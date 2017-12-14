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14 декабря 2017
12:02  14 декабря 2017 0

Урал готовится к сбору подписей за Путина. Первые вводные от ОНФ

А еще начали искать ответственных: несудимых, уважаемых и лучше с заводов
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
Митинг на Площади Труда: Мы вместе навсегда! Екатеринбург, урал за путина
За выдвижение Владимира Путина в президенты надо собрать 300 тыс. подпичейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Шесть тысяч подписей должна собрать Челябинская область для выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Активисты Общероссийского народного фронта в муниципалитетах уже получили задание предоставить предложения по возможным ответственным за подписи.

О директиве, поступившей в города и районы от руководства отделения, «URA.RU» стало известно из собственных источников. «Нет прямого указания, что сбор подписей будет, — рассказал „URA.RU“ один из „фронтовиков“. — Просто просят подготовить списки ответственных лиц, из числа лидеров общественных мнений (ЛОМов), кто мог бы руководить сбором подписей. Обязательно, чтобы у ЛОМов было высшее образование, желательно юридическое. И, совсем хорошо, если такой лидер уже имеет опыт сбора подписей».

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, смартфон, лозунг, мы за путина, голосование, ФЛАГ ЛГБТ
Ответственными за сбор подписей назначат ЛОМов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особое внимание — градообразующим предприятиям, где обязательно должен работать руководитель одной из групп. Такой руководитель должен обладать авторитетом, пользоваться уважением и не иметь судимости.

Сколько подписей надо собрать в Челябинской области за выдвижение Путина? В региональном избиркоме озвучили цифры, подчеркнув, что речь идет о выборах в целом, а не о конкретном кандидате.

«Для регистрации кандидата в президенты в России надо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей. Если кандидат выдвигается сам, — сообщила „URA.RU“ заместитель председателя избирательно комиссии Челябинской области Елена Шубина. На один регион должно быть не более 7,5 тыс. подписей граждан, обладающих избирательным правом, и проживающих в данной территории».

Елена Шубина также уточнила, что для сбора подписей самовыдвиженца должна быть зарегистрирована в ЦИК РФ инициативная группа, в которую должны войти не менее 500 избирателей. Непарламентские партии, выдвинувшие своего кандидата должны собрать не менее 100 тыс. подписей, не более 2 тыс. на один регион.

Митинг в поддержку Макаревича, Арбениной и узников совести. Екатеринбург, сбор подписей
Это вызов для административного ресурса, который давно не активизировали для сбора подписей
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пять тысяч подписей за Владимира Путина, такой может стать квота для Челябинской области, если президент решит выдвинуться самостоятельно, сообщают источники. «Но будут ориентироваться на 6 тыс., с учетом возможного „брака“», — пояснили «URA.RU». По словам источника, на одного старшего группы будет приходиться около 8,5 тыс. избирателей. А собрать ему надо примерно до 50 подписей. Самое большое число, почти 3 тыс. подписей, придется на Челябинск. Для Магнитогорска, второго по величине городе области, этот показатель составит 1,5 тыс. подписей. Пока еще не ясно, как будут называть старших в группах — уполномоченными или бригадирами.

«Есть, конечно, проблема, — признается источник. — В области, как во всей стране, уже давно не собирали подписи на выборах. Кампания в Госдуму, когда не смогли зарегистрироваться самовыдвиженцы, показала, что подписи собирать разучились».

Для старших по группам будет организована учеба в региональных избиркомах. Там же будут учить тех, кто станет собирать подписи за кандидата от непарламентской партии. К примеру, за бизнес-омбудсмена Бориса Титова «Партия Роста» в Челябинской области должна представить в ЦИК, с учетом возможного «брака», до 2 тыс. подписей.

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