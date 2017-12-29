Отборные слухи о лучших людях России

21:47 29 декабря 2017 7

Праздник неизбежен Фото: соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что в Кремле отдохнут только три дня. — Коммунисты саботируют кампанию Грудинина. — У Поклонской есть муж. — Свердловский губернатор сыграл на назначении министра здравоохранения. — Челябинские депутаты устроили стрельбу в честь Нового года. — Бывший свердловский вице-премьер торопится застроить Тюмень. — Историю про древнюю Югру Комаровой подсказали в АП. — «Школьник из Бундестага» научил «фильтровать» речь чиновников Ямала. — Губернатор Решетников провожает год в музее. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле отдохнут только три дня

Кремлевские чиновники говорят, что в этом году новогодние каникулы у них продлятся только три дня. С 4 января начнутся уже первые рабочие совещания. Разгар президентской кампании не дает сотрудникам администрации президента отдыхать со всей страной до 9 января.

Коммунисты саботируют кампанию Грудинина

В избирательных штабах КПРФ в регионах начался саботаж. Говорят, что на территориях коммунисты не хотят работать на Павла Грудинина и готовятся к тому, чтобы вести избирательную кампанию только для галочки, намеренно саботируя работу по информированию населения о кандидате. По слухам, многим представителям старой гвардии коммунистов не хочется, чтобы Грудинин занял второе место на предстоящих президентских выборах.

Фото: Кадр из эфира телеканала «Россия»

Звезды новогодних ТВ-программ расскажут зрителям о президентских выборах

В новогодних программах федеральных каналов прозвучит тема президентских выборов. Продюсеры проектов говорят, что в праздничных диалогах певцов, актеров и других селебрити будет упоминаться 18 марта. Представители шоу-бизнеса будут говорить друг с другом о том, пойдут ли они на выборы и почему нужно выкроить на это время в своем плотном графике.

Банки продолжат закрываться — их уже предупредили об этом

Слухмейкеры пугают: в банки уже поступили списки финансово-кредитных организаций, которые продолжат закрываться в январе—феврале будущего года. Отдельные топы уже признаются близким и знакомцам, что подготавливают свои крошечные банки к закрытию и даже мысленно благодарны ЦБ, что тот подходит к процедуре не агрессивно и стрессово, а постепенно и корректно.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Поклонской есть муж

У депутата Госдумы Натальи Поклонской все-таки есть муж — несмотря на его отсутствие в опубликованной декларации о доходах. Информацию об этом сообщил сотрудник частного детективного агентства в Москве. По его данным, супругом (правда, гражданским) самой яркой российской женщины-политика является высокопоставленный сотрудник крымской прокуратуры.

Ведущих «Давай поженимся» накажут за обиженную девочку

Вокруг программы «Давай поженимся» и ее ведущих разгорелся скандал. Одна из участниц программы — 14-летняя Настя, которая пришла в эфир со своим отцом, чтобы помочь найти ему невесту, а в итоге подверглась нападкам со стороны ведущих, записала видео, в котором пожаловалась на то, что на главном канале страны унижают детей. В ее защиту уже выступила Тина Канделаки. Говорят, что сейчас топ-менеджмент «Первого канала» решает, как реагировать на эту ситуацию. Не исключено, что после новогодних праздников ведущих «Давай поженимся» Ларису Гузееву и Розу Сябитову могут отстранить от эфира.

Слухи Свердловской области

Фото: Департамент информации губернатора Свердловской области

Губернатор сыграл на назначении министра здравоохранения…

Рассказывают, что новый глава свердловского минздрава Андрей Цветков — креатура экс-министра Аркадия Белявского. Говорят, покидая пост в 2016 году, Белявский советовал губернатору Евгению Куйвашева Цветкова в качестве своего преемника. Но глава региона поступил по-своему: отдал минздрав Игорю Трофимову, который расчистил «авгиевы конюшни» Белявского. И только спустя полтора года Куйвашев вернулся к назначению Цветкова. Причем интрига выдерживалась до последних часов кадрового решения: в резиденции говорят, что все документы о назначении были готовы на Трофимова. И в последний момент губернатор раскрыл интригу, удивив и лоббистов, и медицинскую общественность.

…, но «двор» все понял по-своему

Слухмейкеры продолжают обсуждать причины, побудившие губернатора назначить министром здравоохранения Свердловской области главного фтизиатра региона Андрея Цветкова. Одни утверждают, что тот оказался единственной независимой ни от кого фигурой, а потому и был принят губернатором Евгением Куйвашевым. Другие приводят свой довод: Цветков, как утверждается, по силовой линии был сильно дружен с высокопоставленными прокурорами, которые в свою очередь имели отношение к экс-главе МУГИСО Алексею Пьянкову.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тунгусов сократил речь губернатора — долго было читать целиком

Посетители закрытой встречи главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба с городскими лоялистами — депутатами и бизнесменами — рассказывают забавный казус. Итоговое собрание состоялось в ТЮЗе, и самым примечательным выступавшим со сцены оказался глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. Тот вышел и заявил, что озвучивает речь главы региона, пока Евгений Куйвашев работает в Москве. Начав читать приветственное слово губернатора, чиновник, однако, не дошел даже до середины и прервался словами: «Тут что-то очень много текста, возьму на себя смелость сократить» — а, услышав одобрительные смешки присутствовавших, перешел сразу к пожеланиям, поздравлению и «спасибо за внимание».

Цветкова первым делом отправили приводить себя в порядок

Вес свердловского правительства заметно вырос. Намеренно пропуская слово «политический» в начале, слухмейкеры таким образом обсуждают назначение Андрея Цветкова на должность министра здравоохранения Свердловской области, намекая на грузность новоявленного чиновника. Впрочем, уже в следующем году все может кардинально поменяться. Как утверждают слухачи, руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов тут же взял ситуацию в свои руки и настоял на том, чтобы Цветков посетил доктора Владимира Ларцева, известного среди свердловских VIP, как «доктор Похудейкин» и поспособствовавшего снижению веса многих видных уральцев.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министром экономики в новом году не станет никто

В назначении министра экономики Свердловской области определенности еще меньше, чем с назначением нового главы министерства международных связей. В последнем случае хотя бы фамилия преемника известна, тогда как в минэке нет даже таких сплетен. По-прежнему рассматривается вариант слияния ведомства с должностью вице-губернатора и уход «портфеля» под Александра Высокинского. Дело в том, что все участники конкурса, объявленного свердловскими властями, в конечном итоге руководству региона не понравились.

При этом в отношении гендиректора МУП «Водоканал» Александра Ковальчика, считавшегося фаворитом на эту должность, похоже, все боле-менее решено. Интриганы уверяют, что главе обладминистрации Владимиру Тунгусову удалось убедить губернатора Евгения Куйвашева оставить специалиста на своем месте. Дескать, без Ковальчика «Водоканал» окажется в сложной ситуации и тому необходимо проработать, как минимум, до передачи актива в концессию.

«Кошельку» областных властей припомнят дружбу с министром Цветковым

Говорят, новому министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову очень рад депутат Заксобрания, бизнесмен Александр Серебренников. Якобы Серебренникова и Цветкова связывают давние отношения. В том числе, они могли обсуждать проекты по поставкам в свердловские больницы фирмами Серебренникова медикаментов. Не исключено, что в ответ Александру Серебренникову поставили одно условие. Возможно, его попросят профинансировать в 2018 году ряд затратных политических мероприятий.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Виктор Шептий собирает компромат на членов исполкома «ЕР»

Сплетники рассказывают о якобы начавшемся новом витке конфликта между секретарем регионального отделения «Единой России» Виктором Шептием и руководителем областного исполкома партии Александром Косинцевым. По непроверенной информации, Шептий может использовать имеющиеся у него рычаги для поиска компрометирующей членов исполкома информации. В ход могут пойти любые сведения — об имуществе, других источниках доходов и моральном облике. Слухмейкеры не могут понять — если эти данные действительно собираются, будут ли они когда-нибудь использованы.

Глацких одарили перед Новым годом — единственную из всего кабмина

Свердловские чиновники уходят на новогодние каникулы с легким чувством зависти. Из всего регионального кабмина самый серьезный подарок на Новый год получила директор департамента молодежной политики Ольга Глацких. Ей, как судачат интриганы, выписали новую служебную Toyota Camry. Получит она подарок, правда, только после Нового года. Но уже 29 декабря, в день финального заседания свердловского правительства, стала предметом бурного обсуждения коллег — им-то в следующем году довольствоваться старым автопарком.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чечунова посмешила коллег, но сказать ей об этом побоялись

В Заксобрании перед самым Новым годом родился маленький анекдот. Ее объектом стала депутат, лидер фракции «Единая Россия» Елена Чечунова. Рассказывают, что отпраздновавшая в этот четверг, 28 декабря, свое 55-летие парламентарий уже оформила себе пенсию. Ирония возникла из-за того, что пенсионер Чечунова по-прежнему остается председателем комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. Злые языки даже подумали предложить спикеру Людмиле Бабушкиной убрать первую часть в названии комиссии, но соблюдают корректность.

Александр Якоб передумал уходить с поста сити-менеджера

В структурах администрации Екатеринбурга распространяют неожиданный слух. Якобы глава администрации города Александр Якоб передумал покидать свой пост. Ранее он в частных разговорах часто жаловался на усталость и говорил о желании уйти в бизнес. Но теперь, по неофициальной версии, его настроение поменялось. Не исключено, что он будет выдвигать свои кандидатуру на пост сити-менеджера на очередной срок. А если в городе будет введен пост «сильного» мэра, то попытается занять и его.

Екатеринбургских депутатов попросили не делать пьяные новогодние селфи

По слухам, кураторы предстоящей кампании по выборам в Екатеринбургскую думу разослали действующим депутатам строгое предупреждение. Им настоятельно порекомендовали воздержаться от селфи в пьяном виде за новогодним столом. Якобы этими фотографиями могут впоследствии в ходе кампании воспользоваться оппозиционеры, чтобы в своих агитках продемонстрировать низкий моральный облик своих противников.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фитину сливают из администрации Екатеринбурга из-за мужа

Рассказывают, что претензии к качеству работы начальника екатеринбургского управления физкультуры Людмилы Фитиной — лишь «прикрытие» для того, чтобы слить неблагонадежного сотрудника, способного подставить команду. Якобы существует определенная претензия у силовых структур и даже не к самой чиновнице, а к ее супругу. Тот то ли напутал что-то в декларации о доходах, которую в обязательном порядке подает его жена, то ли указал несопоставимые цифры, но так или иначе привлек внимание правоохранителей. Как будет развиваться ситуация, впрочем, в этом году мы с вами, скорее всего, уже не узнаем.

В УрФУ ищут сменщика министра

В УрФУ продолжаются интриги — кто же займет место проректора по общим вопросам. Василию Козлову, который сейчас занимает этот пост, предложено стать министром международных и внешнеэкономических связей. Наблюдатели отмечают, что найти замену Козлову сложно.

«Это огромное хозяйство. Но самое главное, что там просто масса мест, где можно аккуратно зарабатывать. Ремонт общаг, поставки продуктов в столовую, сдача в аренду институтских площадей, участков земли, — все это делает хлопотную работу главного завхоза вуза хоть немного привлекательнее», — уверяют слухмейкеры.

По их словам, этот пост всегда был стратегически важным для вуза, считалось, что именно тут сосредоточены деньги, которые может заработать как университет, так и люди, которые в нем работают. «Козлова Кокшаров назначил, грубо говоря, чтобы прекратить воровство, которое было в УПИ всегда. Сейчас он думает над кандидатурой — с одной стороны, Козлов хотел бы увидеть на этом посту своего проверенного зама Павла Мезенцева. Это позволит сохранить положение дел, сложившееся при Козлове. С другой стороны, активничает Леонид Рапопорт, глава областного минспорта. Он мечтает поставить на должность своего человека — если не получится проректором, то хотя бы его первым замом», — рассказывают в вузе.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Андрей Мозолин создает пресс-клуб

По слухам, заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Андрей Мозолин запланировал проект, который поможет ему взять под контроль медиаповестку в муниципальных образованиях. Есть версия, что он создает новый пресс-клуб, в которые войдут пресс-секретари глав городов и районов. Якобы на заседаниях клуба Мозолин будет давать вводные об освещении местных органов власти в прессе. Говорят, что к этой инициативе с подозрением относится лидер единороссов Виктор Шептий. Он якобы не уверен, что пресс-секретари будут в должной мере пиарить его персону.

УФАС решил присмотреться к компании свердловского депутата, которая поставляет лекарства для онкобольных

Говорят, что УФАС ждет заявления — хоть от одного участнике рынка, чтобы начать проверку конкурсов, в которых участвует компания «Аптечная сеть «Радуга», контролируемая депутатом облдумы Александром Серебренниковым. «Там налицо не просто картельный сговор, а прямая аффилированность всех компаний, которые участвуют в закупках. Но пока заявлений на них нет, УФАС формально не может начать проверку, а копит папочку с документами», — уверяют слухмейкеры.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пиарщик Свалов настраивает всех подчиненных на вечную войну

О свершениях нового пиарщика УГМК Алексея Свалова рассказывают все новые и новые истории. Якобы тот устроил курсы для всех предприятий холдинга — специалистов, которые пишут в корпоративные газеты. Курсы назывались грозно: «Информационные войны. Как противостоять агрессии СМИ». На них всем присутствующим было объявлено, что холдинг находится в состоянии «холодной» войны со всеми и должен агрессивно реагировать на любые выпады СМИ в его адрес и «драться до конца». Похоже, 2018-й год теперь будет напряженным не только у одного Свалова.

Шадрина с ОТВ могут поставить гендиректором телеканала

Слухи о том, что замгендиректора ОТВ Виктора Шадрина могут убрать со ставшего ему уже «родным» телеканала, обрастают новыми подробностями. Якобы власти решили не терять толкового медиаменеджера, тем более что знают о реальной его эффективности. А потому есть план попробовать перебросить Шадрина на освободившееся кресло гендиректора АТН. Сейчас его как раз занимает друг Шадрина — Алексей Кузнецов. Перемещение Шадрина, считают в УГМК, курирующей канал, позволит приструнить Кузнецова и заставить канал работать, а не доживать последние дни, как это происходит после ухода Галины Левочкиной.

УФМС в Екатеринбурге удивило федеральных коллег своим переездом

Свердловское управление Федеральной миграционной службы удивило наблюдательных коллег из других федеральных ведомств. Те признаются, что связывали масштабный переезд федеральной «коллеги» с Крылова, 2 на Крестинского, 61 с серьезными переменами во внешнем антураже. Мечталось, объясняют слухмейкеры, что смена дислокации со старого особняка на свежее офисное здание позволит службе преобразиться. «Но там по-прежнему старая мебель и в офисах, и в коридорах, техника тоже древняя, даже запах, кажется с собой перевезли — ничего не поменялось вообще», — сокрушаются коллеги, желавшие УФМС преображения.

В Свердловской области предлагают купить боевые машины прямо у ворот части

Предприимчивые уральцы ищут, где бы купить вертолеты подешевле, чтобы перепродать в Газпром. Эти странные слухи рассказывают военные: якобы в середине декабря к неким командирам авиабазы ЦВО, которая дислоцируется в Каменске-Уральском Свердловской области, пришли на прием гражданские и попросили продать вертолеты как металлолом.

«Когда им сказали, что как бы не торгуют, ребята попросили продать хоть борты с консервации. Заплатить обещали до 3 млн рублей за машину и готовы были взять сразу пять или шесть штук. На вопрос зачем — загадочно отвечали, что будут восстанавливать, потому что хотят продать федеральной структуре, и намекнули на крупнейшую газовую монополию», — говорят слухмейкеры.

«Аппараты им, конечно, никто не продал. До сих пор не понимаем — это была проверка честности или правда ребята времена перепутали и думают, что, как в начале 90-х, сейчас можно прямо у ворот части недорого купить вооружение», — рассказывают летчики байки в своем кругу.

Екатеринбургский застройщик заказывает по пять девушек за раз

Интересные слухи ходят про одного из видных екатеринбургских бизнесменов — застройщика-олигарха, владельца торгового-развлекательного комплекса в центре Екатеринбурга. Говорят, что бизнесмен заказывает по пять девушек за раз, но даже не прикасается к ним. Зато поит и кормит их, как на убой (и не только). Рассказывают, что девушки очень любят этого дорогого клиента и всегда стремятся попасть в компанию тех, кого он заказывает на этот вечер.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В резиденции дали указания по подаркам…

Говорят, что всем чиновникам в губернаторской резиденции дано жесткое указание — не принимать новогодние подарки совсем или уведомлять об этом начальство. Даже если дарят искренне и от души. А если кто-то вдруг захотел что-то вручить губернатору Борису Дубровскому, его, по личному распоряжению главы региона, отправляют в службу протокола. Где, за редким исключением, очень вежливо откажут, даже если стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей.

…, но чиновникам несут корзинки с колбасками

Такие же указания поступили и в муниципалитеты. Между тем подарки все-таки присылают. Так, ряду руководителей прислали корзинки с колбасками от одного и ведущих производителей. Владелец мясокомбината распорядился, чтобы стоимость колбасок, с учетом цены корзинки, не приближалась к трем тысячам рублей. Но чиновники все равно сообщают в соответствующие комиссии о корзинках. На всякий случай. А кто-то и просто сдает корзинки в службу протокола, где не знают, что делать с таким продуктом.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На челябинских коррупционерах тренируются силовики

Болтают, что столь жесткие требования к подаркам вызваны не только письмом из Минтруда РФ, в котором даны соответствующие указания. Ходят упорные слухи, что на Челябинске силовики решили устроить очередную тренировку. Будут ловить чиновников на подношениях. Поэтому всех просят быть бдительными, чтобы не стать жертвой провокации. И даже в ресторанах, если в компании с кем-то из бизнеса, платить за себя самим. А еще ходят слухи, что за должностные преступления будут увеличены сроки давности.

Обошлись без макарон

В некоторые офисы доставили новогодние подарки от «Макфы». Наборы макарон сопровождает открытка от экс-губернатора Михаила Юревича. К подаркам, их получили и журналисты, отнеслись с симпатией. Сочли эти поздравления просто приветом от агрохолдинга, а не лично от бывшего главы региона. Но чиновники такие подарки не получили.

Фото: Вадим Ахметов, коллаж — Полина Крюкова © URA.RU

Юревича вычеркнули из списков. Или наоборот внесли?

Что касается самого экс-губернатора, то столь смелому привету есть вероятное объяснение. В кулуарах болтают: Юревича вычеркнули из каких-то списков. И якобы речь идет о списках «врагов России». Некоторые не верят, что экс-губернатор в этих списках вообще был. Другие говорят, что его, наоборот, внесли в «черный реестр» за скандальное интервью BBC. Третьи заявляют, что масштабы уголовного дела Михаила Юревича будут уменьшаться. «Полной реабилитации, конечно, ждать не стоит, но суммы взяток уменьшатся», — шепчутся в кулуарах.

Вильшенко видели в Лондоне

Говорят, что известный челябинский бизнесмен Сергей Вильшенко, бывший деловой партнер Артема Чайки, находится в Лондоне, его видели в столице Великобритании. Что, по мнению сплетников, о многом говорит. Другие уверяют, что Вильшенко в Греции, а в Лондоне еще один его деловой партнер, известный в узких кругах, как «Леша большой». Кстати, весь свой бизнес Вильшенко записал на отца, Геннадия Вильшенко, экс-начальника ФСБ в Златоусте.

Фото: Сергей Леонов

Единороссы позавидовали Мякушу

Участники прошедшего в Москве съезда «Единой России» обратили внимание, что лидера челябинского регионального отделения партии Владимира Мякуша несколько раз показывали во время телетрансляции. Южноуральские «медведи» начали выяснять, как так получилось, может, это какой-то знак или опытный партиец специально подгадал удачное место. А сам Мякуш на это лишь смеется и говорит, что он сел на тот ряд, который обозначили организаторы. О том, что это будет удачная точка для съемки телекамерами, даже не задумывался.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Давыдова будут судить за превышение

Болтают, что активное сотрудничество бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова со следствием приведет к тому, что уголовное дело переквалифицируют с «мошенничества в особо крупном размере» на «превышение должностных полномочий». И что дело очень быстро дойдет до суда, так как других фигурантов, вероятно, не будет. Сплетники уверяют, что это значительно облегчит участь бывшего главы администрации. За мошенничество, мол, до десяти лет дают. А превышение полномочий опасно только для действующих чиновников, каковым Давыдов уже не является. И максимальный срок уже четыре года. С признанием вины и добровольным погашением ущерба все закончится штрафом или условным сроком.

Депутаты устроили стрельбу

Гордума Челябинска после последней сессии отметила наступающий Новый год на одной из баз ОМОНа. Им дали пострелять по мишеням. При этом оружие депутатам дали в руки до банкета, чтобы случайно не перестреляли друг друга. Это и были обещанные «мужские игры», хотя на стрельбе были и депутаты-женщины. На банкете все хвастались достижениями, а кто-то рвался пострелять еще. Но всем сказали: «Нет!».

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Холода посоветовали Овчинников и Рыльских

В Челябинске обсуждалось, почему именно депутата гордумы Дмитрия Холода ввели в генсовет «Единой России». Как оказалось, перед съездом в регион пришла заявка на еще одного кандидата в высший руководящий партийный орган. У москвичей не было своей очевидной кандидатуры, поэтому дали возможность южноуральцам выдвинуть кого-то. Быстрее всех подсуетились первый вице-спикер гордумы Сергей Овчинников и его авторитетный коллега Виталий Рыльских. Они пролоббировали Дмитрия Холода, как молодого и перспективного политика. Учитывая, что и Овчинников, и Рыльских сейчас пользуются большим доверием у городских и областных властей, никто возражать не стал.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мурзиной досталось от Тефтелева

Если говорить о Дмитрии Холоде, то, говорят, на одном из закрытых совещаний мэр Челябинска Евгений Тефтелев устроил самую настоящую взбучку своему заму по экономике Елене Мурзиной и самому Холоду. Гнев градоначальника вызвал тот факт, что ООО «Общественный городской транспорт» не перечислило платежи в налоговую и Пенсионный фонд. Средства на это были, но их решили использовать на муниципальный транспорт. Тефтелев ругался, что ООО может пойти по пути МУП «ЧелябГЭТ», попавшего под банкротство, и потребовал немедленно рассчитаться по обязательным платежам.

После сноса киосков начались «уголовки»

Говорят, что после массового принудительного демонтажа незаконных киосков возбуждено несколько уголовных дел. Заявления подали владельцы киосков. Один пишет, что его избили, когда он защищал свое имущество. Другие заявляют, что в киосках оставались крупные суммы и они пропали после демонтажа. В полиции дали ход заявлениям, но пока не знают, как поступать дальше.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиновники разобрали подарки из вторсырья

Челябинские чиновники очень удивились, когда на детский конкурс новогодних игрушек из твердых бытовых отходов прислали очень красивые елочные украшения, выполненные из старых граммофонных пластинок, спичечных коробков, бутылок, газет, контейнеров от киндеров. После конкурса и награждения победителей встал вопрос — что делать с огромным количеством оставшихся игрушек. Выбрасывать было бы кощунством, организаторы и дети предложили подарить их чиновникам. А тем так понравилось, тем более что дорогое подарки им получать нельзя, что все игрушки из вторсырья разошлись, как «горячие пирожки».

В Озерске не поделили ледовый городок

Местечковый скандал разгорается в Озрске, вокруг ледового городка в микрорайоне Заозерный. Руководитель местной КПРФ Александр Откупщиков рассказывает всем, что построил городок. Но на самом деле городок находится возле ТРК «Родной», и возводили его на деньги владельца комплекса Андрея Макарова. В деле участвовал еще один предприниматель, нанятый Откупщиковым, но коммунист ему не заплатил. КПРФ обвиняют в попытке «попиариться за чужой счет».

Слухи Тюменской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший свердловский чиновник торопится застроить Тюмень

Тюменские застройщики в панике: в городе появился московский застройщик, который начнет экспансию уже в самое ближайшее время. Говорят, что крупнейший застройщик Москвы группа компаний ПИК (1,84 млн кв. метров в год и первое место в столице) уже приняла решение начать строительство в Тюмени. Компания, в которой, кстати, сейчас вице-президентом работает экс-зампредседателя правительства Свердловской области Валентин Грипас, смогла договориться о покупке земли в районе Бабарынка с Олегом Чемезовым. Теперь у тюменцев два выхода — либо строить быстрее, пока москвичи плотно не осели на тюменской земле, либо — дешевле.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Председателю тюменского облизбиркома подарили средство против сна

В кулуарах облдумы поговаривают, что председатель облизбиркома Игорь Халин получил от спикера Заксобрания Сергея Корепанова весьма необычный новогодний подарок. Сюрпризом для «главного по выборам» стало заушное устройство, контролирующее положение головы и не позволяющее заснуть сидя. Такой девайс с целью обеспечения безопасности на дорогах был специально разработан для водителей, чтобы они не засыпали за рулем.

«Дело в том, — объясняют смысл подарка злопыхатели, — что на ноябрьском заседании областной думы Игорь Халин крепко задремал в уютном кресле и проспал вопрос председателя, а когда его разбудили, очнувшись ото сна, попросил повторить вопрос. Таким образом Сергей Корепанов тонко намекнул коллеге, что негоже спать на службе».

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские банкоматы не признают родные деньги

В Тюмени перед Новым годом появились новые 2000-ные купюры. Зарплату за декабрь сотрудники некоторых предприятий уже получили синенькими двухтысячными. Однако радость получивших зарплату «Владивостоком-2000», как банкноту назвали в народе, была недолгой. Стоило работникам отправиться к ближайшим банкоматам, как там их ждало полное разочарование — банкоматы не принимали родные новые купюры, и, слава Богу, возвращали их обратно. Придется теперь тем, кто получил расчет хрустящими новенькими двухтысячными, все праздники охранять их дома и ждать, когда банкоматы научаться распознавать родную валюту.

Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

В Тюмень едет Норман Фостер

В научно-образовательной тусовке Тюмени ходят упорные слухи, что после создания нового логотипа ТюмГУ дизайнером Артемием Лебедевым, следующим именитым креативщиком на подряде в ТюмГУ станет мировая звезда современной архитектуры, британский архитектор, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Фостер. Ему собираются поручить разработать проект нового корпуса ТюмГУ на месте нынешней легендарной «круглой бани». Говорят, что общественники — защитники легендарного памятника конструктивизма уже обратились к звезде архитектуры, чтобы он, создавая свой проект нового современного корпуса ТюмГУ, включил в архитектурный ансамбль и здание самой бани, для ее сохранения потомкам. Поговаривают, что Норман Фостер даже собирается посетить Тюмень, чтобы лично ознакомиться с местом будущего строительства и осмотреть баню.

Штабы оппозиционеров превратили в проходной двор

По слухам, в тюменских штабах оппозиционных кандидатов в президенты не могут совладать с наплывом случайных людей. Причина — нехватка компетентных специалистов. Так, в тюменском штабе Ксении Собчак уже в день открытия обнаружилось, что два активиста, которые пытались создать в Тюмени общественную организацию по работе с трудными подростками, здесь играют не последние роли.

Уточним, что тогда у общественников не получилось найти поддержки у тюменских властей, сейчас, как говорят слухачи, они решили зайти с другой стороны. Алексеев Дмитрий, известный как представитель екатеринбургского Благотворительного Фонда «Спарта», занимается в штабе Собчак онлайн-трансляциями и сбором подписей за кандидата в президенты. Его знакомый Илья Корепанов отметился в тюменском штабе Собчак в качестве активиста и сборщика подписей. Слухачи также связывают это с отсутствием опыта у руководителя штаба Антона Михальчука.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Война за тюменскую землю перешла в Омск

В Тюмени начинается информационная война за городские земли. Дело в том, что омские следователи выяснили, что ядовитые отходы, вывезенные из Новосибирска, сливались по договоренности с цыганским бароном на территории, где сегодня выстроен микрорайон «Европейский». Слухачи утверждают, что на самом деле на территории застройки «Европейского» сливалась жидкость из трансформаторов, которые должны были утилизировать после ликвидации тюменского троллейбусного парка. А информация про химикаты связана с тем, что есть еще ряд застройщиков, которые давно положили глаз на участки рядом с «Европейским». И они таким образом хотят скомпрометировать «Бруснику», чтобы начать строительство на лакомых землях. Остается ответить на вопрос: насколько отработка из трансформаторов безопаснее химреактивов?

Тюменские перевозчики насаждают нематерную культуру

Говорят, что тюменские перевозчики озадачились воспитанием своих сотрудников. В диспетчерских расклеивают памятки с правилами русской речи на производстве. Слухачи считают, что такие же памятки не помешали бы и в самих автобусах — порой работники автотранспортных предприятий лучшего города Земли совсем не радуют сервисом… А кондукторы тем временем жалуются пассажирам, что за каждую жалобу их лишают премии, поэтому в конце месяца многие остаются без половины зарплаты.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупный ТЦ Тюмени скоро может рухнуть

Слухачи утверждают, что посетители и сотрудники ТРЦ «Премьер» жалуются на то, что здание, которое находится недалеко от железной дороги, серьезно трясет во время движения поездов. Напомним, что на стоянке возле торгового центра всю осень появлялись провалы, которые заботливые сотрудники огораживали стойками. Один раз в яму, глубиной более метра, даже провалился автомобиль. Тогда администрация ТЦ «Премьер» утверждала, что идут работы на инженерных сетях. Не связаны ли эти глубокие ямы с провалами от вибрации, которая усиливается при движении поездов, спрашивают слухачи и добавляют: не окажется ли весь ТЦ «Премьер» скоро в одном из таких провалов?

Как веселятся настоящие мужчины

Говорят, в Ялуторовске местное МЧС взяло на вооружение современные пиар-технологии и активно продвигает себя в соцсетях. «Дошло до того, что сотрудники МЧС модерируют очень фривольные группы „ВКонтакте“, чем, несомненно, привлекают к себе повышенное внимание жителей района. А что это, как не пиар?», — веселятся слухачи.

Слухи ХМАО

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Историю про древнюю Югру Комаровой подсказали в АП

Если верить слухам, проект «Многовековая Югра», в ходе которого уже выяснилось, что ХМАО как минимум 900 лет, губернатору Наталье Комаровой подсказали в администрации президента России. Слухачи рассказывают, что в Москве обсуждается один из сценариев обустройства зауральских территорий после выборов 2018 года. Согласно ему, «тюменская матрешка» перестанет существовать, а ее регионы войдут в новые внутригосударственные формирования.

«Идея такая: Ямал, ставший после запуска „Ямал СПГ“ едва ли не ключевым регионом страны, войдет вместе с другими северными территориями в новую арктическую группу. Тюмени настойчиво навязывали Курган, но удалось договориться на Томскую и Омскую области. ХМАО в этом сценарии — буферная зона. Для этого нужен новый идеологический фундамент. Им и должна стать „Многовековая Югра“», — рассказывает один из сплетников в органах власти.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В правительстве Югры заподозрили Тюмень в провокации

Говорят, в правительстве Югры расценили технический сбой на сайте сургутской телекомпании СТВ, из-за которого поздравление югорчан от губернатора «матрешки» Владимира Якушева утекло в Сеть раньше времени, как спланированную провокацию. По версии окружных чиновников, у СТВ контракт с правительством Якушева, а подобные выпады, когда губернатор области выступает раньше Натальи Комаровой, уже бывали. В самой телекомпании же говорят о техническом сбое.

Роснефть готовит поглощение Сургутнефтегаза

Слухачи шепчут, что история с делением территории ХМАО на муниципальные агломерации запущена с подачи Роснефти, которая намеревается и дальше укрепляться в 2018 году в регионе. Якобы слияние финансовых потенциалов Сургута, Сургутского района и Нефтеюганска в этом ключе позволит госкорпорации создать точку соприкосновения с Сургутнефтегазом — обе компании финансируют социально-экономические проекты, одна в Нефтеюганске, другая — в Сургуте.

«В этом деле — важно начать, и колесница покатится. Так было с Башнефтью. Москве по большому счету все равно, кто будет присматривать за хозяйством. До этого считалось, что начнут с ЛУКОЙЛа, но там владельцы смогли договориться. Настал черед Сургута», — рассказывают слухмейкеры.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Исаков собирает компанию для новогодней вечеринки в Вампуголе

Болтают, что сенатор Совета Федерации от ХМАО Эдуард Исаков, недавно отпраздновавший именины супруги в Париже, готовит новогоднюю вечеринку. Якобы на этот раз местом торжества станет Россия и конкретно югорская глубинка — деревня Вампугол, расположенная в Нижневартовском районе. По слухам, сенатор решил удивить гостей суровой северной зимой и условиями быта югорчан.

Федосенко заподозрили в мошенничестве

Силовики рассказывают, что обыски в редакции ханты-мансийского портала «Без цензуры» проходили в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество». Также говорят, что основным подозреваемым в деле проходит создатель ресурса Виктор Федосенко.

Манченко требует компенсации от фонда «Жилище»

Говорят, что местный политолог Павел Манченко, развернувший кампанию против радиолокационной станции в Ханты-Мансийске, добивается компенсации от правительственного строительного фонда «Жилище». Политолог считает, что организация обманула покупателей квартир в новостройках возле военной части Ханты-Мансийска, а радиолокационная станция фактически облучает югорчан. По слухам, на самом деле Манченко сам живет в одном из соседствующих с установкой домов и ведет переговоры с руководством фонда «Жилище», а скандал ему нужен, чтобы диктовать собственные условия.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Комарова высадила Шувалова на остановке и уехала…

Любопытную историю обсуждают в кулуарах Сургута. Говорят, якобы мэр города Вадим Шувалов чрезвычайно горд новой теплой остановкой. Это ноу-хау градоначальник пытался продемонстрировать губернатору Наталье Комаровой во время ее последнего визита в Сургут. После долгих уговоров глава региона согласилась съездить к остановке, но, когда мэр вышел из машины, Комарова якобы закрыла дверь и сказала водителю уезжать. Слухачи обсуждают, кто же все-таки забрал Шувалова с улицы и согрела ли мэра теплая остановка в 20-градусный мороз.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

…, а Собянин забрал у него электробус

В Сургуте так и не появился анонсированный администрацией экологически чистый электробус — новейшая разработка «КамАЗа», которую планировалось тестировать в условиях Югры. Говорят, якобы тестовый электробус в итоге уехал в Москву, после переговоров администрации мэра Сергея Собянина с заводом-производителем. Новый автобус планируется поставить в начале 2018-го года. Но, по слухам, интерес к нему проявили уже в Тюмени, так что обещанного электробуса жители ХМАО могут не увидеть и после новогодних праздников.

Медиасообщество готовит войну с мэрией Сургута

В кулуарах обсуждают прокурорскую проверку в администрации Сургута, инициатором которой стал мэр Вадим Шувалов. В местных СМИ практически не сомневаются, что итогом проверки станет исковое заявление в адрес одного из местных порталов, наиболее активно критикующего мэрию. Говорят, журналисты уже обсуждают, как выступить в защиту своих коллег, чтобы дать понять команде Шувалова — не стоит трогать четвертую власть.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мандат Барсова отдадут газовикам

Говорят, в Сургуте уже практически решили судьбу депутатского кресла в местной думе, которое освободилось после отставки Евгения Барсова — политик сложил мандат и вышел из «Единой России». По слухам, место депутата отдадут местным структурам «Газпрома», кандидат от которых был основным конкурентом Барсова на последних выборах. Рассказывают, что и сам Барсов намерен переизбраться, но уже от другой партии.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Стратегическое предприятие Сургута готовит забастовку

По слухам, после новогодних праздников в Сургуте может разразиться грандиозный скандал. Говорят, якобы сотрудники муниципального хлебозавода намерены объявить забастовку. Рассказывают, что работники предприятия уже не выдерживают бесконечные проверки со стороны мэрии и силовиков и намерены привлечь внимание губернатора Югры Натальи Комаровой, тем более что еще весной глава региона во время своего визита на хлебозавод обещала свою поддержку.

Слухи ЯНАО

«Школьник из Бундестага» научил «фильтровать базар» окружных чиновников

В последнее время в Ноябрьскую городскую администрацию стало очень трудно попасть, жалуются корреспонденты местных СМИ. Жесткая охрана не реагирует на журналистские удостоверения, и журналистам приходится дожидаться на входе сотрудников пресс-центра муниципалитета, которые сопровождают их все время нахождения в стенах администрации.

Как считают некоторые представители ямальских СМИ, во всем виноват скандал со «школьником из Бундестага». Пока еще инцидент с речью школьника не раздули до масштаба всероссийской патриотической катастрофы, чиновники, отвечающие как за информационную политику, так и за образование в администрации Нового Уренгоя, довольно легкомысленно комментировали ситуацию с поездкой, чем дали не один информационный повод для журналистов. По итогам скандала мэру Нового Уренгоя Ивану Костогризу пришлось навешать дисциплинарных наказаний всем своим подчиненным, кто не удержал информацию от прессы.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики испортили планы «газовиков»

Ноябрьск вторую неделю обсуждает слух о задержании сотрудника ЧОП, охраняющего один из объектов «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» на Вынгапуровском нефтяном месторождении. Якобы охранник запросил вознаграждение за решение какого-то вопроса.

Слухмейкеры отмечают, что купюры были меченые — значит, операция была спланирована и проведена силовиками. Но официального подтверждения о задержании и возбуждении уголовного дела по факту взятки ни одна из силовых структур не дает ни в Ноябрьске, ни в округе.

Слухачи связывают это с тем, что дочернее предприятие «Газпромнефти» на Ямале достаточно оскандалилось в конце этого года с такого рода проделками своих сотрудников. 15 января 2018 года заканчивается двухмесячный срок ареста Павла Крюкова, бывшего генерального директора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Давно поговаривают, что нефтяники намерены отбить у силовиков бывшего генерала, чтобы, в первую очередь, отмыть пятно с репутации компании. И сейчас им очередной подобный скандал сильно подпортил планы.

Главный нарколог юга Ямала вдохнул и выдохнул

Главный врач Ноябрьского психоневрологического диспансера Владимир Ирошников отделался легким испугом. За одну предновогоднюю неделю ему сначала сообщили о расторжении контракта, а затем прислали новый на 2018 год для подписания. Правда, известие о продолжении работы застало разочарованного Ирошникова уже в отпуске.

Как отмечают наблюдатели, никого не удивила предполагаемая отставка главного врача на фоне больших перемен в окружном здравоохранении, происходящих в последние два года. Сменился главный врач Ноябрьской ЦГБ, который проводит кардинальные реформы в городской больнице. На городской станции скорой помощи и городской стоматологической поликлинике также весь год со страхом обсуждают возможное присоединение к ЦГБ Ноябрьска. Те же слухи были в Ноябрьском ПНД, также отдельном юридическом лице.

Но, как оказалось, дело было в другом. Бухгалтерию медучреждения уличили в выписывании «левых» премий. Вопрос решили увольнением по собственному желанию главного бухгалтера. А главврачу дали второй шанс и время на исправление.

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Началась информвойна против Нового Уренгоя

Сегодня на одном из информационных сайтов Нового Уренгоя, города, где располагается головной офис Роснефтегаза, появилось информационное сообщение о некоем «черном списке» «предприятий Ямала, создающим реальную угрозу жизни и здоровья людей».

Среди таких предприятий указаны гостиница «Уренгой», Надымский перинатальный центр, развлекательные центр и каток в Кросноселькупе, школа-интернат в Панаевске, Дома культуры и спорткомплексы в Лабытнанги, Ноябрьске, Муравленко, микрорайоне Вынгапуровский. Всего якобы в списке находится 25 учреждений Ямала. Новость опубликована со ссылкой на один из новостных порталов Свердловской области. Но поиск такого сообщения на этом портале не находит. В ГУ МЧС по ЯНАО, как и в противопожарной службе, отрицают существование такого списка. Из чего можно сделать только один вывод: информационная война, развернутая против властей Ямала, не заканчивается, и в новом году ждем новых изобретательных вбросов.

Чиновники запретили веселиться у себя под окнами

Фото: Руслан Акчулпанов

Самую популярную горку Ноябрьска перекопали, бульдозером навалив огромные кучи снега на трассу. В социальных сетях горожане обсуждают, что-либо городская администрация, либо «Газпром добыча Ноябрьск» таким нехитрым способом решили избавить себя от косвенных обвинений в постоянном травматизме катающихся с этой горки.

Дело в том, что спуск с необорудованной и неблагоустроенной «дикой» горки проходит практически под окнами зданий муниципалитета и главного офиса ноябрьских газовиков. Дети и взрослые, катаясь там на неуправляемых «ватрушках», постоянно бьются о деревья, вдоль которых проходит этот дикий спуск с горы. За первые месяцы зимы уже несколько детей со сложными переломами попали в больницу после катаний на этой горке. Предупреждения от городской администрации, распространяемые местными СМИ после каждого такого случая, не работают. И возможно чиновникам пришлось решить вопрос кардинально.

Слухи Пермского края

Максим Решетников провожает год среди экспонатов совриска

Поговаривают, что на этой неделе губернатор Пермского края Максим Решетников был в музее современного искусства PERMM. Причем визит был неофициальный. Глава региона уже не раз демонстрировал свою любовь к искусству — вспомнить возрождение большого летнего фестиваля, ролик, в котором Решетников лично приглашает пермяков посетить «Ночь музеев», или стремление освободить центр Перми от промышленников и железной дороги ради нового здания Пермской галереи и оперного театра.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сбором подписей за Путина займутся чиновники

Сбором подписей в Пермском крае за президента будет заниматься исключительно администрация губернатора, утверждают слухачи. Другие утверждают, что к этому подключат и чиновников мэрии. Как бы там ни было, источники говорят, что «Единая Россия» и ОНФ от процесса отключены, и все будет делаться силами административного ресурса. Причем, говорят, что штаб Владимира Путина взял на вооружение идею кубов, принадлежащую сами-знаете-кому. Всего по Пермскому краю организуют 18 точек сбора, большинство из которых разместятся, конечно, в Перми.

Политов шокировал общественников

Как сообщают слухачи, на минувшей неделе приключилась интересная история. Представители ряда общественных организаций Пермского края предложили администрации губернатора свою помощь в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты. Однако замглавы администрации по политическим вопросам Леонид Политов в ответ якобы сказал, что никакой информации о сборе подписей у него нет. Чиновник предложил дождаться 9—10 января, когда, по его словам, «все станет понятно».

Как говорят, Политов рекомендовал общественникам отдыхать и праздновать Новый год. От таких заявлений активисты пришли в недоумение — ведь сроки по сдаче подписей стоят очень сжатые. И уже к 10 января большая их часть должна быть собрана.

Судачат, что пермские общественники даже помянули добрым словом предшественника Политова на посту замглавы администрации Алексея Чусовитина. Вспомнили, что он обычно работал без выходных и праздников и в течение всех прошлых новогодних каникул занимался созданием штаба по выборам губернатора, активно привлекая туда тех же представителей общественных организаций.

Абдуллину готовят к увольнению

На этой неделе министр здравоохранения Дмитрий Матвеев, наконец, избавился от статуса «и.о.». По слухам, это лишь начало. Поговаривают, что уже в январе—феврале Матвеев станет новым «социальным» вице-премьером.

Сейчас должность по-прежнему занимает Татьяна Абдуллина. Но губернатору якобы окончательно надоели диктаторский стиль работы чиновницы, ее попытки взять под контроль отрасль здравоохранения и нездоровая активность вокруг Дома ребенка. Сегодня социальный вице-премьер и руководство минздрава действуют параллельно и зачастую мешают друг другу.

В случае назначения Матвеева, однако, возникает значительный политический риск. Ведь вряд ли получится просто уволить Абдуллину и не рассердить этим ее неформального начальника — спикера Заксобрания Валерия Сухих. Поэтому не исключено, что чиновнице будет предложен руководящий пост в каком-нибудь краевом учреждении, подконтрольном правительству.

Москвичи из «Яблока» жалеют для пермяков денег…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ходят слухи, что собирать в Пермском крае подписи за Григория Явлинского приехал представитель Центрального штаба «Яблока». Причем столичные политтехнологи довольно жадные, утверждают источники. Например, они предлагают местным по 100 рублей за подпись. Однако, поговаривают, что местные политтехнологи за такие деньги работать не готовы — они просят минимум 250. «Из этих денег ты 100 отдашь сборщику подписей, еще 100 — скорее всего, подписчику. Потому что мало кто захочет отдавать подпись, например, за Наталью Лисицину из партии „РотФронт“. Да и за Собчак, наверное, тоже не густо будут подписываться», — говорит источник, знакомый с ситуацией.

Кстати, поговаривают, пермские политтехнологи не торопятся готовиться к работе на президентских выборах. «Практически все полевые сетки по Перми еще после выборов в Госдуму оказались сосредоточены в руках одного специалиста — это Дмитрий Логинов», — говорит источник, знакомый с ситуацией.

…, а некоторые кандидаты вообще предлагают работать чуть ли не за спасибо

Как утверждают в политтусовке, Роман Худяков — кандидат в президенты от партии «Честно» — уже связался кое с кем из пермских политтехнологов. Поговаривают, он готов платить за сбор подписей — 20 рублей за каждую! Причем оплату он будет производить только после того, как ЦИК эти подписи одобрит.

«А если, по тем или иным причинам, ЦИК примет из них только, скажем, 300? Сомневаюсь, что Худяков найдет людей, готовых работать за такие смешные деньги», — говорит источник, знакомый с ситуацией.

Пермский спорт готовится к проблемам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский спорт, поговаривают слухачи, ждут проблемы. В 2018 году спортивным клубам сократят финансирование, но наши источники утверждают, что «под раздачу» попадет еще и детский, студенческий спорт, а также спорт для инвалидов. В качестве аргументов приводится в частности информация, что сорвались соревнования по пауэрлифтингу, которые должна была проводить Пермская краевая организация Всероссийского общества слепых. Также, по словам слухачей, печальные новости приходят из Соликамска: там, говорят, на студенческий спорт денег нет совсем.

Впрочем, другие источники, знакомые с ситуацией, говорят, что финансирование не уменьшится, но изменится методика распределения бюджетных средств. В итоге федерации не знают, какие расходы им оплатят из бюджета, а какие — нет. Именно этот фактор сказывается на общих панических настроениях.

Некоторые спортсмены отправились на каникулы без зарплат

Говорят, некоторые пермские спортсмены, в частности хоккеисты, отправились на новогодние каникулы без зарплат. Причем все договоренности о выделении денег из краевого бюджета на оплату труда были достигнуты. Почему же люди остались без оплаты? Говорят, всему виной бюрократические проволочки и ручное управление бюджетом, из-за которых средства просто не успели вовремя перечислить.

Слухи Курганской области

Выборы мэра Кургану не вернут

Инициатива по прямым выборам мэра в Кургане, по мнению сплетников, обречена на провал. «Идея, конечно, хорошая, это придало бы утраченный вес главе города, но только она противоречит укреплению вертикали, нигде уже в крупных городах выборов нет», — отмечают слухмейкеры. Они уверены, что тему скандальный депутат Борис Шалютин поднял скорее для самопиара, чем для того, чтобы добиться реального результата.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганцы гадают, зачем реорганизуют полицию

Слухачи недоумевают, почему в Кургане сокращают отделы полиции, но не сокращают громоздкий аппарат управления городских силовиков. Они утверждают, что такие вопросы были и у москвичей во время недавней проверки. Но все сокращения в курганской полиции почему-то стремятся провести за счет рядовых сотрудников. По одной из версий, все реорганизация вообще затеяна, чтобы кто-то из руководителей получил звание полковника. Злые языки утверждают к тому же, что генерал Олег Ильиных недостаточно решителен, чтобы переломить существующую систему.

«Курганский дед» VS ФСБ

Слухмейкеры сообщают, что автора скандально известного анонимного Telegram-канала «Курганской дел» вычислили в ФСБ. «Теперь он или закроется, или будет осторожнее в выражениях», — уверены сплетники. Другие же, напротив, считают, что канал курируют силовики. «Иначе откуда у „деда“ столько компромата», — аргументируют они свою позицию и связывают его авторство с руководителем пресс-службы ведомства.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор определился с судьбой Кетово

Сплетники утверждают, что глава Зауралья Алексей Кокорин наконец определился с кандидатурой, которую поддержит на выборах главы «курганской рублевки». Слухачи уверены, что победит самый молодой претендент — заместитель начальника управления по социальной политике правительства Курганской области Владимир Архипов. Слухмейкеры рассказывают, что Кокорин проигнорировал уговоры лоббистов других претендентов на этот пост.

Чиновники в правительстве получили премию к Новому году

Впервые за долгое время, рассказывают сплетники, чиновников из курганского правительства порадовали премией к Новому году. По их мнению, подарок сделали в преддверие выборов президента, поскольку настроение у работников не самое радужное — зарплаты уже давно не повышают, премии отменили, многие чиновники в таких условиях теряют интерес к работе и даже увольняются.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Департаменты соревнуются в показателях демографии

Слухачи рассказывают, что департаменты в зауральском правительстве соревнуются не только в спорте (кстати, многие чиновники сдали нормы ГТО и хвастаются своими успехами). Также у департаментов есть негласное соревнование по улучшению демографической ситуации в регионе. Пополнению в каждой семье радуются все коллективом и ставят галочку в неофициальный зачет.

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