Стартовало переименование Свердловской области в Уральскую

22:53 07 декабря 2017 0

Свердловская область попрощается с именем известного революционера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

19 декабря Заксобрание Среднего Урала готово принять решение о создании инициативной группы по организации референдума. На нем будет поднят вопрос о переименовании Свердловской области. Организаторы политического проекта преследуют две цели. Первая — повышение явки на выборах президента РФ за счет вовлечения избирателей к обсуждению давно назревшего вопроса. Вторая — создание необходимых условий для визита в регион патриарха Кирилла. Глава РПЦ примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня убийства последнего императора Николая II. Яков Свердлов считается одним из идеологов расстрела царя. Поэтому власти заинтересованы избавиться от его фамилии в наименовании региона.

Андрей Альшевских предвосхитил важное событие в жизни региона Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

По данным источника «URA.RU», идея о переименовании области принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву. Однако первым вынес инициативу на публичное обсуждение депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. Еще 24 ноября он заявил, что совмещение референдума привлечет на президентские выборы свердловчан, традиционно отказывавшихся ходить на избирательные участки: «Голосование сразу вызовет ажиотаж… Как среди сторонников идеи, так и среди противников. И „молчуны“ вспомнят про свой гражданский долг… И выстроятся очереди за бюллетенями».

Инсайдеры агентства отмечают, что предложение о переименовании региона поддержано администрацией президента, Русской православной церковью и другими заинтересованными сторонами. Итоги социологических опросов говорят, что данная тема акутальна и для рядовых граждан. На настроения свердловчан, в частности, повлиял приуроченный к 100-летию революции выход в эфир новых исторических телесериалов. В них Яков Свердлов представлен в образе плетущего интриги жестокого человека.

Ожидается, что окончательное политическое решение о судьбе проекта будет принято в понедельник, 11 декабря. Скорее всего, губернатор Евгений Куйвашев объявит о подготовке плебисцита на ближайшем совещании с главами муниципалитетов, дав мэрам ценные указания по участию в проекте.

Валерию Чайникову предстоит проверить законность создания инициативной группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следующим шагом должно стать создание инициативной группы по организации референдума. Дозвониться до председателя избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова и получить разъяснения о порядке ее формирования не удалось. Глава Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров уточнил, что законодательство предусматривает два возможных сценария. Согласно первому, в инициативную группу могут войти 20 энтузиастов. Второй разрешает брать на себя функции оргкомитета любому избирательному или общественному объединению.

Оргкомитет соберет необходимые для регистрации группы документы и передаст их в облизбирком. На внеочередном заседании комиссии будет проверено, в полной ли мере инициаторы всенародного голосования соблюли требования законодательства. До пятницы 15 декабря согласованные комиссией документы попадут в Заксобрание и будут розданы депутатам. 19 числа парламентариям предложат утвердить формулировку выносимого на референдум вопроса. Ожидается, что свердловчанам предложат переименовать регион в Уральскую область.

Андрей Альшевских не исключает, что 19 декабря Заксобрание одновременно примет решение о внесении поправок в недавно принятый бюджет региона на 2018 год, предусмотрев в нем порядка 200 миллионов рублей на печать бюллетеней и другие организационные расходы. «Но, вполне возможно, что финансовый вопрос будет отложен на январь. Гнать лошадей здесь особого смысла нет», — говорит федеральный парламентарий.

Галине Кулаченко придется в срочном порядке искать деньги на проведение референдума Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После этого представители оргкомитета приступят к сбору необходимых для организации общеобластного голосования 68 тысяч подписей избирателей. Ожидается, что к этому процессу активно подключатся муниципальные власти. Работать инициаторам референдума придется быстро. До Нового года готовые подписные листы должны поступить в облизбирком, где пройдет их частичная проверка. Следующим шагом станет назначение Заксобранием даты референдума. Парламентариям предстоит принять соответствующее решение не позднее 13 января.

Последующие два месяца займет агитационная кампания, в которой имеют право принять участие как сторонники, так и противники переименования. Само голосование пройдет в день выборов президента.

Согласно требованиям законодательства, для принятия решения о переименование данную инициативу должно поддержать не менее 50% жителей свердловской области — более 1,5 миллионов человек. Учитывая, что явка на избирательные участки составит 50-70%, идея должна набрать 60-75% сторонников. Такой результат, по мнению опрошенных «URA.RU» участников процесса более чем возможен.

Директор департамента информационной политики региона Александр Иванов пояснил «URA.RU» следующее: «Рассмотрение вопроса о переименовании области возможно только при согласии всех заинтересованных сторон — федеральных и областных властей, РПЦ и, естественно, жителей региона — и после проведения тщательных расчетов затрат на проведение референдума».