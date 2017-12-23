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24 декабря 2017
23 декабря 2017
20:51  23 декабря 2017 9

Актер Сергей Безруков теперь руководит «Единой Россией»

А с ним — три новых губернатора и спортсмен. Полный расклад ротации в партии власти
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Открытие первого Уральского фестиваля российского кино. Екатеринбург, безруков сергей
«Единая Россия» провела ротацию — много новых лиц в руководстве. С кем-то давно знакомы по кино и спортуФото: Александр Мамаев © URA.RU

«Единая Россия» обновила состав своих руководящих органов. Это случилось во второй день съезда партии, в субботу, 23 декабря. Актер Сергей Безруков и гимнаст Алексей Немов стали самыми медийными «новичками» в высшем совете партии.

Пресс-конференция в АП "Лидеры России" с участием Сергея Кириенко. Москва, немов алексей
Гимнаст Алексей Немов — новое лицо высшего совета «ЕР»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вместе с ними в этот партийный орган вошли врио главы Дагестана Владимир Васильев, депутаты Госдумы Андрей Исаев и Отари Аршба (их предварительно вывели из генсовета партии). Всего в орган пополнился 12 единороссами, а из его состава вывели двоих: вице-президента общероссийской общественной организации «Опора России» Андрея Коркунова и индивидуального предпринимателя Дмитрия Николаева. Число членов высшего совета теперь расширилось до ста человек (раньше их было девяносто).

В генсовет партии включили 38 человек (столько же предварительно вывели). Среди новичков в этом руководящем органе оказался, во-первых, сам и. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак. После этого решения он по уставу сможет избавиться от статуса исполняющего обязанности и стать полноценным секретарем генсовета.

Также в этот руководящий орган вошел целый пул губернаторов. Из старичков в списке значатся глава Калужской области Анатолий Артамонов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Из новичков-технократов — глава Рязанской области Николай Любимов, губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Пресс-конференция в АП "Лидеры России" с участием Сергея Кириенко. Москва, безруков сергей
Актер Сергей Безруков вошел в высший совет партии, заменив своего коллегу Алексея Гуськова
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как рассказал «URA.RU» экс-председатель фракции «ЕР» в Госдуме, ныне врио главы Дагестана Владимир Васильев, включение в руководящие органы партии молодых губернаторов поможет сделать работу в регионах эффективнее.

«Это замечательная инициатива [включение в генсовет молодых-технократов]. Партия, формируя программу, берет на себя ответственность за будущее страны. И эту ответственность разделяют эксперты, представители правительства, региональных заксобраний, а также исполнительная власть. Все участвуют в этом процессе», — заявил политик.

В состав генсовета также вошли врио главы ЦИК партии Александр Борисов (сенатор Псковской области, занял свою партийную должность после переезда Турчака в Москву), депутат Госдумы Сергей Боярский (он также руководит молодежными проектами ОНФ) и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева (она заняла эту должность после ухода Николая Любимова на пост главы Рязанской области).

XVII съезд партии "Единая Россия", первый день. Москва, турчак андрей
И. о. секретаря генсовета «ЕР» Андрей Турчак официально вошел в состав самого генсовета, которым руководит
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В целом обновление состава высшего и генерального советов полностью соответствует логике обновления элиты, которая была обозначена Владимиром Путиным в его выступлении перед партией. Так считает глава АПЭК, член высшего «ЕР» Дмитрий Орлов.

«И формат, и стилистика, и продолжительность выступления Путина говорили о том, что президент продолжает делать очень серьезную ставку на партию. Обновление показывает, что партия стремится соответствовать логике президента, вызовам, которые он формулирует. Недавно избранные губернаторы, вошедшие в состав высших органов, свидетельствует о нескольких вещах. Во-первых, у партии есть новая кровь, во-вторых, обновление партийной элиты происходит за счет новых лидеров, выявившихся в ходе последней избирательной кампании», — пояснил политолог «URA.RU».

Отметим, что из генсовета вывели 38 человек, в том числе депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. Всего, как рассказал агентству глава фракции «ЕР» Сергей Неверов, руководящие органы были обновлены на треть. «Это полностью соответствует тренду, заданному президентом», — резюмировал он.

Медиафорум "ОНФ". Первый день. Санкт-Петербург, боярский сергей
Депутат Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского) также получил высокую партийную должность
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Напомним, что во время пленарного заседания перед единороссами выступил Владимир Путин. В своей речи он говорил о глобальных задачах, которые стоят не только перед партией, но и перед страной в целом.

«У нас много-много задач, и действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня», — сказал глава государства.

В ходе пленарного заседания председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что «ЕР» поддерживает самовыдвижение Владимира Путина, а и. о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак объявил всеобщую мобилизацию партии к выборам, призвал единороссов по всей стране поставить свою подпись в поддержку Путина-самовыдвиженца.

Съезд «Единой России» проходил в Москве 22—23 декабря. В первый день площадку посетил первый замруководителя АП Сергей Кириенко, во второй — президент Владимир Путин.

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