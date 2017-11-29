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29 ноября 2017
16:05  29 ноября 2017 0

Находящийся под подпиской бард Новиков исчез из Екатеринбурга. ФОТО

Пресс-конференция художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
Скандальный певец уехал в Москву и не вернулсяФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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Художественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков, обвиняемый по делу ЖСК «Бухта Квинс», уже почти месяц как не появлялся в Екатеринбурге.

Шансонье улетел 31 октября на концерт в Москву и пропал, сообщает агентство 66.ru. Редакция «URA.RU» обратилась за разъяснениями к пресс-секретарю Новикова Анне Крашенинниковой, но она на вопрос ответила вопросом: «Зачем вы это спрашиваете? Почему вы этим интересуетесь?»

В СКР по Свердловской области, где расследуется уголовное дело Александра Новикова, от комментариев воздерживаются.

Как ранее сообщало «URA.RU», Александр Новиков находится под подпиской о невыезде. Следователь СК дал ему разрешение ехать в Москву и выступить на своем юбилейном концерте в собственный день рождения.

Александр Новиков, его компаньон Михаил Шилиманов и директор ООО «Светояр» Лариса Ассонова обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс». По версии следствия, деньги, поступавшие от пайщиков, по подложным основаниям перечислялись на расчетные счета фирм, не имеющих отношения к стройке, после чего обналичивались. Пострадавших около 60 человек, выведенная сумма — порядка 50 млн рублей.

В сентябре Александр Новиков хотел ехать в Москву на съемки передачи «Пусть говорят», но тогда следователь запретил ему покидать Екатеринбург.

В СМИ иронизируют над ситуацией
Фото: 66.ru

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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