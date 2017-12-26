Здесь даже кино снимают! ФОТОитоги-2017 из Тюмени

Уходящий 2017 год запомнится тюменцам съемками фильма «Тобол», паводком в Ишиме, миллионом съеденных пельменей, открытием Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, которого ждали без малого 30 лет. А объектив тюменского фотокорреспондента «URA.RU» зафиксировал еще больше интересного! Самые сочные кадры — в наших фотоитогах.

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Фото: Николай Бастриков © URA.RU