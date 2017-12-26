У бутлегеров, продававших в ХМАО ядовитую водку, всплыли VIP-связи

23:56 26 декабря 2017 0

На складе и в магазинах преступной группы были изъяты 30 тысяч бутылок контрафакта, вызывающего слепоту, кому, смерть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После изъятия крупной партии контрафактного алкоголя в Нефтеюганске, содержащего яд, метанол, правоохранительные органы ХМАО готовят визит в мэрию. Ряд сотрудников городской администрации, курирующие вопросы бизнеса, а также осуществляющие контрольную деятельность, оказались под подозрением. Чиновники могли помогать бутлегерам скрываться от надзорных органов. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили «URA.RU» два источника в силовых структурах Югры.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО-Югре, в операции по ликвидации подпольного склада участвовали сразу три силовых ведомства — региональные отделения Росгвардии, МВД и СКР. В ходе мероприятия из хранилища, а также ряда магазинов, куда поставлялся товар, было изъято более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Химические экспертизы показали: «водка» содержала сивушные масла, технические примеси и метанол, вызывающий слепоту, кому и смерть.

Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям: «незаконное предпринимательство», «приобретение, хранение, перевозка и сбыт продукции без маркировки», «хранение, перевозка с целью сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности», «использование поддельных акцизных марок, совершенное организованной группой».

Бутлегеры — уроженцы городка Табошар в Таджикистане Фото: YouTube

«По подозрению в причастности к незаконному бизнесу задержаны семь лиц — уроженцев средней Азии. По версии следствия, закупка контрафактного алкоголя осуществлялась за пределами округа. Далее контрафактный алкоголь складировался в двух помещениях в городе Нефтеюганске, откуда поставлялся как минимум в 22 магазина, расположенных в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, Сургуте и Ханты-Мансийске», — комментирует старший помощник руководителя СУ СК РФ по ХМАО Алина Никифорова.

Точки сбыта принадлежат подозреваемым, их родственникам или близким знакомым. По данным источников агентства, посвященных в ситуацию, все участники преступной группы — выходцы из города Табошар в Таджикистане.

Возглавляет схему председатель узбекской диаспоры Нефтеюганска «Тимурлан» Арифджан Худаяров. Один из источников агентства также называет его помощником депутата гордумы Андрея Белоконя — сына экс-парламентария Тюменской областной Думы Тамары Белоконь.

Инсайдеры указывают, что в уголовном деле в скором времени появятся новые фигуранты. По неофициальным данным, вопросы могут возникнуть к сотрудникам мэрии Нефтеюганска, а именно: к главному специалисту отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Оксане Богдановой и начальнику отдела муниципального земельного контроля и контроля за размещением рекламы Сергею Романову. Проверить эту информацию не удалось.

По версии источников агентства, чиновники имели доступ к информации о плановых проверках контролирующих органов и могли предупреждать бутлегеров о предстоящих визитах.

Источники агентства утверждают, что Арифджан Худаяров связан с депутатом Андреем Белоконем, но подтверждений этой версии нет Фото: Страница Андрея Белоконя в соцсети «ВКонтакте»

«Заблаговременно злоумышленники вывозили из магазинов весь алкоголь, так как не имели даже лицензии на его продажу, а после проверки возвращали бутылки на прилавки», — объясняет один из инсайдеров в погонах.

В администрации Нефтеюганска опровергают сведения о возможной причастности своих сотрудников к происходящему. «Информация никем и ничем не подтверждается. Она недостоверная. Таких фактов быть не могло. За официальной информацией следует обращаться в правоохранительные органы», — прокомментировала «URA.RU» начальник информационно-аналитического отдела мэрии Александра Калаганова.

Арифджан Худаяров и узбекская группа «Тимурлан» приписана к «Центру национальных культур», которым руководит Андрей Белоконь. Иных связей между задержанным бутлегером и депутатом на момент подготовки материала установить не удалось. Сам Белоконь в разговоре с агентством сообщил, что лежит в больнице и не может общаться с прессой.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.