодня в управлении не осталось ни одной кандидатуры, подходящей на эту роль. Вероятно, кого-то пришлют со стороны», — резюмирует в разговоре с агентством силовик, знакомый с ситуацией.

Подтвердить информацию о кадровых перестановках официально не удалось — в пресс-службе управления на момент подготовки материала не ответили на звонок.

30 августа, как раннее сообщало «URA.RU», был назначен новый руководитель РУФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев. Он сменил на посту прежнего руководителя управления Вадима Пятилетова, вынужденного сложить полномочия после громкого дела о банде убийц, состоящих их действующих сотрудников службы.

Члены банды пытались взять под свой контроль бизнес Тюменской области, а несогласных сотрудничать предпринимателей убивали. Кроме того, на их счету жизни нескольких таксистов, с которыми расправились, чтобы завладеть автомобилями для совершения преступлений.

Банда силовиков действовала в регионе около шести лет. На данный момент следователям удалось доказать больше десяти эпизодов убийств, совершенных с 2008 года по декабрь 2016 года.