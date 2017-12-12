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Из "Уральских пельменей" вывели полмиллиарда рублей 8. Фото погибшей голой уралочки используют в рекламе 22:51 12 декабря 2017 0 Отец и сын Алтушкины покажут России пример борьбы с нападками на спорт В нелегком деле помогут Жан-Клод Ван Дамм и его «Двойной удар» Татьяна Ларина © Служба новостей «URA.Ru» Поветкин — это спортсмен, который вышел победителем из допингового скандала Фото: Антон Басанаев © URA.RU Владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин готовит уральцам главный новогодний спортивный подарок — 15 декабря в Екатеринбурге состоится боксерское шоу, организованное компаниями «RCC boxing promotions» и «Мир бокса». Главной звездой вечера станет тяжеловес Александр Поветкин — не только представитель элиты профессионального бокса, но и человек, который вышел победителем после допингового скандала. Данное обстоятельство не было бы столь важным, если бы за десять дней до поединка не отстранили сборную России от участия в Олимпийских играх-2018. Напомним, почти год назад, 17 декабря 2016 года, на «Екатеринбург-ЭКСПО» должен был состояться титульный бой Александра Поветкина против канадца Бермейна Стиверна. Однако поединок был сорван, так как в допинг-пробе россиянина был обнаружен запрещенный остарин. В результате Поветкин дрался с резервным боксером Йоанном Дюопа. В прошлогоднем бою с Йоанном Дюопа, Поветкин красиво нокаутировал соперника Фото: Антон Басанаев © URA.RU Команда Александра Поветкина и лично руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский продемонстрировали, как нужно бороться за своего спортсмена. В начале ноября Поветкин был оправдан, и с 6 декабря 2017 года «Русский Витязь» имеет право проводить официальные бои под эгидой всех ведущих боксерских организаций. Теперь 38-летний Александр Поветкин должен продолжить борьбу за свое честное имя уже на ринге, 15 декабря в ДИВСе он будет биться против 30-летнего немца румынского происхождения Кристиана Хаммера. Специалисты уверены в победе российского боксера, но рассчитывают на интересный бой. «Кристиан Хаммер — хороший боксер, высоко расположившийся в рейтингах ведущих боксерских организаций, однако в предстоящем бою явным фаворитом, вне всяких сомнений, является Александр Поветкин. В мире в целом очень мало боксеров, в бою против которых Поветкин не являлся бы фаворитом. Александр — элитный боксер, входящий в тройку сильнейших в своем весе. Тем не менее, нас ждет интересное противостояние, так как Хаммер крупный супертяжеловес с тяжелым ударом, он достаточно опытен для того, чтобы постараться навязать Поветкину неудобный для того рисунок боя и не дать себя нокаутировать. При этом Хаммер и сам способен создавать опасные моменты, так что с ним нужно быть настороже», — пояснил редактор AllBoxing.Ru Юрий Тарантин. Бои в Екатеринбурге посещают первые лица региона и российские знаменитости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоит отметить, что Поветкин будет претендовать на титул чемпиона мира в случае победы именно над Кристианом Хаммером. Однако «RCC boxing promotions» уже анонсировала замену Хаммера на случай форс-мажора, резервным соперником для Поветкина будет японский боксер Киотаро Фудзимото. По словам исполнительного директора «RCC boxing promotions» Алексея Титова, опасения вызывает не допинговое прошлое Поветкина, а возможные провокации со стороны команды Кристиана Хаммера. В ожидании главного боя вечера зрители смогут посмотреть еще 9 поединков, 4 из которых титульные. Так, например, россиянин Юрий Кашинский и американец Александр Сандс проведут бой за титул WBO Oriental. Свой титул будет защищать 22-летний чемпион WBO International Магомед Курбанов, его соперник — 32-летний японский претендент Акинори Ватанабе. В случае победы, Курбанов уже в следующем году сможет побороться за титул чемпиона мира. Чемпион WBO Inter-Continental Евгений Чупраков проведет защиту своего титула в поединке против аргентинского претендента Пабло Мануэля Охеды. Павел Маликов будет бороться с колумбийцем Дейнером Беррио за титулы WBO Intercontonental и WBA Asia. «В случае победы, Евгений Чупраков в следующем году получит свой шанс на бой за титул чемпиона мира. Павел Маликов, если одолеет колумбийца, будет боксировать за статус чемпиона мира по версии WBA», — пояснил Алексей Титов. Завсегдатай ярких турниров по боксу Никита Михалков собирается посетить поединок в Екатеринбурге Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU Благодаря РМК не останутся без развлечений и ценители смешанных единоборств, правда, наслаждаться боями они будут накануне, 14 декабря в 21.00 в Ельцин Центре. Там впервые пройдет турнир «Двойной удар», организованный компанией сына Игоря Алтушкина Александра «Fair Fight» и промоутерской группой «Рать». «Мы первый раз объединили усилия, решили вспомнить 80-е-90-е, фильмы с Ван Даммом, и родилось название „Двойной удар“. Объединив наши ресурсы, мы хотим сделать заключительный турнир в уходящем году таким, чтобы он получился ярче, чем наши турниры по отдельности», — пояснил URA.RU руководитель промоутерской группы «Рать» Александр Скаредин. На ринге в Ельцин Центре состоятся 13 поединков по правилам «Fair Fight», то есть только в стойке, и ММА. Самыми захватывающими станут два главных боя: за титул и пояс чемпиона Fair Fight в полусреднем весе будут бороться Максим Сульгин (г. Новосибирск) и Сурик Магакян (г. Сочи) будут; за титул и пояс чемпиона Ambitions Fighting Championship (AFC) в наилегчайшем весе поспорят Михаил Штин (г. Талица) и Гусейн Халиков (г. Барнаул). По словам Александра Скаредина, поединок Штин-Халиков будет непредсказуемым, оба спортсмена — хорошие ударники и при этом неплохо борются, поэтому не исключено, что бой завершится досрочно. В Ельцин Центре пройдут поединки по смешанным единоборствам Фото: Анна Майорова © URA.RU Билеты на турнир «Двойной удар» распространялись бесплатно, по заявкам спортшкол, через Федерацию ММА Свердловской области, разыгрывались в соцсетях и на радио. Всего на площадке в Ельцин Центре будет порядка 1000 зрителей, в том числе и почетные гости — представители правительства Свердловской области и городской администрации. На «Двойной удар» билетов уже нет, а вот на боксерское шоу в ДИВСе их еще можно найти. На момент написания текса в пятитысячном зале оставалось несколько сотен свободных мест. Боксерское шоу на главной арене ДИВСа начнется 15 декабря в 17.00, к этому времени вряд ли трибуны будут переполнены. А вот к моменту появления на ринге Александра Поветкина и Кристиана Хаммера подтянется не только основная масса зрителей, но и вип-гости. Традиционно турниры «RCC boxing promotions» проходят при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, его и в этот раз ждут в первых рядах, рядом с владельцем РМК Игорем Алтушкиным, наверняка на шоу приедет и руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Кроме того, уже не в первый раз боксерское шоу в Екатеринбурге собирается посетить известный режиссер и ценитель бокса Никита Михалков. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}