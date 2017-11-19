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Галкин и Пугачева обвенчались. ВИДЕО 8. РЖД: почему даже плацкарт дороже самолета? 01:22 19 ноября 2017 0 Почему в России становится так много памятников В Ливадии Путин открыл монумент Александру III. Среди почетных гостей — несколько уральцев Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» Станислав Захаркин © Служба новостей «URA.Ru» Историки видят много общего между современной Россией и Россией Александра III kremlin.ru В субботу, 18 августа, в Крыму, в парке Ливадийского дворца-музея президент Владимир Путин открыл памятник Александру III. Церемония приурочена к 123-летию со дня смерти императора. В последнее время в России появилась целая серия монументов историческим личностям. Эксперты увидели в этом особую тенденцию. Инициатором установки памятника Александру III выступил Союз художников России. Автор монумента — Андрей Ковальчук. Место для размещения скульптурной композиции выбрано не случайно: именно здесь располагалось здание Малого дворца, который предназначался для наследника престола — великого князя Александра Александровича. Кроме того, неподалеку находится Крестовоздвиженская церковь — в ней отпевали императора Александра. Рядом с президентом автор монумента Андрей Ковальчук kremlin.ru Установка монументов в Москве и регионах страны действительно стала традицией. Так, в центре Челябинска будет открыт памятник председателю Совета министров Российской империи в 1906—1911 годов Петру Столыпину. Закладной камень в основание будущего памятнику установили в апреле 2015 года. Инициатором увековечения на Южном Урале памяти видного государственного деятеля выступил фонд изучения наследия П.А. Столыпина. Ранее при активном участии теперь уже бывшего губернатора Орловской области в региональном центре был установлен памятник Ивану Грозному, что, к слову, вызвало неоднозначную реакцию со стороны общественности. В минувшем октябре в Калуге открыли памятник царю Ивану III. Автором идеи монумента выступил известный режиссер Андрей Кончаловский. В прошлом году в Москве глава государства открыл памятник князю Владимиру. Историк Сергей Петров в разговоре с «URA.RU» напомнил, что император Александр III получил официальное прозвание «Царь-миротоворец» за то, что во время его царствования Россия не вела ни одной войны. «Александр III значительно улучшил материальное положение народа и смягчающих социальную напряженность. Именно при нем был введено снижение выкупных платежей, учрежден Крестьянский поземельный банка, началась отмена подушной подати. Кроме того, именно этот император уделил особое внимание формированию национальной идентичности и борьбе со слепым следованием „западным образцам“», — рассказал Петров. Общение президента Владимира Путина с россиянами происходит регулярно kremlin.ru По его словам, именно в период его нахождения у власти заметно снизилась бюрократия — он признавал ее наличие серьезной государственной проблемой. Да и экономика страны в годы правления Александра III переживала бурный рост, признает историк. Петров отмечает, что между нынешним периодом и период царствования Александра III нельзя не провести целый ряд параллелей: «И тогда, и сейчас страна находилась в состоянии стабильности, страна развивалась, стремилась осваивать все новое. И тогда, и сегодня власть делала ставку на внутренние ресурсы, на повышение обороноспособности и принципиальность в отстаивании своих позиций на геополитической арене. По сути, эти базовые принципы, заложенные еще при Александре III, по-прежнему актуальны и сегодня». Памятник Александру III в Ливадии можно считать еще одним напоминанием того, что Крым — исторически является территорией России, отмечает в беседе с «URA.RU» глава экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. Эксперты обращают внимание на особенность места установки памятника kremlin.ru «Ливадийский дворец — действительно особое, знаковое место, именно здесь проводились международные переговоры, принимались судьбоносные для страны и мира решения. Можно вспомнить, что Ливадийский дворец стал местом проведения ключевой для истории Европы Ялтинской конференции в 1945 году», — пояснил Рябов. Руководитель региональных проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин в разговоре с «URA.RU» указал на то, что установка памятников — это важная работа, направленная на сохранение исторической памяти. «Это означает, что мы не забываем прошлое, что мы гордимся им и не отказываемся от того, что было», — пояснил политолог. Колядин признался, что Александр III был, как и большинство исторических личностей подобного масштаба, «неоднозначной фигурой»: «Однако эта личность по многим своим принципам очень близка мне». Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов обратил внимание «URA.RU», что большинство памятников, установленных в стране в последнее время, персонифицированы — посвящены конкретному человеку, а не собирательному образу: «Есть такая тенденция — если общество ориентировано на примат ценности человека, то оно ищет опоры, или, если хотите, скрепы в процессах, идеях, общечеловеческих ценностях. Поэтому и ставят памятники соответствующие. А если основой общественного уклада становится государство, его сила и мощь, то героями провозглашают конкретных людей, или собирательные образы, выраженные в исторических персонажах. Так проще оформлять свою идеологию». На открытие были приглашены и уральцы: справа вы видите главу Русской медной компании Игоря Алтушкина фото очевидца Глава «Политической экспертной группы», историк по образованию Константин Калачев не видит в тенденции установки памятников ничего удивительного: «Можно процитировать Козьму Пруткову в той части, что «настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок». Однако Калачев считает важным не перегнуть палку: «Поиски ответов на запросы будущего в прошлом уместны, но только если это не доходит до фанатизма. Искажение истории неуместно в любом случае. Остальное сказали классики». {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}