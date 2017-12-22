21:17 22 декабря 2017 10

Андрей Цветков считает, что на посту министра его ждет интересная работа. А медицинская общественность полна скепсиса Фото: Департамент информации губернатора Свердловской области © URA.RU

Назначение министром здравоохранения Свердловской области бывшего главного фтизиатра и руководителя противотуберкулезного диспансера Андрея Цветкова вызывает неоднозначную реакцию в свердловском медицинском сообществе. «URA.RU» опросило множество врачей — все они просят не ссылаться на них официально, опасаясь возможных неприятностей, но охотно высказывают свои соображения. В шутку медики говорят: «Новый министр здравоохранения — это смесь [экс-министров Аркадия] Белявского и [Михаила] Скляра». Решение о его назначении они признают неординарным и смелым.

«Для свердловской медицины это прецедент, когда главного врача далеко не самой главной больницы делают министром здравоохранения, — поясняет «URA.RU» источник в медицинских кругах, близких к руководству министерством. — Противотуберкулезный диспансер — это учреждение, живущее обособленно, изолированно от других.

Начальник, работая с туберкулезными больными, сам начинает лечебный процесс и сам его заканчивает. Назначать фтизиатра министром здравоохранения — это свежо!».

В официальной биографии, распространенной сегодня департаментом информполитики губернатора Свердловской области, сообщается, что Цветков работал главным врачом больниц в городах Среднего Урала. Известно, что некоторое время он имел отношение к больнице скорой помощи в парке Зеленая роща в Екатеринбурге, которая была разрушена. В 2012 году возглавил противотуберкулезный диспансер.

«По обычной логике построения карьеры в медицине его сперва двигали бы в руководство какой-то крупной больницей — заместителем, главным врачом, лишь потом на министра, — поясняет один из экспертов. — Это означает, скорее всего, что никто из сильных главных врачей не пошел на это место». При этом назначение Цветкова расценивается как некий компромисс, позволяющий не допустить в руководство областным здравоохранением представителей городской команды («URA.RU» не раз писало об амбициях замглавы управления здравоохранения Татьяны Савиновой, которую давно уже лоббируют на этот пост и она была бы готова занять его).

Все опрошенные отмечают профессионализм Цветкова как врача и администратора в узкой сфере, но считают, что для кресла министра он пока слабоват. «В нашем регионе пост главы здравоохранения традиционно занимали сильные, харизматичые личности, — говорит эксперт в медицинской сфере. — Даже Белявский, как бы критично к нему ни относились, „держал“ регион. Главных врачей нужно держать в узде — Цветков не сможет: у него просто нет такого опыта и административных навыков».

Зато к сильным сторонам экс-главного фтизиатра относят умение реализовывать большие инвестиционные проекты.

Так, три года назад на Сибирском тракте в Екатеринбурге был запущен новый комплекс пятиэтажных зданий диспансера. Стоимость первой очереди, в которую вошли поликлиника, лечебно-диагностический корпус, прачечная, дезинфекционное отделение, пищеблок и гараж на три десятка автомобилей, составила 1,8 миллиарда рублей.

Глава региона приветствует нового министра здравоохранения Фото: Департамент информации губернатора Свердловской области © URA.RU

У стройки было несколько генподрядчиков, достраивал объект «Атомстройкомплекс». Новое лечебное учреждение называли самым большим и передовым в России. Его открывал его в октябре 2014-го губернатор Евгений Куйвашев. Стоимость строительства второй очереди (в которую войдут круглосуточный стационар и морг) оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

На посту министра Цветкову также придется иметь дело с крупными поступлениями денежных средств: в 2018 году ожидается резкое увеличение объемов финансирования здравоохранения (примерно на 20%). Правда, эти деньги, которые, как шутят врачи, «потекут рекой», в основном пойдут на зарплаты — на увеличение выплат врачам и младшему медицинскому персоналу. «Ни о каких колоссальных ремонтах, приобретении оборудования или чем-то подобном речи не идет — все средства будут пущены на персонал, чтобы погасить недовольства медиков по поводу низких зарплат и наконец-то по-настоящему выполнить майские указы», — поясняет источник, близкий к руководству свердловской медициной.

Правда, с расходованием этих средств могут возникать проблемы, поскольку планирование бюджетов на 2018 год сейчас в самом разгаре — и именно в этот момент назначают нового министра. «Возможно, именно поэтому врачебное сообщество (главные врачи) и одобрило его кандидатуру, — считает один из опрошенных «URA.RU» экспертов. —

Верстать все планы нужно прямо сейчас, причем срочно. Назначение перед Новым годом означает, что они будут верстаться в спешке, в суматохе — в таких условиях гораздо проще подкорректировать цифры».

К тому же, все средства сейчас идут через территориальный Фонд обязательного медицинского страхования. «Противотуберкулезники всегда были на особом положении, а раньше вообще были бюджетниками, и им не приходилось бороться за все эти коэффициенты, квоты, за которые другие больницы бьются перед ТФОМСом, — объясняет эксперт. — В ОМС они соображают хуже всех». Поэтому «рулить» распределением средств первое время будет не Цветков, а его замы».

Также большой аппаратный вес резко получает переназначенный глава свердловского фонда ОМС. «Сегодня Валерий Шелякин — уже очень опытный администратор. Правда, напуганный: после серии прошлогодних скандалов его несколько месяцев держали в подвешенном состоянии, не назначая на должность, — напоминает эксперт. — Новый контракт с ним заключен всего на два года — это означает, что он будет внимателен к пожеланиям наиболее сильных групп влияния, и некоторые больницы смогут получить больше, чем другие».

По общей оценке, ситуация такова, что свердловское здравоохранение имеет сегодня сильного и грамотного директора ТФОМСа при пока не очень опытном министре. «Цветков назначен в период самой что ни на есть „горячки“, — констатирует источник агентства в окружении министра. — Это абсолютная победа элиты врачебного сообщества, у которой появляется возможность, пользуясь неразберихой и налаженными связями с замами министра, немного перекроить объем поступлений, планируемых на следующий год, в свою пользу. В проигрыше окажутся периферийные больницы, в выигрыше — сильные игроки (областные и городские больницы)».

Правда, главных врачей пугает перспектива кадровых перестановок — по инсайдерской информации, новому министру дан карт-бланш менять не только людей внутри министерства, но и главврачей больниц.

Первое такое кадровое решение уже состоялась в его первый день на новой должности: губернатор сообщил бывшему министру Игорю Трофимову о том, что тот теперь возглавит Свердловскую областную больницу №1.

Известно, что в Екатеринбурге где-то со страхом, а где-то с нетерпением ждут таких же смелых решений, на которые так и не смог отважиться экс-глава свердловского минздрава (например, в учреждении, которое давно уже лихорадит — в Свердловском госпитале для ветеранов войн).