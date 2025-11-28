Логотип РИА URA.RU
Экономика

Российский банк выведет почти миллиард долларов заблокированных активов

ВТБ выведет около 900 миллионов долларов заблокированных активов
28 ноября 2025 в 13:45
Процедура выделения активов должна завершиться до конца 2025 года

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

ВТБ получил разрешение от Банка России на проведение второй специальной реорганизации, которая позволит банку вывести с баланса активы и обязательства, замороженные из-за санкций, на сумму около 900 миллионов долларов (примерно 70 миллиардов рублей). Об этом сообщил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов.

«В конце ноября, в 20-х числах ноября, получили решение комитета банковского надзора Банка России, согласовывающее нам перечень и объем активов и обязательств для выделения второго юрлица по 292-ФЗ в специальное общество», — сказал Пьянов, передает РБК. Процедура выделения активов должна завершиться до конца 2025 года, вероятно, 12 декабря.

Возможность выводить заблокированные из-за санкций активы на отдельное юридическое лицо предусмотрена законом 292-ФЗ, который был принят в 2022 году. Этот закон позволяет кредитным организациям, попавшим под блокирующие санкции США, Евросоюза и других стран, отделять замороженные активы и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. При этом стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равноценной. Расчеты по долгам перед кредиторами из недружественных стран будут исполняться только за счет активов новой компании. Перечень активов и пассивов, которые можно вывести таким образом, определяет Банк России.

