Это переживала вся страна! ФОТОитоги-2017 из Москвы

Несогласованный митинг на Тверской в День России
«URA.RU», главное СМИ об Урале и для уральцев, представляет своим читателям максимально полную картину дня. Для вас в Москве работает наш фотокорреспондент Владимир Андреев: в течение года вы видели главные события страны — съезды и митинги, парады и похороны — его глазами. Подводя итоги-2017, мы собрали лучшие кадры.
«Все как один!» Военнослужащие национальной гвардии
«Один среди многих». Премьер-министр Дмитрий Медведев
«Пришло его время». Новый губернатор Удмуртии Александр Бречалов
«Все говорят, что мы вместе». Годовщина присоединения Крыма
«Первомайский собор»
«Без комментариев»
На 50-й юбилейной ежегодной проверке Вечного огня в Александровском саду
«Алексей Навальный против реновации в Москве»
«Объятия и…» Задержание участника несогласованного митинга в День России
«…и поцелуи». Фестиваль «Нашествие-2017»
«Прощание». В этом году от нас ушли Алексей Петренко, Алексей Баталов, Евгений Евтушенко, Владимир Толоконников, Вера Глаголева, Георгий Тараторкин, Дмитрий Марьянов, Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский, Леонид Броневой
Курбан-байрам
Алексей Улюкаев, экс-министр экономического развития Российской Федерации. Ныне приговорен к 8 годам строгого режима
«Протест активный и…» Акция «Единый день протеста»
«…и протест пассивный» Акция «Единый день протеста»
«Цепи кованые». День народного единства в «Лужниках»
«Без комментариев»
Архиерейский собор Русской Православной Церкви
«Все вместе против всех!»
«Иконы 100 лет назад и…»
«…и иконы нашего времени»
Для вас в 2017 году работал фотокорреспондент Владимир Андреев