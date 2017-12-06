Все билеты в Сабетту на запуск «Ямал-СПГ» раскуплены

Торжественный запуск завода «Ямал-СПГ» в поселке Сабетта на Ямале стал значимым событием для всей страны: желающих присутствовать на событии оказалось очень много. Авиабилеты на все рейсы, ведущие в Сабетту на ближайшие дни, уже раскуплены.
Согласно данным на официальном сайте международного аэропорта «Сабетта», в поселок ежедневно прилетают самолеты. Четыре раза в неделю принимает рейсы из Москвы, ежедневно садятся самолеты из Нового Уренгоя и раз в неделю прилетают рейсы из Самары и Уфы. Единственный рейс из Салехарда, согласно официальному расписанию, запланирован в день торжества по случая запуска завода восьмого декабря. Однако и на него билетов в свободной продаже нет.
В пятницу, 8 декабря, в Сабетте состоится торжественный запуск завода «Ямал-СПГ» и отгрузка первой партии сжиженного природного газа. Ожидается, что среди множества высокопоставленных гостей на торжестве будет присутствовать президент страны Владимир Путин. Первую технологическую линию завода проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год запустили 5 декабря. Выход завода на полную мощность будет означать вхождение России в число лидеров мирового рынка поставщиков СПГ.
«Ямал СПГ» — проект по строительству завода по сжижению газа мощностью 16,5 млн тонн на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Запасы месторождения оцениваются в 907 млрд кубометров природного газа. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов. Акционерами выступают «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).