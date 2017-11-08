14:26 08 ноября 2017 0

15 декабря Александр Поветкин вновь приедет в Екатеринбург на бой Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Всемирный боксерский совет (WBC) снял с российского боксера Александра Поветкина обвинения в употреблении допинга. Организация отменила пожизненную дисквалификацию спортсмена, и с 6 декабря россиянин может проводить бои под эгидой WBC. Об этом в Instagram рассказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях, кроме WBC, и вот теперь и WBC прислала нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, — написал Рябинский. — По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намеренно (попал в организм с пищевой добавкой). Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем. В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы вот своих не бросаем».

17 декабря 2016 года в Екатеринбурге сорвался титульный бой между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном. У российского спортсмена обнаружили в крови запрещенный остарин. В результате Поветкин дрался с резервным боксером Йоанном Дюопа.

Для Поветкина допинг-скандал в Екатеринбурге стал вторым в карьере. До этого 21 мая у него сорвался поединок с чемпионом мира, по версии WBC, американцем Деонтеем Уайлдером. Тогда у россиянина якобы нашли следы мельдония в крови.

15 декабря Александр Поветкин вновь приедет в Екатеринбург, чтобы защитить пояс WBO International. Ожидается, что российский тяжеловес сразится с немцем Кристианом Хаммером.