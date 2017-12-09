Делегаты конференции Свердловского регионального отделения «Единой России» исключили из состава своей контрольно-ревизионной комиссии Андрея Серикова. Ранее он был снят с поста заместителя председателя КРК, его членство в партии приостановлено.
За какие именно нарушения Сериков понес партийное наказание, в ходе конференции не уточнялось.
Андрей Сериков приобрел неожиданную известность в региональном отделении в декабре 2016 года. На отчетно-выборной конференции свердловского отделения «Единой России» он стал единственным «техническим» конкурентом лидера областного отделения Виктора Шептия в борьбе за пост секретаря политсовета. Практически неизвестный до этого партиец в ходе тайного голосования набрал 59 голосов; Шептия поддержали 169 делегатов. Результаты голосования стали большой неожиданностью для свердловских единороссов, заставив их задуматься о наличии потенциального конфликта в партотделении.