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Власти продадут птицефабрику ради «Екатеринбург-ЭКСПО» 8. Уральцы в опасности из-за нашествия волков 13:24 07 декабря 2017 0 Система тотального контроля мэров дала сбой: в 11 городах — безвластие В свердловские главы приходят самозванцы, идут суды об отмене выборов, депутаты протестуют Александр Пономарев © Служба новостей «URA.Ru» В ближайшие дни свердловские власти устраивают большое собрание мэров. На нем, несомненно, будет обсуждаться проблема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 6 декабря избрали последнего в этом году мэра: им стал Алексей Лиханов, возглавивший Верхотурье. В целом за полтора года, как глав в регионе начали выбирать на конкурсной основе, градоначальники сменились в 68 муниципалитетах из 94. Новая модель выборов должна была усилить контроль за ними со стороны областных властей и не допустить к руководству неугодных людей. А на деле конкурсный отбор стал причиной безвластия на отдельных территориях и обернулся массой судебных разбирательств. Закон о переходе на новую систему выборов, когда мэр избирается думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, был принят в марте 2016 года. Нововведения тогда не затронули лишь Екатеринбург и Нижний Тагил, где сохранили прямые выборы глав. Также прежняя система сохранилась в четырех свердловских ЗАТО — это Новоуральск, Лесной, Свободный и Уральский, где вопрос выборов регулируется федеральным законодательством. В Артемовском намеренно затягивали принятие закона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Далеко не во всех муниципалитетах на закон отреагировали спокойно. Многие думы попытались максимально затянуть внесение поправок в свои уставы, без которых законодательные новшества не работали. Например, депутаты Артемовского городского округа приняли поправку только с 15-го раза, после того, как их обязал областной суд. В противном случае думу бы распустили. «Депутаты до сих пор не согласны с этим законом. В округ необходимо вернуть прямые выборы мэров. Мы внесли поправки лишь потому, что был риск лишиться полномочий. Если будет хоть малейшая возможность уйти от выборов главы на конкурсной основе, мы ей воспользуемся», — рассказал «URA.RU» знакомый депутат в Думе Артемовского ГО. Уже неоднократно конкурсы по выборам глав в регионе оборачивались судебными разбирательствами. По словам замдиректора департамента по местному самоуправлению администрации губернатора Андрея Бабикова, зачастую иски в суды подают кандидаты, которые были либо не допущены в финал конкурса, либо им вовсе отказали в регистрации. Так, решение конкурсной комиссии оспаривалось в 11 муниципалитетах. В частности, в Богдановиче, Нижней Туре, Дегтярске, Первоуральске, Камышлове, Асбесте. Новым главой Дегтярска может стать «варяг» Сергей Пономарев. Его кандидатуру предложил губернатор Пермского края Виктор Басаргин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самая непростая ситуация в Дегтярске, где главу не могут выбрать с ноября прошлого года, когда закончились полномочия действующего мэра Игоря Бусахина. На первый конкурс тогда заявилось восемь человек, однако он был приостановлен из-за иска одного из кандидатов — Сергея Логиновских, который пытался оспорить в суде замену двух членов конкурсной комиссии. До момента, пока решение суда не было принято и не вступило в законную силу, дума не могла назначить повторный отбор кандидатов. Все процедурные вопросы были улажены только к началу августа. Большой скандал на выборах главы случился летом в Богдановиче. Напомним, полномочия Владимира Москвина истекли еще в марте этого года. Первый конкурс по выборам мэра провалился. Комиссия решила, что никто из заявившихся кандидатов, в том числе и Москвин, не соответствует должности. Второй конкурс также не состоялся — из-за того, что депутаты незаконно внесли изменения в положение о нем. Москвин наложил вето на поправки. Депутаты это проигнорировали и незаконно выбрали новым главой Владимира Голованова. Таким образом, в городе возникла ситуация двоевластия, парализовавшая всю работу. Действующий мэр Владимир Москвин оказался лишен возможности работать и вынужден был подавать иски, «самозванный» глава города попросту был нелегитимен. В итоге спустя почти месяц Свердловский областной суд удовлетворил иск главы Богдановича Владимира Москвина к гордуме. Конкурс объявлен заново и до сих пор не завершен. В Богдановиче конкурс по выборам главы обернулся двоевластием в муниципалитете Фото: Анна Майорова © URA.RU Несогласный кандидат на должность главы нашелся и в Нижней Туре. Там конкурсная комиссия сняла с конкурса спикера местной думы Сергея Мерзлякова из-за якобы допущенных им нарушений. Не согласившись с комиссией, председатель Мерзляков направил в суд административный иск. Несмотря на то, что процессы по административным делам проходят в максимально сжатые сроки, здесь понадобился почти месяц. «Судебные иски, как правило, не удовлетворялись, однако разбирательства существенно тормозят процесс выборов. Но повлиять на кандидатов мы не можем. Оспаривать или не оспаривать решение — их выбор» — сообщал «URA.RU» первый замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев. Еще одно несовершенство новой модели выборов главы — риск срыва конкурса из-за отказа кандидатов участвовать в нем. Прецедент случился в Верхнесалдинском городском округе — сейчас конкурс на пост мэра объявлен заново. Председатель комитета свердловского Заксобрания по местному самоуправлению Михаил Ершов считает, что, несмотря на имеющиеся сложности, новая модель выборов позволяет формировать более качественный состав мэров. «Все руководители муниципалитетов теперь обязаны иметь высшее образование и управленческий стаж. Кроме того, отпала необходимость выделять бюджетные средства на выборы», — пояснил парламентарий. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}