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06 декабря 2017
05 декабря 2017
04 декабря 2017
16:01  06 декабря 2017 0

Все билеты в Сабетту на запуск «Ямал-СПГ» раскуплены

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, ямал, спг, нпз
Попасть на запуск завода «Ямал-СПГ» смогут счастливчики, которые успели купить авиабилетыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Торжественный запуск завода «Ямал-СПГ» в поселке Сабетта на Ямале стал значимым событием для всей страны: желающих присутствовать на событии оказалось очень много. Авиабилеты на все рейсы, ведущие в Сабетту на ближайшие дни, уже раскуплены.

Согласно данным на официальном сайте международного аэропорта «Сабетта», в поселок ежедневно прилетают самолеты. Четыре раза в неделю принимает рейсы из Москвы, ежедневно садятся самолеты из Нового Уренгоя и раз в неделю прилетают рейсы из Самары и Уфы. Единственный рейс из Салехарда, согласно официальному расписанию, запланирован в день торжества по случая запуска завода восьмого декабря. Однако и на него билетов в свободной продаже нет.

В пятницу, 8 декабря, в Сабетте состоится торжественный запуск завода «Ямал-СПГ» и отгрузка первой партии сжиженного природного газа. Ожидается, что среди множества высокопоставленных гостей на торжестве будет присутствовать президент страны Владимир Путин. Первую технологическую линию завода проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год запустили 5 декабря. Выход завода на полную мощность будет означать вхождение России в число лидеров мирового рынка поставщиков СПГ.

«Ямал СПГ» — проект по строительству завода по сжижению газа мощностью 16,5 млн тонн на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Запасы месторождения оцениваются в 907 млрд кубометров природного газа. Инвестиции в проект составили 27 млрд долларов. Акционерами выступают «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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