Находящийся под подпиской бард Новиков исчез из Екатеринбурга. ФОТО

16:05 29 ноября 2017 0

Скандальный певец уехал в Москву и не вернулся Фото: Анна Майорова © URA.RU

Художественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков, обвиняемый по делу ЖСК «Бухта Квинс», уже почти месяц как не появлялся в Екатеринбурге.

Шансонье улетел 31 октября на концерт в Москву и пропал, сообщает агентство 66.ru. Редакция «URA.RU» обратилась за разъяснениями к пресс-секретарю Новикова Анне Крашенинниковой, но она на вопрос ответила вопросом: «Зачем вы это спрашиваете? Почему вы этим интересуетесь?»

В СКР по Свердловской области, где расследуется уголовное дело Александра Новикова, от комментариев воздерживаются.

Как ранее сообщало «URA.RU», Александр Новиков находится под подпиской о невыезде. Следователь СК дал ему разрешение ехать в Москву и выступить на своем юбилейном концерте в собственный день рождения.

Александр Новиков, его компаньон Михаил Шилиманов и директор ООО «Светояр» Лариса Ассонова обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс». По версии следствия, деньги, поступавшие от пайщиков, по подложным основаниям перечислялись на расчетные счета фирм, не имеющих отношения к стройке, после чего обналичивались. Пострадавших около 60 человек, выведенная сумма — порядка 50 млн рублей.

В сентябре Александр Новиков хотел ехать в Москву на съемки передачи «Пусть говорят», но тогда следователь запретил ему покидать Екатеринбург.