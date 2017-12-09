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09 декабря 2017
08 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:51  09 декабря 2017 0

Объявлены фамилии новых руководителей свердловских единороссов. СПИСОК

Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий обновил состав своего окруженияФото: Анна Майорова © URA.RU

Завершилось заседание президиума политсовета Свердловского регионального отделения «Единой России», утвердившего повестку проходящей сегодня в Екатеринбурге областной партконференции.

Важнейшим вопросом мероприятия станет ротация состава областного политсовета «ЕР». Делегатам конференции предложено исключить из его состава Сергея Бургаева, заместителя директора ЗАО «Мелиострой»; Александра Ковалева, временно неработающего; Юрия Козлова, гендиректора ОАО «Ураласбест»; Николая Кулиша, председателя думы Горноуральского ГО; Виктора Лачимова, главу Тавдинского ГО; Татьяну Никонову, руководителя организации «Молодые Патриоты»; Сергея Пересторонина, министра промышленности Свердловской области; Владимира Рябцуна, директора филиала «Национального исследовательского ядерного университета МИФИ» (Лесной); Олега Телятникова, председателя правления ООО «СтройРесурс».

Вместо них в обновленный состав политсовета войдут Наталья Воробьева — секретарь Первоуральского отделения «ЕР»; Ольга Емельянова — секретарь Байкаловского отделения партии; Михаил Клименко — руководитель координационного совета местных отделений партии по Екатеринбургу; Юрий Мурзаев — секретарь Красноуральского отделения партии; Артем Николаев — руководитель регионального отделения «Молодой гвардии»; Дмитрий Нохрин — секретарь Тавдинского отделения партии; Алексей Орлов — первый заместитель губернатора Свердловской области; Вероника Пиджакова — координатор проекта «Единая промышленная карта»; Константин Поспелов — глава Полевского ГО.

Как пояснил в своем выступлении Виктор Шептий, Козлов, Пересторонин и Никонова будут исключены из состава политсовета по их личной просьбе. Остальные — в связи с потерей занимаемых ими должностей секретарей местных отделений партии.

Помимо этого, участники конференции заслушают отчет об итогах деятельности партотделения в 2017 году и выберут делегатов на очередной съезд «Единой России».

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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