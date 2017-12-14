{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
Главные новости 
21:05  14 декабря 2017 0

На что идут журналисты, чтобы задать вопрос Путину

Самые неожиданные и креативные подходы — в фотогалерее «URA.RU»
Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.Ru»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
В четверг, 14 декабря Владимир Путин провел 13 ежегодную пресс-конференцию. Журналистов — 1640, с президентом поговорили — 55Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин в столичном Центре международной торговли провел заключительную в свой третий президентский срок большую пресс-конференцию. В этом году были аккредитованы рекордные 1640 российских и иностранных журналистов. За 3 часа 40 минут президент успел ответить не больше чем на 55 вопросов. Во время пресс-конференции традиционно внимание президента журналисты пытались привлечь плакатами, рисунками, игрушками и экзотическими нарядами. Смотрите, как это было — самые яркие момента в фотогалерее «URA.RU».

1/13
Давно известно, что президент симпатизирует амурским тиграм. Почему бы не воспользоваться любовью Путина к этому зверю? Фото: Владимир Андреев © URA.RU

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров