На что идут журналисты, чтобы задать вопрос Путину

21:05 14 декабря 2017 0

В четверг, 14 декабря Владимир Путин провел 13 ежегодную пресс-конференцию. Журналистов — 1640, с президентом поговорили — 55 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин в столичном Центре международной торговли провел заключительную в свой третий президентский срок большую пресс-конференцию. В этом году были аккредитованы рекордные 1640 российских и иностранных журналистов. За 3 часа 40 минут президент успел ответить не больше чем на 55 вопросов. Во время пресс-конференции традиционно внимание президента журналисты пытались привлечь плакатами, рисунками, игрушками и экзотическими нарядами. Смотрите, как это было — самые яркие момента в фотогалерее «URA.RU».