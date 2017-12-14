Урал готовится к сбору подписей за Путина. Первые вводные от ОНФ

12:02 14 декабря 2017 0

За выдвижение Владимира Путина в президенты надо собрать 300 тыс. подпичей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шесть тысяч подписей должна собрать Челябинская область для выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Активисты Общероссийского народного фронта в муниципалитетах уже получили задание предоставить предложения по возможным ответственным за подписи.

О директиве, поступившей в города и районы от руководства отделения, «URA.RU» стало известно из собственных источников. «Нет прямого указания, что сбор подписей будет, — рассказал „URA.RU“ один из „фронтовиков“. — Просто просят подготовить списки ответственных лиц, из числа лидеров общественных мнений (ЛОМов), кто мог бы руководить сбором подписей. Обязательно, чтобы у ЛОМов было высшее образование, желательно юридическое. И, совсем хорошо, если такой лидер уже имеет опыт сбора подписей».

Ответственными за сбор подписей назначат ЛОМов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особое внимание — градообразующим предприятиям, где обязательно должен работать руководитель одной из групп. Такой руководитель должен обладать авторитетом, пользоваться уважением и не иметь судимости.

Сколько подписей надо собрать в Челябинской области за выдвижение Путина? В региональном избиркоме озвучили цифры, подчеркнув, что речь идет о выборах в целом, а не о конкретном кандидате.

«Для регистрации кандидата в президенты в России надо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей. Если кандидат выдвигается сам, — сообщила „URA.RU“ заместитель председателя избирательно комиссии Челябинской области Елена Шубина. На один регион должно быть не более 7,5 тыс. подписей граждан, обладающих избирательным правом, и проживающих в данной территории».

Елена Шубина также уточнила, что для сбора подписей самовыдвиженца должна быть зарегистрирована в ЦИК РФ инициативная группа, в которую должны войти не менее 500 избирателей. Непарламентские партии, выдвинувшие своего кандидата должны собрать не менее 100 тыс. подписей, не более 2 тыс. на один регион.

Это вызов для административного ресурса, который давно не активизировали для сбора подписей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пять тысяч подписей за Владимира Путина, такой может стать квота для Челябинской области, если президент решит выдвинуться самостоятельно, сообщают источники. «Но будут ориентироваться на 6 тыс., с учетом возможного „брака“», — пояснили «URA.RU». По словам источника, на одного старшего группы будет приходиться около 8,5 тыс. избирателей. А собрать ему надо примерно до 50 подписей. Самое большое число, почти 3 тыс. подписей, придется на Челябинск. Для Магнитогорска, второго по величине городе области, этот показатель составит 1,5 тыс. подписей. Пока еще не ясно, как будут называть старших в группах — уполномоченными или бригадирами.

«Есть, конечно, проблема, — признается источник. — В области, как во всей стране, уже давно не собирали подписи на выборах. Кампания в Госдуму, когда не смогли зарегистрироваться самовыдвиженцы, показала, что подписи собирать разучились».

Для старших по группам будет организована учеба в региональных избиркомах. Там же будут учить тех, кто станет собирать подписи за кандидата от непарламентской партии. К примеру, за бизнес-омбудсмена Бориса Титова «Партия Роста» в Челябинской области должна представить в ЦИК, с учетом возможного «брака», до 2 тыс. подписей.