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09 декабря 2017
08 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:52  09 декабря 2017 0

Единоросса, едва не отобравшего у Виктора Шептия должность, исключили из партии и лишили поста

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, шептий виктор
В декабре 2016 года у Виктора Шептия появился неожиданный конкурентФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Делегаты конференции Свердловского регионального отделения «Единой России» исключили из состава своей контрольно-ревизионной комиссии Андрея Серикова. Ранее он был снят с поста заместителя председателя КРК, его членство в партии приостановлено.

За какие именно нарушения Сериков понес партийное наказание, в ходе конференции не уточнялось.

Андрей Сериков приобрел неожиданную известность в региональном отделении в декабре 2016 года. На отчетно-выборной конференции свердловского отделения «Единой России» он стал единственным «техническим» конкурентом лидера областного отделения Виктора Шептия в борьбе за пост секретаря политсовета. Практически неизвестный до этого партиец в ходе тайного голосования набрал 59 голосов; Шептия поддержали 169 делегатов. Результаты голосования стали большой неожиданностью для свердловских единороссов, заставив их задуматься о наличии потенциального конфликта в партотделении.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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