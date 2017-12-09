Шептий избавился от министра и своего конкурента

17:43 09 декабря 2017 0

Главным конфликтом конференции стал отказ Владимира Тунгусова подавать руку Андрею Альшевских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Состоявшаяся 9 декабря конференция свердловского регионального отделения «Единой России» проходила в наредкость праздничной для свердловской политической жизни обстановке. Организаторы мероприятия не только установили в тесном холле на втором этаже Театра эстрады не только традиционные столы с закусками, но и умудрились втиснуть в него сцену, на которой молодые артисты исполняли патриотические песни и танцы. Часть делегатов и приглашенных одиноко стояли за столиками.

Особо грустно выглядел жующий пирожок экс-мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий, к которому почему-то не подходили остальные випы. Другие партийцы перекрикивая стоящий шум спорили о перспективах уголовного дела худрука театра Александра Новикова, который некоторое время назад исчез из Екатеринбурга.

Третьи предпочли более спокойную обстановку. Например, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, не одевший почему-то положенный для официальных случаев галстук, наматывал круги на первом этаже здания, периодически пожимая руку входящим в помещение политикам. К координатору партии по Екатеринбурге Михаилу Клименко почти никто не подходил. По его внешнему виду создавалось впечатление, что и он сам не был настроен на какое-либо общение.

1/5 Александр Якоб и Владимир тунгусов выглядели буднично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предваряющее конференцию заседание областного политсовета проходило в полусекретной обстановке. Лидер партотделения Виктор Шептий периодически выходил в коридор и взволнованно призывал коллег начать работу. Они должны были определить списки из 9 человек, которые покинут состав партийного органа и их сменщиков. Почему-то даже после окончания заседания политсовета, его участники уверяли корреспондента «URA.RU», что ничего про эти списки не слышали. А если и слышали, то не могут вспомнить.

На саму конференцию делегатов и приглашенных созвал обычный театральный звонок. Как и ожидалось, первым взял слово губернатора Евгений Куйвашев. Содержание его речи мало чем отличалась от всех последних выступлений главы области. Он привычно доложил о расцвете свердловской социалки, росте бюджетных доходов, призвал достойно подготовится к играм Чемпионата мира по футболу, объединить усилия для продвижения заявки на проведение в Екатеринбурге выставки «ЭКСПО-2025».

Почти единственным неожиданным моментом стало обещание главам муниципалитетов увеличить их финансовую самостоятельность. В том числе, рассмотреть вопрос об увеличении нормативов зачисления НДФЛ в городские и районные бюджеты. Сидящие в зале мэры после этих слов начали радостно перешептываться с соседями и сиять счастливыми улыбками.

1/5 Гости поднимались по парадной лестнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов проявлял чудеса мобильности. Он не сидел долго на одном месте. То он с крайне серьезным выражением лица что-то обсуждал со спикером Заксобрания Людмилой Бабушкиной, то о чем-то шутил с Сергеем Носовым, то и вовсе выходил из зала исчезая на некоторое время в неизвестном направлении.

После первого перерыва зал несколько поредел. В частности, покинул конференцию Андрей Симановский, которому пятнадцатью минутами ранее торжественно на сцене вручили партбилет. Именно в перерыв произошло наиболее значимый аппаратный конфликт, который единороссы обсуждали до конца мероприятия.

Когда в коридоре под портретами худрука театра Александра Новикова собрались Евгений Куйвашев, Владимир Тунгусов и другие руководители региона, к ним подошел депутат Госдумы Андрей Альшевских. Федеральный парламентарий протянул присутствующим руку, которую пожали все, кроме Владимира Тунгусова. После этого прозвучали непарламентские слова, которые несколько испортили единороссам хорошее нестроение.

1/5 На конференции незримо витал дух худрука театра Александра Новикова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неожиданным и замеченным не всеми моментом второй части конференции стало приостановление членства в рядах «Единой России» и исключение из состава КРК Андрея Серикова. Он прославился в декабре 2016 года, когда на предыдущей отчетно-выборной конференции стал единственным «техническим» конкурентом лидера областного отделения Виктора Шептия в борьбе за пост секретаря политсовета. Практически неизвестный до этого партиец в ходе тайного голосования набрал 59 голосов; Шептия поддержали 169 делегатов. Результаты голосования стали большой неожиданностью для свердловских единороссов, заставив их задуматься о наличии потенциального конфликта в партотделении.

После голосования за новых членов политсовета и делегатов на очередной съезд партии зал опустел уже почти на треть. Его покинули многие известные депутаты и чиновники. Среди списка делегатов не оказалось известных персон. Ротация в политсовете затронула, в том числе, министра промышленности Сергея Пересторонина. Виктор Шептий объявил, что чиновник покинул политсовет по собственному желанию, вручив в конце конференции грамоту за достижения в партийных проектах. Но по внешнему виду Пересторонина было заметно, что произошедшее его явно не радовало.

1/5 Владимир Тунгусов не дал руки Андрею Альшевских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вошедший вместо него в политсовет первый заместитель губернатора Алексей Орлов, напротив, всю конференцию, провел в более чем позитивном настроении.

Завершили мероприятие партийцы на оптимистической ноте, пожелав друг другу ярких достижений на выборах президента РФ. О более сложных предстоящих выборах депутатов Екатеринбургской гордумы ими не было сказано ни единого слова.