Здесь даже кино снимают! ФОТОитоги-2017 из Тюмени

«Первый». Съемки полнометражного фильма «Тобол» по сценарию писателя Алексея Иванова
Уходящий 2017 год запомнится тюменцам съемками фильма «Тобол», паводком в Ишиме, миллионом съеденных пельменей, открытием Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, которого ждали без малого 30 лет. А объектив тюменского фотокорреспондента «URA.RU» зафиксировал еще больше интересного! Самые сочные кадры — в наших фотоитогах.
«Летящей походкой». Губернатор Тюменской области Владимир Якушев уходит в отрыв от звезды NBA Андрея Кириленко (на заднем плане)
«Один переезд равен двум пожарам». Грузчики выносят раритетный крест из запасников музея ИЗО в Тюмени, во время переезда в новое здание
«Рейдеры». Калининский рынок после силового захвата со сменой замков и перегороженными выездами
«Один из миллиона». На фестивале пельменей в Тюмени горожане съели миллион пельменей
«На что можно смотреть вечно?» Автограф губернатора Владимира Якушева с пожеланием только что открывшемуся театральному центру «Космос»
«Как за каменной стеной». Казак охраняет порядок на праздновании годовщины присоединения Крыма
«Тоже люди». Бойцы ОМОН на праздновании первого профессионального Дня Росгвардии в Тюмени
«Молитва». Глава администрации Тюмени Александр Моор на заседании городской думы
«Профзаболевание». Первомайская демонстрация
День победы. Мама поправляет гимнастерку юному участнику парада
Наводнение в Ишиме
«Тюменская Рублевка»
«Доколе!»
Митинг против показа фильма «Матильда»
«Коммунизм 30 лет спустя. Все так же плечом к плечу».
Последняя свалка. Полигон ТБО на Велижанском тракте под Тюменью.
Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ялуторовском остроге
Тюменский музейный комплекс им. И. Я. Словцова начал свою работу с Уральской выставки современного искусства
«Все делают селфи». Губернатор Владимир Якушев (справа) и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин на встрече с тюменской молодежью.