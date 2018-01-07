Поклонская: «Меня столько раз просили не делать так, как я делала»

08:57 07 января 2018 6

Наталья Поклонская рассказала «URA.RU» о своем отношении к основным событиям года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наталья Поклонская живет в Москве всего год. В столицу переехала в конце 2016 года, чтобы исполнять полномочия депутата Госдумы. За это время она создала себе образ политика, который готов бороться с каждым, кто посягнет на честь государя Николая II. Весь 2017 год СМИ писали о попытках Поклонской запретить фильм «Матильда», а скандал вокруг картины вошел в топ-3 самых популярных поисковых запросов, согласно статистике «Яндекса». «URA.RU» попыталось узнать, каким увидела прошедший год сама Наталья Поклонская. Чем Москва отличается от Симферополя, почему прокурором быть лучше, чем депутатом, и как следует относиться к рэп-баттлам, видеоблогерам, Алексею Навальному и Диане Шурыгиной.

— В России есть представление, что москвичи — зажрались, москвичи — снобы. Вы уже год живете в Москве. Правдивы ли эти стереотипы? Чем Москва отличается от вашего родного Симферополя?

— С тем, что здесь люди исключительно «зажратые», я не согласна. Такие люди есть везде, в любом городе. Москва же — это огромный город и люди здесь очень разные. Просто они больше озадачены отсутствием времени, которое здесь несется с неимоверной скоростью. Сам город мне очень нравится, Москва — красавица.

Наталья Поклонская живет и работает в Москве чуть больше года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— В Москву вы переехали с дочерью. Как она себя ощущает на новом месте? Легко ли ей дался переезд?

— Поначалу она очень переживала. Было тяжело, даже сменили одну школу. Сегодня она радуется, называет себя москвичкой. У бабушки с дедушкой в крымской деревне ей теперь скучновато. Она приезжает туда и модничает со своими деревенскими друзьями, однако и здесь она обросла дружескими знакомствами с новыми одноклассниками. Император Николай Александрович говорил: «Чем человек выше, тем он должен быть проще к людям и никогда не следует напоминать о своем происхождении». Вот такими будут и есть мои дети. Мы учимся в простой, обычной московской школе.

— Уже год вы являетесь депутатом Госдумы, а до этого всю свою жизнь проработали прокурором. Кем вам нравится быть больше и почему?

— Работать в прокуратуру я пошла еще на третьем курсе, будучи студенткой. Cамостоятельно выезжала на осмотр места происшествия, сама трупы описывала, протоколы составляла, опрашивала подозреваемых, участвовала в следственных мероприятиях. Все, чему я научилась в профессиональном плане, я научилась в прокуратуре. Прокуратура ведь формирует своеобразный образ жизни. И в должности депутата Госдумы я продолжаю работать по-прокурорски. Если я, например, вижу нарушение закона в фильме «Матильда» — я реагирую на него. Мне не важно, удобная ли это тема с точки зрения политического имиджа, я смотрю на это иначе. Кроме того, я понимаю, что депутат — это моя временная должность, после окончания полномочий я снова вернусь в прокуратуру.

После работы депутатом Поклонская надеется вернуться в прокуратуру Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

— Вы описываете прокурорскую работу с такой ностальгией. Очевидно, ваша работа в прокуратуре нравится вам больше, чем текущий депутатский статус?

— Да. Но меня выбрали люди, и их доверие надо оправдывать на новой должности. Что прокурор, что депутат представляют интересы людей, страны и должны жертвовать жизнью во имя своего долга.

— Вашему ребенку больше нравилось, как было раньше, когда вы работали прокурором, или теперь, когда стали депутатом?

— Она разницы не почувствовала. Когда я работала прокурором, она видела меня только по ночам, и теперь мало что изменилось.

— Весь 2017 год мы жили в преддверии президентских выборов. В декабре о своем выдвижении заявил Владимир Путин. Для многих россиян Путин не только президент России, но и своего рода историческая фигура. Как вы относитесь к Владимиру Путину, именно с точки зрения истории?

— Владимир Владимирович Путин — историческая фигура не только для России, но и для всего мира. Многие учатся у него. Для крымчан Путин тем более особая личность, ведь он вернул нам Родину. Он не побоялся обеспечить нам мирное небо над головой, вернул право, не боясь, говорить на родном языке. Он возвращает нашей стране самобытность и традиции. Делает все, чтобы Россия могла развиваться, не подстраивалась под Запад. В России много ярких, хороших политиков, но для меня, для Крыма и Севастополя никого больше нет.

— А с кем бы вы могли сравнить Путина из политиков мировой истории?

— Я считаю, это некорректный вопрос. Все люди индивидуальны.

Поклонская считает, что Навальный скорее творческий деятель, чем политик Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— У Путина действительно большая поддержка, но 2017 год также стал годом массовых протестов. Люди начали выходить на улицы после фильма «Он вам не Димон», который выложил в Сеть Алексей Навальный. На данный момент у фильма 25 млн просмотров. Смотрели ли вы этот фильм, что думаете о протестах и самом Алексее Навальном?

— Борьба с коррупцией — это хороший лозунг, однако провокаторы берут его под свои знамена и идут с ним на улицу, выводя за собой толпы людей. Но как с коррупцией можно бороться на улицах? На Украине тоже был этот лозунг, хотя основным знаменем, конечно, стала евроинтеграция. Я, например, на своей должности делаю всё, что от меня зависит, чтобы улучшить ситуацию с коррупцией. А покричать на всю страну может не только Алексей Навальный. Я думаю, многие могут составить ему конкуренцию. К его фильму я отношусь, как к акту свободы творчества. Он творец, режиссер, он творит, как видит. Как мы можем ущемлять его в праве на свободу творчества?

— На акции, которые начались после этого фильма, вышло много школьников. Они же активно поддерживают его в интернете. Почему школьникам так полюбился Алексей Навальный?

— Школьники любят не его. Он дал хороший повод потусить, куда-то вместе выйти и попасть на YouTube. Сейчас это модно. К тому же, после этого на самих школьников все стали обращать внимание. Однако спросите у Алексея Навального, он хоть немного переживает за этих детей? Они как-то помогут ему побороть коррупцию? Пусть расскажет. Может, он какие-то специальные таблетки придумал благодаря этим митингам? Так пусть даст знать, мы в лаборатории поэкспериментируем и будем раздавать чиновникам. Однако, к сожалению, таких таблеток нет. Мы видим впереди яркие лозунги, за которыми идут дети. Все это хорошо вписывается в его творчество.

Блогеры стали кумирами подростков в 2017 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Помимо творчества Алексея Навального, дети внимательно следили за видеоблогерами с YouTube. Впрочем, ими заинтересовались не только дети. Для видеоблогеров создавался специальный совет в Госдуме, они ходили на встречу с министром культуры Владимиром Мединским. Откуда столько внимания?

— Видеоблогерами активно увлекается самый родной и близкий мне человек — моя дочь. Ей скоро исполнится 13 лет. Ей нравятся видеоблогеры, потому что это интересно, это модно, там красивая жизнь. По вечерам она мне показывает: вот это Саша Спилберг, вот это Марьяна Ро. Они рассказывают, как краситься, как петь, как готовить. Их слушают маленькие человеческие жизни и, если они несут пользу и добро, то я им благодарна.

— А почему политики вдруг заинтересовались видеоблогерами?

— Может быть, у них самих просмотров маловато? К слову, моя дочь, ее подружки никогда ничего не рассказывали о видеоблогерах-депутатах. Но я думаю, всегда нужно определиться, кто ты — политик или все-таки видеоблогер.

— Может быть, есть какие-то видеоблогеры, которых вы смотрите сами? Независимо от дочери.

— Я смотрю только то, что мне показывает ребенок. У меня нет времени на это. Но в целом я уважаю труд видеоблогеров, они молодцы.

Рэп-баттлы стали еще одним трендом 2017 года Фото: Дарья Попова © URA.RU

— Помимо видеоблогеров, большой популярностью в этом году пользовались рэп-баттлы. Они набирали десятки миллионы просмотров на YouTube, их освещали федеральные СМИ. Как вы относитесь к феномену рэп-баттлов?

— Все имеет право на жизнь. Если кому-то это нравится, то пусть делают. Правда, я сама от этого очень далека.

— Один из главных скандалов этого года — история с Дианой Шурыгиной. Одни говорят, что она — жертва изнасилований и ей нужно сопереживать. Другие говорят, что жертва — это молодой парень, который отправился за решетку, а Шурыгина, наоборот, стала звездой, ходя по телешоу и светясь от радости. А вы как думаете, кто здесь прав?

— Будучи прокурором, я видела много потерпевших по таким делам. Никакой радости они не испытывали. Они, наоборот, всегда старались скрыть факт изнасилования. Если эта девушка посчитала, что может публично выступать на передаче, и впоследствии стала популярной, то это её выбор.

— Вам не нравится, что она стала телезвездой?

— Изнасилования, жестокость ни в коем случае нельзя пропагандировать. Сейчас ведь дети увидят и могут подумать: какая интересная история — девочка стала знаменитой, потому что ее изнасиловали. Они видят красивую обертку и понимают по-своему. Потерпевшая не должна пропагандировать остальным, что изнасилование это, оказывается, не такое страшное преступление, и показывать всем, что у нее все хорошо. В изнасиловании нет героев — это судебное дело.

Скандал вокруг фильма «Матильда» — еще одно ключевое событие этого года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Обычно принято считать, что политики руководствуются не убеждениями, а политической выгодой. Однако вас и «Единая Россия», и депутаты Госдумы просили умерить пыл в борьбе с фильмом «Матильда». Каково это — находиться под давлением со всех сторон, но все-таки стоять на своем?

— Для прокурора это привычно. За время моей работы меня столько раз просили не действовать так, как я действовала. Я возбуждала уголовные дела в отношении депутатов Госсовета и преступных группировок, где тоже были отнюдь не простые люди. В случае с «Матильдой» я вижу, что нарушен закон. 280 миллионов рублей были использованы не по целевому назначению, поэтому я была вынуждена отправлять депутатские запросы. Если это кому-то это не нравится — то пусть пишут жалобы.

— Все знают, что вы очень любите Николая II. Есть ли еще какие-то исторические фигуры, которых вы могли бы назвать значимыми для нашей страны. Сможете перечислить троих?

— Помимо Николая II, я бы назвала его отца Александра III и императора Александра I. После правления страной он ушел в монастырь и жил там смиренной жизнью. Я считаю, что это христианский подвиг, о котором неправильно не знать. Сегодня он наш святой.

— Какое событие для вас стало главным в 2017 году?

— Вы сами заметили, что мы живем в предвыборный год. Выдвижение Владимира Путина стало для меня главным событием этого года. К слову, президентские выборы будут проходить в день присоединения Крыма и мой день рождения. 18 марта я теперь отмечаю два дня рождения — Крыма и свое собственное. Еще одним важным событием для меня стала позиция людей, которые встали на защиту нашей истории и веры (имеются в виду протесты против фильма «Матильда»). Православные и мусульмане России объединились и встали на защиту государя Николая Александровича. За этот год я получила больше ста тысяч писем поддержки. При чем не только из России, но из Украины, Сербии, Америки. Люди понимают, что наш государь — святой.