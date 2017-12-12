Водителей погружают в виртуальную реальность

18:20 12 декабря 2017 0

Популярный актер и автолюбитель со стажем Камиль Ларин стал ведущим уникального фильма Читатели «URA.RU»

«Газпром нефть» ищет новые способы взаимодействия со своими клиентами, которым уже недостаточно просто заправляться топливом. С 9 декабря компания начала в Екатеринбурге показ просветительского фильма: в нем расскажут, как на заводах компании производится топливо и как его доставляют до АЗС. Кино снято в формате виртуальной реальности, его можно будет бесплатно посмотреть в VR-очках на некоторых АЗС «Газпромнефти». Корреспондент «URA.RU» первым посмотрел фильм и рассказывает о том, зачем компании нужна виртуальная реальность для общения с клиентами и почему необходимо знать, какой путь проделывает топливо перед попаданием в бензобак.

В «Газпром нефть» уверены, что потребителям важно знать, как и на какой инфраструктуре произведены бензин или дизель. Сейчас интересующийся водитель может попросить у сотрудников АЗС паспорт топлива со сведениями об изготовителе, дате изготовления присадок и других характеристиках, и клиенту будут обязаны эту информацию предоставить. Эта важнейшая информация, которая подтверждает качество топлива, но из паспорта не получить наглядное представления о всем технологическом процессе.

VR способен максимально детально продемонстрировать потребителям обычно закрытую инфраструктуру производства топлива. Технологии позволяют «разрезать» пополам многосекционный бензовоз, который «Газпром нефть» использует для транспортировки 6 видов топлива одновременно, и узнать его внутреннее строение, увидеть через исчезающий пол систему подземных резервуаров и коммуникаций на АЗС.

Газпром нефть с помощью VR намерен максимально детально продемонстрировать закрытую инфраструктуру производства топлива Читатели «URA.RU»

Эффекты из виртуального мира, такие как «полет», усиливают эмоциональную составляющую просмотра, дают новые ощущения и впечатления. Например, тот, кто увидел панораму Омского нефтеперерабатывающего завода, территория которого равняется шести княжествам Монако, запомнит, что на этой площади расположена инфраструктура, которая используется для выпуска 18 млн л топлива в год. На НПЗ компании производятся по стандарту Евро-5 бензины с октановыми числами 92, 95, 98 и 100, а также дизтопливо. С этого завода, в том числе, топливо идет и на экспорт. Россия — крупнейший экспортер нефтепродуктов в ЕС, следует из данных Евростата.

Автомобилисты говорят, что с удовольствием попробуют VR-технологии. «Я про них знаю, но никогда не пользовался. Я по образованию инженер, поэтому мне такие вещи интересны. Я сел за руль в 2006-м году, и тогда в городе заправок было значительно меньше, поэтому выбирать особо не приходилось. Кроме того, на выбор АЗС повлиял отец, который водил автомобиль еще с 80-х, и у него были свои предпочтения. Главным для нас принципом было соотношение «цена-близость к дому». То есть среди ближайших заправок выбрали ту, где цена была адекватнее. А качество бензина вычисляли опытным путем: если машина не начинала барахлить, то бензин нормальный.

Сами заправки в то время сильно отличались от нынешних и обслуживанием, и внешним видом. И, как мне кажется, качеством бензина. Нарваться на «воду» раньше было проще.

С декабря фильм начали показывать на заправках Москвы, Питера, Екатеринбурга Читатели URA.RU

«Очень нравится, что сейчас заправка — это мини-маркет, где можно купить не только бензин, но и сопутствующие товары. Хотя я нечасто покупаю там что-то кроме бензина, но заезжать на такую заправку приятнее, чем просто на бензоколонку», — рассказывает Константин Дергачев из Екатеринбурга.

Его поддерживает житель Нижнего Тагила Павел Воробьев. Он рассказывает, что получил права в 2010-м, почти сразу купил машину. Первую заправку выбирал по совету знакомых, где, как ему говорили, бензин был лучше. Бензин там действительно был хороший. «Хотя ездить приходилось далеко, и заправлялся я сразу под завязку. Сейчас бензин по качеству выровнялся, поэтому заправляюсь я „по пути“, но всегда на тех заправках, которые уже знаю. Я много езжу по делам между городами по Свердловской области, поэтому всегда знаю, где заправиться. Часто пользуюсь советами местных жителей, к которым езжу по работе. Нравится на заправках, что на большинстве из них можно купить кофе и чего-нибудь поесть. Хотя там и дороже, чем в магазинах на трассе, но доверия к магазинам на заправках все равно больше, так как они должны следить за репутацией. Что такое VR-технологии, знаю приблизительно, но если они позволят мне побывать в местах, в которые я никогда в обычной жизни не попаду, то здорово».

Выход VR-технологий на массовый рынок — пока еще редкое явление, но использование виртуальной реальности в образовательных проектах — перспективное направление развития этой технологии. В декабре фильм будет транслироваться на АЗС в Екатеринбурге, а также в Москве и Петербурге, а в следующем году — отправится на «гастроли» и по другим российским городам.