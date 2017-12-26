Что произошло с московским автобусом. Ответы на главные вопросы

18:48 26 декабря 2017 3

Правоохранители вскоре после случившегося исключили версию теракта в Москве Фото: соцсети

Специалисты продолжают расследовать трагедию в Москве, которая произошла накануне, когда пассажирский автобус на полном ходу влетел в подземный переход и убил пять пешеходов. А россияне — обсуждать инцидент.

Эксперты группы «ГАЗ» по итогам предварительной экспертизы причин ДТП у «Славянского бульвара» установили, что колеса автобуса были вывернуты резко вправо — в сторону тротуара. Кроме того, отмечают специалисты, водитель не задействовал имеющиеся в его распоряжении тормозные системы. Представители «ГАЗа» утверждают: если бы водитель нажимал на педаль тормоза, «автобус бы гарантированно остановился». Экспертиза подтвердила, что шофер был трезв. Сам мужчина предположил, что причиной ЧП мог стать отказ тормозов либо попавшая под педальный узел бутылка воды.

Что на самом деле стало причиной трагедии, почему полиция так быстро отмела версию теракта и на какие странности следует обратить внимание — на эти и другие вопросы по просьбе «URA.RU» отвечают профессиональные эксперты.

Группа «ГАЗ» заявила о том, что водитель автобуса мог не воспользоваться тормозной системой. Могло ли такое произойти и почему?

Действия водителя выглядят совершенно алогично — автобус был припаркован у края проезжей части и для чего-то начал движение в сторону тротуара, указывает в разговоре с «URA.RU» генеральный директор союза «Техэксперт» Сергей Зайцев.

Пострадавших в результате ДТП эвакуировали вертолеты Соцсети

«Можно предположить, что тормоза действительно были исправны. Очень похоже на то, что водитель запутался с автоматической коробкой передач. Говорят, что в тот день он первый раз сел за „автомат“. Вполне возможно, что мужчина просто не прошел необходимую в таких случаях стажировку», — пояснил эксперт.

По версии Зайцева, селектор АКПП находился не в положении «Парковка», а в положении D (Drive). Автобус не двигался только потому, что его колеса упирались в бордюрный камень. «Чтобы запрыгнуть на бордюр, надо обязательно нажать на педаль газа, что, судя по всему, сделал водитель. Автобус заехал на тротуар, после чего, по всей видимости, водитель растерялся и вместо тормоза продолжил давить на акселератор, поскольку, судя по видео, машина начала ускоряться вплоть до столкновения», — пояснил специалист. Он предположил, что мужчина, как сообщается, был опытным водителем, однако всю жизнь ездил на «механике». Возможно, шофер просто-напросто не успел адаптироваться к новой коробке передач, в результате чего мог допустить ошибку новичка, приведшую к трагедии.

Зайцев также назвал «ерундой» версию о том, что под педаль тормоза якобы попала пластиковая бутылка, катающаяся в ногах у водителя: «Даже если это представить, то в подобной ситуации человек с такой силой нажмет на тормоз, что бутылка либо выскочит из-под педали, либо будет продавлена».

Какие действия должен предпринять профессиональный водитель в случае потери управления или отказе тормозной системы?

Причиной трагедии мог послужить пресловутый «человеческий фактор» Фото: Илья Московец © URA.RU

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков в разговоре с «URA.RU» признался, что, судя по видеозаписям, действия водителя не выглядят профессионально: «О каком отказе тормозов может вообще идти речь? Автобус был припаркован, перед ним стояли два автомобиля. А затем он зачем-то поехал на тротуар».

По словам Лысакова, в случае отказа тормозов ни один водитель уж точно не будет выскакивать на тротуар, где всегда много людей, а искать другие возможности для торможения — например, упереться в какой-то барьер: «В данном случае совершенно очевидно, что он нажал на газ, набрал скорость и, что важно, крутил при этом рулем. Если бы он не выкручивал руль, то просто бы ударился в ограждение перехода, не заехав на лестницу, по которой поднимались люди. Но он для чего-то вырулил именно туда».

Лысаков подтвердил, что экспертиза не обнаружила этанола в крови водителя. Между тем он считает важным проверить мужчину на возможное употребление наркотических или психотропных веществ.

Почему правоохранительные органы так быстро исключили версию теракта?

Специалисты не находят ничего удивительного в том, что правоохранительные органы довольно быстро отмели версию террористического акта. «С большой долей уверенности можно утверждать, что случившееся — не теракт. Об этом говорит сразу несколько признаков», — пояснил «URA.RU» президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Правоохранители почти сразу исключили версию теракта Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Так, по его словам, автобус двигался со сравнительно невысокой скоростью: «Специалисты понимают: для того, чтобы осуществить диверсию, вовсе не обязательно использовать автобус. Кроме того, террорист вряд ли стал бы заезжать в подземный переход — тем самым он отрезал себе возможные пути отступления. Как бы цинично это ни звучало, но обычно бандиты выбирают для своих страшных преступлений более людные пешеходные улицы — тогда человеческих жертв было бы значительно больше».

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов солидарен с Гончаровым. «Террористам нужен масштаб, а в данном случае все просчитывалось заранее — много погибших и пострадавших быть не могло», — пояснил он «URA.RU».

Почему люди продолжают обсуждать возможность теракта на «Славянском бульваре»?

В социальных сетях действительно не утихают споры вокруг того, что же произошло накануне в столице. Версия диверсии по-прежнему является актуальной для многих — слишком уж странным выглядит поведение водителя «взбесившегося» автобуса.

«Нет ничего удивительного в том, что версия теракта по-прежнему бурно обсуждается. Потому что у людей есть глаза. И есть видео. Дело уже не в недоверии к власти, дело в очень странном поведении водителя», — пояснил «URA.RU» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Он напомнил, что обычно в таких случаях террористы берут ответственность. «Все знают, что если автобус въедет в переход в Лондоне, Париже, Берлине, то первая версия наших СМИ — террористический акт. Если это происходит в России, то первая версия — про неисправность машины. Вот люди и не верят. Слишком долго нагнетали про угрозу терроризма, да и память о прошлых терактах еще свежа», — заключил Калачев.