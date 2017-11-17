Свердловские власти отстранят «Атомстройкомплекс» от гостендеров

09:35 17 ноября 2017 0

Главную улицу закрыли на ремонт в конце июня, а завершить работы обещали к 30 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское министерство транспорта не собирается оплачивать ремонтные работы на проспекте Ленина, которыми занимался «Атомсройкомплекс». В беседе с «URA.RU» министр транспорта Василий Старков пояснил, что компания затянула сроки и выполнила работы некачественно. Более того, министр намерен настаивать, чтобы компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков.

По договору, «Атомстройкомплекс» должен был провести ремонт на проспекте Ленина, от улицы Московской до улицы 8 Марта, и обустроить гостевые маршруты на этом участке. Стоимость контракта составила 398 млн рублей. Главную улицу закрыли на ремонт в конце июня, а завершить работы обещали к 30 октября. Тем не менее на проспекте до сих пор работают строители.

«URA.RU» неоднократно писало о тех нареканиях, которые возникали у городской общественности к качеству ремонта. Например, горожан возмутил «кривой» пешеходный переход на проспекте. Не в восторге жители города и от новой брусчатки на площади 1905 года, которая уже пошла волнами. Критики подверглись также узкие велодорожки, по которым невозможно разъехаться двум велосипедистам. Кроме того, после дождей в октябре площадь фактически ушла под воду.

Возмущение горожан разделил и замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев. «Как житель города, могу обозначить субъективное впечатление: стало хуже, чем было. Аналогичные оценки слышал от многих других горожан», — сообщил он нашему агентству.

По словам Василия Старкова, его министерство, так же, как и администрация города неоднократно выносило замечания и предписания подрядчику. «Но [компания] так и не набрала должных темпов. В итоге сроки ремонта затянули до осени. Объемы работ оплачены не будут. Более того, „Атомстройкомплексу“ предстоит устранить брак. И это не освобождает компанию от серьезных штрафов», — сообщил областной министр транспорта.

В корпорации «Атомстройкомплекс» претензии со стороны городской общественности и региональной власти объясняют нехваткой времени. «Сроки выполнения изначально были сжатыми — контракт разыграли только летом. Трудности с поставками гранита привели к сдвигам сроков. Если бы контракт был разыгран хотя бы в начале года, такого не произошло бы. На выполненные работы действуют гарантийные обязательства от подрядчика, поэтому если выявятся недочеты, они будут устранены», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе компании.

Несмотря на оправдания, Василий Старков намерен добиваться, чтобы корпорацию отстранили от участия в ряде тендеров. «Я буду настаивать на том, чтобы пакет документов по этой проблеме, по „Атомстройкомплексу“ был направлен в ФАС для рассмотрения возможности включения компании в реестр недобросовестных поставщиков», — заявил нашему агентству министр транспорта.