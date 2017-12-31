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31 декабря 2017
Главные новости 
10:33  31 декабря 2017 0

ТОП-10 самых цитируемых политиков года. Лидер понятен, а вот дальше…

«URA.RU» и «Медиалогия» посчитали о ком журналисты писали чаще всего в 2017-м
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
Международный инвестиционный форум
В зарубежных СМИ Рамзан Кадыров (слева) — второй по упоминаемости российский политик. В российских СМИ картина инаяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Ежедневная политическая повестка складывается не только из событий, но и из людей, которые их (события) создают. «URA.RU» совместно с компанией «Медиалогия» подводят итоги 2017 года, представляя вам рейтинг самых упоминаемых в российских СМИ российских политиков.

Тренировка Владимира Путина и Дмитрия Медведева, Сочи, Бочаров ручей
Тандем Владмира Путина и Дмитрия Медведева обеспечил премьеру второе место в рейтинге
Фото: официальный сайт президента РФ

Начинаем мы не обратным отчетом, а с первого места, поскольку лидер понятен — глава России Владимир Путин с многократным опережением своих преследователей. СМИ упомянули его 2 797 366 раза. Следом идут премьер Дмитрий Медведев (619 279) и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (344 641).

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подтверждает, «сложно конкурировать с Владимиром Путиным, который сам по себе — геополитический игрок»: «Поэтому его политический вес абсолютен. Дмитрий Медведев также находится в особых условиях, так как он — участник „тандема“ и был президентом. То, что Дмитрий Песков попал на третью позицию — тоже скорее заслуга Путина, потому что, транслируя его позицию, пресс-секретарь стал бенефициаром политического влияния и харизмы своего начальника».

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, собянин сергей
Мэр Москвы Сергей Собянин обладает сильным медийным ресурсом
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Четвертую строчку по итогам года занял мэр Москвы Сергей Собянин (279 918). Его место обусловлено вовлеченностью мэрии в 2017 году в резонансные события (реновация, программа «Моя улица», муниципальные выборы), полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Впрочем, мэру играют на руку собственные медийные ресурсы, уверен политолог Илья Гращенков: «На Собянина работает целый медиахолдинг, куда входят газеты, телеканалы и информагентства. Они освещают всю деятельность мэра, каждую его поездку и совещание. А громкие поводы вроде реновации жилья добавляют Собянину медийности и в федеральных СМИ. В будущем году его ждет избирательная кампания, поэтому мэру важно поддерживать в москвичах уверенность, что он много делает».

Пятую строчку нашего рейтинга занимает блогер Алексей Навальный. Его СМИ упоминали в 2017 году 269 916 раз.

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Оппозиционер Алексей Навальный на почетном пятом месте
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Позиции главы ФБК политолог Аббас Галлямов связывает с тем, что есть спрос у россиян на информацию о Навальном: «По-настоящему людей интересуют только самостоятельные игроки. По сути, Навальный единственный российский политик, который демонстрирует независимость от Путина, обвиняя во всяческих грехах и требуя его отставки. На фоне тотальной лояльности остальных это бросается в глаза, поэтому, безусловно, своей популярностью Навальный обязан исключительно Путину. Не факт, что Навальный сохранит свой статус главного оппонента режима в 2018 году. В последнее время его сильно теснит Собчак, а спрос на новые лица в оппозиции столь же силен, сколь и в среде лоялистов».

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Глава МИД Сергей Лавров занимает свою должность 13 лет
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров занял шестое место (261 285). Его успех у журналистов объяснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов: «Сергей Лавров сам по себе невероятно яркий и высокопрофессиональный человек. Это признают даже те, кто терпеть не может российскую внешнюю политику. Цитируемость Лаврова связана с тем, что внешняя политика сейчас нацелена в разные стороны: и на Запад, и на Восток, и на Юг, и на соседние страны. Такой активной и результативной внешней политики Россия давно не проводила, поэтому все высказывания Лаврова привлекают интерес».

На седьмой строчке рейтинга оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев (182 289).

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, воробьев андрей
Глава МО Андрей Воробьев попал в рейтинг из-за проблем с мусором
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Воробьев присутствует в списке в силу попадания и «застревания» в федеральной повестке событий, косвенно затрагивающих его регион, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Прежде всего, речь идет о «мусорных конфликтах»: «Присутствие глав регионов в рейтинге упоминания в СМИ связано скорее с медийной политикой, согласно которой в России есть два региона — Москва и Чечня. Некоторые регионы появляются факультативно, в 2018-м среди них оказались Подмосковье и Татарстан».

Другой представитель губернаторского корпуса, глава Чечни Рамзан Кадыров — восьмой (160 201).

Международный инвестиционный форум "Сочи-2016", второй день. Сочи, кадыров рамзан
Главу Чечни Рамзана Кадырова любят пользователи соцсетей и СМИ
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он закрепился в рейтинге благодаря своей экстравагантности, считает член научного совета Московского Центра Карнеги, эксперт по Северному Кавказу Алексей Малашенко: «По упоминанию в зарубежных СМИ Кадыров занимает второе место после Путина. Но в России он все-так региональный политик, поэтому не входит здесь в первую пятерку, хотя для регионала восьмое место — это очень хороший показатель. Глава Чечни — незауряден, привлекает к себе интерес яркими высказываниями, иногда даже хамством, особой манерой высказывания: то он „солдат Путина“, то он защитник мусульман в Бирме. В 2017 году была масса инфоповодов, когда главу Чечни цитировали: от геев в Чечне, до защиты ислама».

Патриарх Кирилл стал девятым — его СМИ в уходящем году упомянули 137 580 раз.

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, патриарх кирилл, гундяев кирилл, христиане, благословение
Патриарх Кирилл считается одним из самых влиятельных людей в России
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин считает, что «Патриарх входит в десятку самых влиятельных людей в России, поскольку близок к власти: периодически встречается с президентом»: «Это говорит о том, что у церкви есть прямые инструменты влияния на власть. Патриарх Кирилл много выступает, его слова легко подхватывают СМИ и соцсети. Популярность Кирилла имеет оборотную сторону — общество раздражает достаточно жесткое лоббирование своих интересов церковью. Из последнего — стремление РПЦ вернуть еще сотню зданий в Москве, в том числе и доходные дома, которые принадлежали монастырям».

Десятку замыкает министр обороны России Сергей Шойгу (132 616). Бывший начальник пресс-службы Министерства обороны, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец удивился столь низкой позиции Шойгу в рейтинге Медиалогии:

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Военные эксперты видят в главе Минобороны Сергее Шойгу будущего премьера
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Безусловно, самое яркое событие в биографии России, ее армии и самого Шойгу — это то, что в 2017 году наша группировка под руководством министра переломила хребет ударным силам терроризма. В ноябре исполнилось ровно 5 лет, как министр исполняет свои обязанности. За это время он оставил такой созидательный след в армии, который не удавался ни одному министру обороны за всю историю России. 2018 год должен стать очередной ступенью для Шойгу по карьерной лестнице. Шойгу оставляет после себя не слова, а военные городки, аэродромы, победу над терроризмом, в конце концов. Он — человек результата. Именно такой человек достоин стать премьер-министром России».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 25.12.2017. Период исследования: 01.01 — 25.12.2017.

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