Актер Сергей Безруков теперь руководит «Единой Россией»

20:51 23 декабря 2017 9

«Единая Россия» провела ротацию — много новых лиц в руководстве. С кем-то давно знакомы по кино и спорту Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Единая Россия» обновила состав своих руководящих органов. Это случилось во второй день съезда партии, в субботу, 23 декабря. Актер Сергей Безруков и гимнаст Алексей Немов стали самыми медийными «новичками» в высшем совете партии.

Гимнаст Алексей Немов — новое лицо высшего совета «ЕР» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вместе с ними в этот партийный орган вошли врио главы Дагестана Владимир Васильев, депутаты Госдумы Андрей Исаев и Отари Аршба (их предварительно вывели из генсовета партии). Всего в орган пополнился 12 единороссами, а из его состава вывели двоих: вице-президента общероссийской общественной организации «Опора России» Андрея Коркунова и индивидуального предпринимателя Дмитрия Николаева. Число членов высшего совета теперь расширилось до ста человек (раньше их было девяносто).

В генсовет партии включили 38 человек (столько же предварительно вывели). Среди новичков в этом руководящем органе оказался, во-первых, сам и. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак. После этого решения он по уставу сможет избавиться от статуса исполняющего обязанности и стать полноценным секретарем генсовета.

Также в этот руководящий орган вошел целый пул губернаторов. Из старичков в списке значатся глава Калужской области Анатолий Артамонов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Из новичков-технократов — глава Рязанской области Николай Любимов, губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Актер Сергей Безруков вошел в высший совет партии, заменив своего коллегу Алексея Гуськова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как рассказал «URA.RU» экс-председатель фракции «ЕР» в Госдуме, ныне врио главы Дагестана Владимир Васильев, включение в руководящие органы партии молодых губернаторов поможет сделать работу в регионах эффективнее.

«Это замечательная инициатива [включение в генсовет молодых-технократов]. Партия, формируя программу, берет на себя ответственность за будущее страны. И эту ответственность разделяют эксперты, представители правительства, региональных заксобраний, а также исполнительная власть. Все участвуют в этом процессе», — заявил политик.

В состав генсовета также вошли врио главы ЦИК партии Александр Борисов (сенатор Псковской области, занял свою партийную должность после переезда Турчака в Москву), депутат Госдумы Сергей Боярский (он также руководит молодежными проектами ОНФ) и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева (она заняла эту должность после ухода Николая Любимова на пост главы Рязанской области).

И. о. секретаря генсовета «ЕР» Андрей Турчак официально вошел в состав самого генсовета, которым руководит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В целом обновление состава высшего и генерального советов полностью соответствует логике обновления элиты, которая была обозначена Владимиром Путиным в его выступлении перед партией. Так считает глава АПЭК, член высшего «ЕР» Дмитрий Орлов.

«И формат, и стилистика, и продолжительность выступления Путина говорили о том, что президент продолжает делать очень серьезную ставку на партию. Обновление показывает, что партия стремится соответствовать логике президента, вызовам, которые он формулирует. Недавно избранные губернаторы, вошедшие в состав высших органов, свидетельствует о нескольких вещах. Во-первых, у партии есть новая кровь, во-вторых, обновление партийной элиты происходит за счет новых лидеров, выявившихся в ходе последней избирательной кампании», — пояснил политолог «URA.RU».

Отметим, что из генсовета вывели 38 человек, в том числе депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. Всего, как рассказал агентству глава фракции «ЕР» Сергей Неверов, руководящие органы были обновлены на треть. «Это полностью соответствует тренду, заданному президентом», — резюмировал он.

Депутат Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского) также получил высокую партийную должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Напомним, что во время пленарного заседания перед единороссами выступил Владимир Путин. В своей речи он говорил о глобальных задачах, которые стоят не только перед партией, но и перед страной в целом.

«У нас много-много задач, и действовать нужно ответственно и в высшей степени профессионально, рассчитывая на долгосрочную перспективу развития государства, а не на конъюнктуру сегодняшнего дня», — сказал глава государства.

В ходе пленарного заседания председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что «ЕР» поддерживает самовыдвижение Владимира Путина, а и. о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак объявил всеобщую мобилизацию партии к выборам, призвал единороссов по всей стране поставить свою подпись в поддержку Путина-самовыдвиженца.

Съезд «Единой России» проходил в Москве 22—23 декабря. В первый день площадку посетил первый замруководителя АП Сергей Кириенко, во второй — президент Владимир Путин.