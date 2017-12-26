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Главные новости Тюменской области
13:39  26 декабря 2017 0

Здесь даже кино снимают! ФОТОитоги-2017 из Тюмени

Сибирские красоты, перипетии большой политики, радости и трагедии простых людей
Михаил Калянов
© Служба новостей «URA.Ru»
Съемки полнометражного фильма и сериала
«Первый». Съемки полнометражного фильма «Тобол» по сценарию писателя Алексея ИвановаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Уходящий 2017 год запомнится тюменцам съемками фильма «Тобол», паводком в Ишиме, миллионом съеденных пельменей, открытием Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, которого ждали без малого 30 лет. А объектив тюменского фотокорреспондента «URA.RU» зафиксировал еще больше интересного! Самые сочные кадры — в наших фотоитогах.

Баскетбол, игра с участием губернатора Владимира Якушева, председателя правления СИБУРа Дмитрия Конова и президента российской федерации баскетбола Андрея Кириленко. Тюмень
«Летящей походкой». Губернатор Тюменской области Владимир Якушев уходит в отрыв от звезды NBA Андрея Кириленко (на заднем плане)
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Музей ИЗО. Переезд в новое здание музейного комплекса. Тюмень, музей изо
«Один переезд равен двум пожарам». Грузчики выносят раритетный крест из запасников музея ИЗО в Тюмени, во время переезда в новое здание
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Калининский рынок. Тюмень, калининский рынок
«Рейдеры». Калининский рынок после силового захвата со сменой замков и перегороженными выездами
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Фестиваль "Пельмени Тюмени". Тюмень
«Один из миллиона». На фестивале пельменей в Тюмени горожане съели миллион пельменей
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Открытие молодежного театрального центра "Космос". Тюмень
«На что можно смотреть вечно?» Автограф губернатора Владимира Якушева с пожеланием только что открывшемуся театральному центру «Космос»
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Митинг в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России. Тюмень
«Как за каменной стеной». Казак охраняет порядок на праздновании годовщины присоединения Крыма
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, грузовик, внутренние войска, росгвардия, национальная гвардия, солдаты в кузове
«Тоже люди». Бойцы ОМОН на праздновании первого профессионального Дня Росгвардии в Тюмени
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Заседание городской думы Тюмени. Апрель 2017 года
«Молитва». Глава администрации Тюмени Александр Моор на заседании городской думы
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Первомайская демонстрация профсоюзов и "Единой России". Тюмень, первомай
«Профзаболевание». Первомайская демонстрация
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Парад Победы в Великой Отечественной войне. Тюмень, парад победы, демонстранты
День победы. Мама поправляет гимнастерку юному участнику парада
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, холодильник, наводнение, паводок
Наводнение в Ишиме
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Деревня Черная речка - тюменская "Рублевка". Тюменский район, Тюменская область, черная речка
«Тюменская Рублевка»
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Митинг сторонников Навального 12 июня. Тюмень, митинг навального, митинг против коррупции
«Доколе!»
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Митинг против фильма Алексея Учителя "Матильда". Тюмень, сбор подписей, молитва, акафист, протест матильда
Митинг против показа фильма «Матильда»
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Митинг против повышения цен на проезд в общественном транспорте, устроенный РКРП. Тюмень, коммунисты, ркрп, митинг
«Коммунизм 30 лет спустя. Все так же плечом к плечу».
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Проверка ОНФ и Общественной палатой Тюменской области полигона твердых бытовых отходов на Велижанском тракте. Тюмень, птицы, экология, отходы, полигон ТБО, мусор, свалка, чайки
Последняя свалка. Полигон ТБО на Велижанском тракте под Тюменью.
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Открытие региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени, смартфон, туризм, фотографирует на мобильник, гаджет, фольклор, иностранцы, студенты, ВФМС
Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ялуторовском остроге
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Открытие музейного комплекса имени Словцова. Подготовка, развертывание экспозиции уральской биеннале. Тюмень, современное искусство, экспозиция, музейный комплекс имени словцова
Тюменский музейный комплекс им. И. Я. Словцова начал свою работу с Уральской выставки современного искусства
Фото: Николай Бастриков © URA.RU
Международная конференция по проблемам развития инновационно-креативного сектора городов Сибири Calvert Forum Siberia. Тюмень, смартфон, кудрин алексей, якушев владимир, гаджет, мобильный телефон
«Все делают селфи». Губернатор Владимир Якушев (справа) и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин на встрече с тюменской молодежью.
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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