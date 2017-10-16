Челябинская власть заняла сторону в криминальной войне похоронщиков

22:54 16 октября 2017 0

Компания с магнитогорскими корнями с помощью чиновников зачищает похоронный рынок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В передел рынка ритуальных услуг Челябинска вмешались региональные власти. После стрельбы, топора в капоте машины, поджога автомобилей и других элементов бандитских разборок решено воспользоваться легальным способом расчистки рынка для бизнесменов из Магнитогорска. Правительство создает структуру, которая изменит расклад на рынке. В нее включают только компании, аффилированные с южной столицей. Игроков из Челябинска, похоже, решено окончательно выдавить с рынка. Отрасль на пороге новой войны.

Челябинские похоронщики боятся, что после криминальных разборок им придется бороться с административным ресурсом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области создается попечительский совет по вопросам похоронного дела. Как рассказал «URA.RU» на условиях анонимности один и чиновников, готовится федеральный закон, который даст подобным советам право лицензирования похоронного бизнеса в регионах. «Те, кто войдут в совет, и будут делить рынок», — объясняет источник.

Эту структуру планируется учредить 19 октября на заседании под руководством вице-губернатора Сергея Шаля. Помимо чиновника в совет войдут представители министерств строительства, соцотношений, имущества, «КПРУ», муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ» (Челябинск) и совета некоммерческих партнерств «Профессиональное похоронное объединение» под руководством учредителя фирмы «Долг» Константина Билана.

Судя по повестке заседания рабочей группы, где будут создавать совет, первую скрипку в совете станет играть Константин Билан. Он заявлен докладчиком по трем вопросам из четырех, в том числе «О создании Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в Челябинской области». По информации «URA.RU», в совет войдут «Профессиональное похоронное объединение», созданное фирмой «Долг» с привлечением нескольких мелких фирм.

Учредитель фирмы «Долг» — главный докладчик на заседании

Председатель созданного полтора года назад союза похоронных организаций Челябинской области «Харон» Антон Бавин подтвердил, что ни одного члена его структуры в совет не пригласили. «Мы более трех лет продавливали создание попечительского или наблюдательного совета. Видимо, магнитогорский похоронный бизнес более влиятельный. В связи с отсутствием челябинских игроков совет уже не отражает полноценную картину в отрасли и может в будущем служить рычагом для ущемления прав, — полагает Бавин. — Мы всеми легальными способами будем препятствовать созданию монополии».

Третьим крупным игроком является «Мемориал-Сервис № 1» Радика Ибатулина. Последний близок к арестованному ныне по обвинению в коррупции бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову. И сейчас выдавливается с рынка особенно активно. Директор фирмы Дмитрий Еремин также говорит, что его не приглашали в создаваемый совет. «Нам ничего неизвестно о заседании. Насколько знаю, другие крупные челябинские организациям тоже не приглашались», — сказал собеседник.

Вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль отмечает, что рабочая группа и совет создаются по поручению президента России. «В первую очередь, будут рассматриваться вопросы, связанные с созданием единых правил. На сегодня каждый муниципалитет самостоятельно решает вопросы организации похоронного дела. Мы подготовим общие рекомендации и стандартизировать порядок предоставления услуг. Также будет проведена инвентаризация всех кладбищ. Ее будут проводить муниципалитеты, а на областном уровне мы будем эту работу координировать и упорядочивать», — заявил чиновник. При этом вице-губернатор оставил без ответа вопрос о том, почему в совете — сразу две фирмы из Магнитогорска и ни одной — из Челябинска.

Константин Билан утверждает, что не имеет отношения к созданию рабочей группы и решениям, которые будут приняты. «Меня самого пригласили как общественника. Я не в курсе, кто и какие структуры приглашал», — сказал основной докладчик.

Источник «URA.RU» считает, что Билан лукавит: «Он возглавит совет. Константин Билан в свое время жаловался на сопротивление каких-то челябинских криминальных структур, когда только заходил на рынок. Хотя сам привлекал бандитские группировки. Когда у „Долга“ появится еще и легальный инструмент устранения конкурентов, он не оставит остальным другого выбора — каждый будет бороться всеми известными способами», — предсказывает собеседник.

Столкновения между участниками рынка похоронных услуг начались после захода «Долга» в Челябинск. В Магнитогорске «Долг» поделил рынок с муниципальным предприятием «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» («КПРУ»), а теперь заходит на рынок Челябинска. Он оценивается в 1,2 млрд рублей в год: по официальным данным, в месяц умирает около тысячи человек, а каждые похороны «под ключ» в среднем стоят 100 тысяч рублей.