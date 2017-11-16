Как легализовывали превращение директора «Водоканала» в министра

02:51 16 ноября 2017 0

Александр Ковальчик после судебных тяжб решил оставить «Водоканал» и подался во власть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидаты в руководители свердловских минэкономики и мининвестиций, чьи имена до этого держались в строжайшей тайне, раскрыли инкогнито. В среду, 15 ноября, шесть претендентов на высокие посты презентовали свои программы экспертной комиссии и вышли к журналистам. Окончательное решение за губернатором, но исходя из общения с соискателями, уже можно сделать вывод, кто из них займет две вакантные должности.

Мероприятие обещали сделать открытым для СМИ. За день по редакциям разослали официальные приглашения и запустили аккредитацию. Однако уже в резиденции сотрудники департамента информационной политики заявили, что презентации кандидатов будут проходить в закрытом режиме. К журналистам выйдут лишь те соискатели, которые захотят пообщаться с прессой.

Дошло до смешного. Чтобы журналисты случайно не пересеклись с кандидатами в коридорах, их принудительно отправили в конференц-зал, двери которого плотно закрыли.

В конференц-зале журналисты провели больше двух часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Не толпитесь у двери, что вы как дети малые», — отчитывал один из сотрудников ДИП, оправдывая такую конспирацию законом о персональных данных. СМИ тут же начали иронизировать, мол, свердловские власти, похоже, неверно трактовали слова президента страны, который рекомендовал губернаторам на встрече 20 сентября набирать руководителей открытым способом.

Тем не менее перед самым началом журналистам объявили, что все кандидаты согласились пообщаться со СМИ после защиты проектов.

Спустя 20 минут ожидания в конференц-зал зашел 36-летний Семен Власов — один из двух претендентов на пост министра экономики. Он тут же поднялся на сцену, запустил презентацию и 10 минут общался с журналистами исключительно на языке экономических терминов. Вещал про «портал кооперации и поддержки экспорта», про комплексную программу «Цифровая экономика», что-то про аудит, аналитическую работу и пилотные проекты.

Семен Власов на самом деле не собирается становиться министром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Когда заготовленный текст кончился, Власов проговорился, что подал документы в последний момент. «Желания участвовать у меня особого не было. Но я ничего не теряю, постоянная работа у меня есть», — оправдывался он. Правда, назвать место своей работы кандидат отказался. По информации «URA.RU», одно время Власов работал директором экспертно-аналитического департамента администрации главы региона. А теперь занимает должность заместителя директора по общим вопросам Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ.

Источник нашего агентства в администрации губернатора сообщил, что Власов является техническим кандидатом.

Реальный претендент на пост министра — 42-летний глава МУП «Водоканал» Александр Ковальчик.

Он вышел к журналистам сразу же после 36-летнего сотрудника университета.

Появление Ковальчика никого не удивило. Слухи о том, что он принимает участие в конкурсе ходят уже не первую неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В общении он выглядел увереннее конкурента, хотя ничего конкретного о своей программе толком не рассказал. «Ничего нового предложить невозможно. Поэтому пытался опираться на «Пятилетку развития», — сказал он. Отвечая на вопрос, что подтолкнуло его выдвинуть свою кандидатуру, Ковальчик пояснил, что уже семь лет проработал в Водоканале, поэтому «подошел срок менять сферу деятельности».

Комментируя уголовное дело, которое было возбуждено против него за «Злоупотребление полномочиями» и «Растрату», Ковальчик заявил, что суд его полностью оправдал. «Сейчас стоит вопрос о моей полной реабилитации. Так что это просто жизненный опыт », — заявил он.

Когда подошло время знакомиться с кандидатами в руководители минэкономразвития, первый же соискатель отказался выходить к журналистам. Им оказался неизвестный безработный.

Виктория Казакова работает в правительстве уже 13,5 лет. Заслужила повышение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Больше осечек не было. Следующей к журналистам вышла единственная среди кандидатов женщина — замминистра промышленности Свердловской области Виктория Казакова. По информации «URA.RU» именно она рассматривается в качестве основного претендента министерскую должность.

Как и полагается чиновнику со стажем (она работает в кабмине с 2004 года), Казакова была максимально сдержанной и лаконичной. «Участие для меня — это определенный вызов и возможность применить накопленный опыт на благо региону. Если кратно, я предлагаю консолидировать усилия всех субъектов инвестиционной политики», — презентовала она свою программу журналистам.

Оставшиеся два кандидата выглядели менее убедительно. И это несмотря на

По поведению Александра Породнова не казалось, что он всерьез намерен бороться за кресло министра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

то, что одним из них оказался и. о. министра инвестиций Александр Породнов, ранее занимавший должность заместителя экс-главы ведомства Дмитрия Нисковских. Общаясь с журналистами, он просто светился от счастья. А в конце заявил, что при любом исходе событий продолжит работать в министерстве. По словам источников «URA.RU», вернется на прежнее место зама.

Последним в конференц-зале появился 35-летний Евгений Порывкин. Он представился финансистом. Однако, как утверждают собеседники агентства из региональной власти, он является региональным директором ПАО «Сбербанк» по работе с органами власти.

— Ой, вы самый молодой из кандидатов, — заметила одна из присутствующих журналисток.

— Я бы сказал, самый оптимальный, — заявил он.

Евгений Порывкин попытался скрыть от журналистов свое настоящее место работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако ни качественной программой, ни ораторским мастерством удивить собравшихся не смог. Порывкин еле как с третьего раза выговорил слово «инвестиционного». Много вопросов молодому финансисту сотрудники СМИ задавать не стали. Большинство спешило побыстрее покинуть душный конференц-зал, где свои первые комментарии дали два новых министра.

Финальный этап — собеседование с губернатором. На него пройдут по два кандидата в каждое министерство. Ковальчик и Власов автоматически попадают на встречу с Евгением Куйвашевым. Среди четырех кандидатов в мининвест экспертной комиссии в течение пяти дней предстоит выбрать двух лучших. По словам первого вице-губернатора Алексея Орлова, собеседования состоятся уже на следующей неделе, тогда же скорее всего будут озвучены имена новых министров.