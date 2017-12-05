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Сын летчика-шпиона Пауэрса летит в Екатеринбург 8. Певица из Екатеринбурга поразила Киркорова 10:18 05 декабря 2017 0 Высокинского толкают в мэры Екатеринбурга. Но кто-то против Из-за него даже устроят реформу городской власти. Инициатива взбудоражила думу Константин Джултаев © Служба новостей «URA.Ru» Высокинского готовили к участию в выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году. Но выдвигаться он не стал Фото: Александр Мамаев © URA.RU В администрации и думе Екатеринбурга обсуждается новый вариант схемы выборов главы города. В отличие от предыдущих предложений эта инициатива подчеркивает особый статус столицы Урала. В случае ее одобрения мэра изберут из числа муниципальных депутатов на заседании городского парламента. Нестандартный ход городским властям понадобится, чтобы предотвратить выдвижение на этот пост заместителя губернатора Александра Высокинского. Как сообщили «URA.RU» несколько депутатов городской думы, предложение избирать мэра из числа депутатов прозвучало на днях в ходе нескольких частных переговоров и закрытых совещаний с участием городских чиновников. Уже сформулированы обоснования для принятия такого решения. «Ранее предлагавшаяся „советская“ схема позволяет участвовать в конкурсе на право занять пост мэра сторонним кандидатам. Тем самым допускается вероятность, что город возглавит варяг, либо человек, которого впоследствии не примут местные элиты и простые горожане», — сказал «URA.RU» представитель городских властей. В администрации Екатеринбурга к Александру Высокинскому остались вопросы с 2016 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU По его словам, авторы инициативы также стремятся выделить особую систему назначения главы. «Советская» схема предполагает, что потенциальные кандидаты сдают документы в специальную комиссию, имеющую право допустить или не допустить их до голосования в гордуме. 50% ее членов назначаются администрацией губернатора, мнение которых может не совпадать с остальной — сформированной муниципалитетом — частью комиссии. «Альтернативная схема предусматривает, что выборы мэра находятся под полным контролем гордумы и контролирующей большинство депутатов мэрии», — поясняет думский источник. Он предполагает, что предложенный вариант стал ответом на разговоры о возможном выдвижении в мэры бывшего заместителя сити-менеджера Екатеринбурга, а ныне заместителя губернатора Александра Высокинского. Ряд опрошенных корреспондентом «URA.RU» представителей екатеринбургских властей назвали его перспективным кандидатом. Он хорошо знаком с проблемами городской экономики, курирует на сегодняшнем посту создание агломерации «Большой Екатеринбург» (переговоры о ее формате и развитии активизируются весной 2018 года), занимается продвижением заявки на проведение в городе Экспо-2025. Реализация обоих проектов даст мощный толчок развитию муниципалитета, в них заинтересован и бизнес, и рядовые горожане. Сергей Тушин уверен, что его бывшему коллеге будет некогда участвовать в выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU Впрочем, заместитель сити-менеджера Екатеринбурга Сергей Тушин сомневается, что при столь серьезной занятости заместитель губернатора сможет в полную силу вступить в кампанию. «Будет ли выдвигаться Высокинский на пост главы города, думаю, лучше спросить его самого. Насколько я знаю, он сильно загружен подготовкой к Экспо. В ноябре 2018 года будет проходить итоговое голосование в Международном бюро выставок. Я не знаю, как этот человек будет совмещать объем работы, связанный с продвижением заявки, и участием в каких бы то ни было выборах», — отметил чиновник. Другой известный представитель городской власти напоминает, что Высокинский перешел в феврале 2016 года на работу в областное правительство со скандалом, не получив одобрение своего бывшего руководства: «С ним, конечно, все работают, жмут руку, обсуждают перспективы стратегического развития областного центра, считают профессионалом и человеком дела. Но обратно в городскую команду его постараются не пустить. Уверен, что, как только подтвердится информация о его возможном выдвижении, со стороны представителей муниципалитета начнется сопротивление. И сам Высокинский об этом прекрасно знает». Он практически уверен, что Высокинский не будет выдвигаться кандидатом в депутаты. Следовательно, он не сможет принять участие в выборах мэра по обсуждающейся в мэрии схеме. Алексей Кожемяко не скрывает мэрских амбиций Фото: Александр Мамаев © URA.RU Возможное выдвижение Высокинского пойдет вразрез с планами руководителей Екатеринбурга, длительное время готовивших на этот пост действующего заместителя сити-менеджера Алексея Кожемяко. Он все чаще заменяет на официальных мероприятиях действующего главу администрации Александра Якоба, принимает на себя ответственность за продвижение ключевых городских проектов. Под него выстраивается действующая в муниципалитете управленческая вертикаль. В случае утверждения схемы избрания мэра из числа депутатов он без труда получит необходимый мандат, а затем и пост. Эта схема вполне устраивает и власти региона. Ряд представителей гордумы подчеркивают, что строить сколь-либо обоснованные прогнозы пока рано. В частности, депутат Дмитрий Головин считает, что версия о новой схеме выборов главы города из числа муниципальных парламентариев может быть ложной и направленной на отвлечение внимания: «Она действительно обсуждается. Но по своему опыту скажу, что перед принятием важных решений всегда вбрасывается на обсуждение несколько вариантов развития событий. И совершенно не обязательно, что какой-то из них сыграет и будет реализован». Виктор Тестов считает инициативу об избрании мэра из числа депутатов не соответствующей интересам мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вице-спикер гордумы Виктор Тестов также знаком с данной инициативой, но уверен, что она будет заблокирована, так как не отвечает интересам администрации Екатеринбурга. Их коллега напоминает, что идея об изменении схемы избрания мэра Екатеринбурга до сих пор не согласована с Кремлем. Принятие соответствующего законопроекта отложено на февраль—март. Чтобы ее реализовать, областным и городским властям необходимо соблюсти четкий график. «Какой Заксобрание Свердловской области закон примет, по такому закону мы и будем жить. Если законодатель решит сохранить существующую схему — она сохранится. Решит использовать „советскую схему“ — будем использовать „советскую“. Мы исполнители. Мы будем реализовывать закон», — пояснил Сергей Тушин. Связаться с Александром Высокинским для получения комментария не удалось. Он находится в отпуске. Корреспондент «URA.RU» направил вопросы заместителю губернатора в письменном виде, но ответ на них не получил. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}