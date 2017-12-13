Магнитогорцы в драках выбивают криминальный бизнес Челябинска

21:20 13 декабря 2017 0

На похоронном рынке Челябинска вновь начались драки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начались волнения на рынке ритуальных услуг Челябинска — одной из самых криминальных сфер из-за массы «черного нала». Недавние лидеры обвиняют фирму с магнитогорскими корнями «Долг» в захвате новой сферы влияния, провокации драк и преференциях со стороны чиновников.

Рынок похоронных услуг принято оценивать в 100 млн рублей в месяц (1 тысяча похорон средней стоимостью в 100 тысяч рублей). Именно поэтому между его участниками случаются стычки: стреляют, втыкают топор в капот машины, поджигают автомобили и используют других элементы бандитских разборок.

Организация похорон — очень прибыльный бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Этот рынок делится на несколько секторов, за каждый из которых компании конкурируют между собой — продажа мест на кладбищах плюс копка могил, продажа памятников и оградок, а также ритуальные услуги — прощание, гроб, аксессуары, катафалк, подготовка и вывоз тела. За доступ на последний рынок максимально обострилась борьба между тремя самыми крупными компаниями: «Долг» (учредители Константин Билан и Иван Горнов, по факту считается подразделением магнитогорского ООО «Фирма „Долг“»), «Вечность» (Дмитрий Ботов) и «Мемориал-Сервис № 1» (Радик Ибатулин, аффилирована обвиняемому в коррупции бывшему сити-менеджеру Сергею Давыдову).

По информации от одной из компаний, в больницы поступило указание заключать договоры на безвозмездный вывоз умерших пациентов с «Долгом», оставляя за бортом конкурентов.

«При вывозе тела представителям фирмы-подрядчика передается карточка на покойного, где указаны родственники, их адреса и телефоны. Кто получает эту информацию, тот имеет преимущество перед конкурентами», — объясняет один из похоронщиков на условиях анонимности. Собеседник уверяет, что если подтвердится информация, что с нового года только «Долг» будет вывозить умерших из больниц, то фирма займет половину всего рынка.

«Коллеги рассказывают, что когда общаются с главврачами, те говорят, что им без разницы, с кем работать. Но идет указание чуть ли не от министерства здравоохранения работать только с „Долгом“. А против начальства они не попрут», — полагает похоронщик.

Фирму «Долг» обвиняют в захвате очередной сферы на похоронном рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В минздраве Челябинской области опровергают участие в переделе рынка ритуальных услуг. «Минздрав не давал указаний медицинским организациям, с кем заключать договоры на оказание тех или иных услуг. Каждый руководитель юридического лица, в данном случае больниц, самостоятельно решает свои хозяйственные вопросы», — заверили в ведомстве. Аналогично высказались в горздраве Челябинска.

В одной из больниц на условиях анонимности рассказали, что до этого года они сами решали, с кем заключать договор на вывоз тел. Так как это договор безвозмездного оказания услуг, то конкурс не нужен. Так что юридических нарушений нет.

С этой точкой зрения поспорил юрист, председатель созданного полтора года назад союза похоронных организаций Челябинской области «Харон» Антон Бавин. «Не могу сказать, были ли какие-то прямые указания главврачам. Но их договоры с частными фирмами сомнительны с правовой точки зрения. В уставе любой коммерческой организации написано, что она создана для извлечения прибыли. Оказывая услуги на безвозмездной основе, организации нарушают собственные уставы. Возможно, с помощью этих договоров появляется какое-то скрытое преимущество, которое получают от больниц данные организации. А такое преимущество — доступ к информации о покойном. Эту информацию в первую очередь получают те бригады, которые занимаются транспортировкой умерших в палате или операционной. Получают ли врачи что-то взамен, не могу сказать. Но с точки зрения закона все это крайне сомнительно», — считает эксперт.

Директор «Мемориала» Дмитрий Еремин подтверждает, что его компанию уведомили о непродлении договора о вывозе покойных. Пока речь о горбольнице №8. «Мы арендуем помещения в этом медучреждении, к нам не было замечаний на протяжении многих лет. И тут неожиданно решают поменять контрагентов. Если бы были замечания, мы не исполняли обязательства, то можно было бы понять руководство больниц. Мы не скрываем, что вывозка — существенная часть бизнеса. Но когда в целом по городу складывается такая ситуация, это как минимум вызывает вопросы», — говорит Еремин.

Представитель еще одной фирмы, попросивший не называть себя, напомнил, что «Долг» якобы активно сотрудничает со скандально известным и запрещенным по инициативе ФСБ и прокуратуры профсоюзом «Содружество», состоящем из уголовников. «„Содружество“ копает могилы на Градском кладбище для „Долга“ и „Упокоения“. Пользуясь связями в МКУ „Служба городских кладбищ“, „Долг“ перекидывает своего человека с Митрофановского на Градское кладбище. Из-за этого там началось очередное обострение. Пока дошло только до драки. Товарищи из „Содружества“ во время нападений, потасовок и провокаций по 10-15 человек ходят в балаклавах, чтобы их не опознали. Были попытки тормозить похоронные процессии. Так что магнитогорцы используют все возможности, чтобы подмять под себя весь рынок — и административный ресурс, и криминальный. Навести порядок могут только силовики», — резюмировал собеседник.