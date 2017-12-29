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29 декабря 2017
14:43  29 декабря 2017 0

Это переживала вся страна! ФОТОитоги-2017 из Москвы

Главные события России — съезды и митинги, парады и похороны — глазами «URA.RU»
Владимир Андреев
© Служба новостей «URA.Ru»
Александр Мамаев
© Служба новостей «URA.Ru»
Несанкционированный митинг на Тверской улице. Москва, плакат, протестующие, автозаки, задержания, полиция, несанкционированный митинг, нет политическим репрессиям 2017
Несогласованный митинг на Тверской в День РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

«URA.RU», главное СМИ об Урале и для уральцев, представляет своим читателям максимально полную картину дня. Для вас в Москве работает наш фотокорреспондент Владимир Андреев: в течение года вы видели главные события страны — съезды и митинги, парады и похороны — его глазами. Подводя итоги-2017, мы собрали лучшие кадры.

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, почетный караул, строй солдат, росгвардия
«Все как один!» Военнослужащие национальной гвардии
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
«Один среди многих». Премьер-министр Дмитрий Медведев
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Час с министром в Общественной палате РФ. Москва, время, бречалов александр, изображение часов
«Пришло его время». Новый губернатор Удмуртии Александр Бречалов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Годовщина присоединения Крыма, митинг у МГУ. Москва, крым наш, портрет путина, митинг, митинг, 18 марта
«Все говорят, что мы вместе». Годовщина присоединения Крыма
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Первомайская демонстрация профсоюзов на Красной площади. Москва, первомай, собор василия блаженного, первомайская демонстрация
«Первомайский собор»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Первомайская демонстрация профсоюзов на Красной площади. Москва, плакаты, первомай, демонстранты, транспоранты, уборка города, муниципальный служащий
«Без комментариев»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
50-ая юбилейная церемония проверки горелки Вечного огня в Александровском саду Московского кремля. Москва, вечный огонь, военные, зонтики, александровский сад
На 50-й юбилейной ежегодной проверке Вечного огня в Александровском саду
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, навальный алексей, фингал
«Алексей Навальный против реновации в Москве»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Несанкционированный митинг на Тверской улице. Москва, протестующие, тверская, митинг, автозаки, задержания, полиция, несанкционированный митинг, горожане, день россии
«Объятия и…» Задержание участника несогласованного митинга в День России
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Фестиваль "Нашествие-2017", день армии, Завидово. Тверь, концерт, непогода, грязь, девик, дождевик, зонт
«…и поцелуи». Фестиваль «Нашествие-2017»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Верой Глаголевой. Москва, гроб, дом кино, похороны, похороны актера
«Прощание». В этом году от нас ушли Алексей Петренко, Алексей Баталов, Евгений Евтушенко, Владимир Толоконников, Вера Глаголева, Георгий Тараторкин, Дмитрий Марьянов, Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский, Леонид Броневой
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Праздничный намаз в Курбан Байрам у Соборной мечети. Москва, намаз, саджжада, намазлык, молитвенный коврик мусульман
Курбан-байрам
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Алексей Улюкаев, экс-министр экономического развития Российской Федерации. Ныне приговорен к 8 годам строгого режима
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Акция "Прогулка по Тверской"сторонников Алексея Навального во всероссийский день протеста. Москва, крик, лозунги, митинг, прогулки по тверской, навальнинг, скандирование
«Протест активный и…» Акция «Единый день протеста»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Акция "Прогулка по Тверской"сторонников Алексея Навального во всероссийский день протеста. Москва, памятник пушкину, митинг, москва, прогулки по тверской, навальнинг
«…и протест пассивный» Акция «Единый день протеста»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
День народного единства. Москва, стадион, мы едины, полицейское оцепление, лужники
«Цепи кованые». День народного единства в «Лужниках»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
XVII съезд КПРФ. Москва, коммунисты, спят, делегаты съезда
«Без комментариев»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, священники, рпц, храм христа спасителя, патриарх кирилл, гундяев кирилл, клир, попы, священнослужители, предстоятели церкви, архиереи, архиерейский собор, христиане, ххс
Архиерейский собор Русской Православной Церкви
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Встреча Ксении Собчак со своими избирателями и волонтерами своего штаба. Москва, плакаты, собчак ксения, политические лозунги, избирательная компания, собчакпротиввсех, предвыборные обещания
«Все вместе против всех!»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
У кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма Алексея Учителя "Матильда" . Москва, портрет Николая II, полицейские, задержание, православные активисты
«Иконы 100 лет назад и…»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
XVII съезд партии "Единая Россия", второй день. Москва, логотип, путин владимир, едро, чехол для айфона, единая россия, XVII съезд
«…и иконы нашего времени»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Для вас в 2017 году работал фотокорреспондент Владимир Андреев
Фото: соцсети

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