На Урале все готово: Путин летит в главный поселок страны

21:32 07 декабря 2017 0

Завод «Ямал-СПГ» построен и уже запущен. Первую партию сжиженного газа будут отгружать 8 декабря в присутствии президента Фото: Kremlin.Ru

В Сабетте идут последние приготовления к важному событию. Сюда уже начали съезжаться гости не только со всего Ямала и России, но и с самых разных стран мира. Первая отгрузка сжиженного природного газа с завода «Ямал-СПГ» намечена на 8 декабря. Она станет событием, которое разделит экономику России в сфере экспорта газа на «до» и «после».

Проект по производству СПГ далеко в Заполярье стартовал в 2013 году. За несколько лет активного строительства Сабетта превратилась в крупный рабочий поселок с современной инфраструктурой. Здесь даже появился свой собственные аэропорт международного уровня. Сейчас в поселке трудятся более 30 тысяч рабочих.

1/2 Так выглядел поселок Сабетта в 2010 году Фото с сайта yamallng.ru

Первая очередь завода «Ямал-СПГ» была запущена 5 декабря. 8 декабря состоится торжественна церемония отгрузки первой партии сжиженного природного газа. Ее доставят покупателям в Китай на танкере Christophe de Margerie.

В компании «Новатэк», которая обладает контрольным пакетом в «Ямал-СПГ», воздерживаются от разглашения списка приглашенных на торжество. Но собственные источники «URA.RU» утверждают, что такого количества высокопоставленных персон одновременно Ямал не видел никогда.

Как уже сообщалось ранее, Кремль официально подтвердил личное присутствие президента Владимира Путина. Глава государства неоднократно в публичных выступлениях отмечал важность этого проекта не только для Ямала и Арктики, но и всей страны.

Запуск Ямал-СПГ» означает кратное увеличение экспорта газа и вхождение в страны в число мировых лидеров экспортеров СПГ.

Сегодня Кремль подтвердил личное присутствие президента на значимом событии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Если мы будем действовать в таком же ключе и такими же темпами, что для меня даже, честно говоря, несколько удивительно, то, конечно, Россия, без всяких сомнений, не только может, но и станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире», — заявлял президент во время первого захода танкера Christophe de Margerie в порт Себетта. Тогда Владимир Путин не смог лично присутствовать на событии, но наблюдал за ним по видеосвязи.

Вместе с президентом в Сабетте ожидается присутствие и других федеральных политиков. Источники в нефтегазовой отрасли сообщают, что на мероприятии обязательно будут присутствовать министр энергетики России Александр Новак, министр транспорта Максим Соколов, министр природных ресурсов Сергей Донской. Кроме того возможно участие секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Ожидают делегации из Франции и Китая. Напомним, что французская компания Total и китайской CNPC принадлежит по 20% от «Ямал-СПГ». Также свое участие уж подтвердил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Успешный старт «Ямал-СПГ» — звездный час Дмитрия Кобылкина и укрепление лидерства Ямала в Арктике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сабетту уже прибыла ямальская делегация во главе с губернатором Дмитрием Кобылкиным. В нее также вошли его заместители Дмитрий Артюхов и Александр Мажаров, спикер ямальского Заксобрания Сергей Ямкин и его зам Сергей Харючи, главный федеральный инспектор Ямала Александр Ямохин.

«Помимо торжественной части у Дмитрия Кобылкина намечен еще ряд встреч и переговоров с участниками мероприятия», — поделилась пресс-секретарь ямальского губернатора Наталья Хлопунова, но подробности графика первого лица региона оставила в секрете.

В Сабетту уже съехались десятки бизнесменов. Это партнеры, инвесторы, подрядчики и всех, кто имеет отношение к строительству завода «Ямал-СПГ». Говорят, список гостей почти бесконечный. Это подтверждает факт, что все рейсы в Сабетту на ближайшие дни выкуплены.

Так выглядят резервуары «Ямал-СПГ» изнутри Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Программа мероприятий, проект которой имеется в распоряжении «URA.RU», не очень насыщенная. Прибивших ждет обзорная экскурсия по поселку и заводу, концертная программа и небольшой фуршет. Сама торжественная церемония намечена на 17 часов 40 минут по местному времени (UTC + 5). Кремль так же сообщает, что Владимир Путин проведет совещание о развитии проектов производства сжиженного природного газа в России.

На сегодняшний день «Ямал-СПГ» становится крупнейшим производством сжиженного газа в стране. После выхода на полную мощность он будет производить до 16,5 млн. тонн сжиженного природного газа в год. Добывается газ здесь же, на Южно-Тамбейском месторождении, запасы которого оценены в 907 млрд. кубометров природного газа. Из крупных конкурентов у ямальского завода существует только «Сахалин-2» — основной владелец которой «Газпром». Его мощность 9,6 млн. тонн сжиженного газа в год. По последним данным еще несколько крупных проектов находятся в разных стадиях реализации. Это несколько заводов на Дальнем Востоке, которые так же собирается развивать «Газпром», а так же проекты «Новатэка» «Арктик-СПГ 2» и «Арктик-СПГ3» на Ямале.