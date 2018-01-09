31 событие 2018 года. И к каждому нужно готовиться заранее

06:15 09 января 2018 1

Главные события 2018 года в новогоднем календаре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

2018 год — как и положено году выборов президента России — наполовину состоит из ожидания и реализации многочисленных кадровых интриг. Но не только из них. И после дня голосования жизнь на Урале будет насыщена событиями. И не только чемпионатом мира по футболу в Екатеринбурге. Самое важное вы не пропустите, но можете упустить шанс достойно подготовиться. Чтобы этого не случилось — в первый полноценный рабочий день 2018 года дарим вам полный перечень событий, по которым мы запомним 2018-м.

Январь. Выходит вторая книга серии Алексея Иванова «Тобол»

Уральский писатель готовится презентовать очередную книгу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый «Тобол» — «Много званых» — вошел в десятку самых продаваемых художественных книг 2017 года. Уральцам про книгу рассказывать не нужно: в наших регионах о романе, действие которого происходит во времена Петра I, пишут еженедельно. Пермяки — потому что речь о родном для них писателе, тюменцы и югорчане — потому что действие происходит в Тобольске, екатеринбуржцы и все остальные — из зависти: такое событие разворачивается у соседей. Вторая, заключительная часть романа должна была выйти летом 2017-го, но вот — встречаем в январе.

27 января. Спор Козицына, Дубровского, Рашникова и новости для Комаровой

ХК «Автомобилист» при Андрее Козицыне вышел в лидеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шанхае состоится последняя игра восточной конференции Континентальной хоккейного лиги в нынешнем 10-м сезоне. Поскольку клубный хоккей в России — это совсем не спорт, а амбиции руководителей команд, обстановка складывается интересная. Год назад при новом президенте Андрее Козицыне свердловский «Автомобилист» не вышел в плей-офф, что, вероятно, было воспринято как личное оскорбление, и сейчас в своей конференции команда на третьем месте. Это положение, конечно, может сильно поменяться, но клуб уже опережает челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург», уверенно выходя в плей-офф. Там уже в первых матчах он может столкнуться как с командой челябинского губернатора Бориса Дубровского, так и с игроками владельца ММК Виктора Рашникова. Такого дерби у нас не было давно!

А для губернатора Югры Натальи Комаровой хоккейный сезон может завершиться неприятным сообщением от руководства КХЛ: с высокой вероятностью, «Югра» покинет Лигу, как год назад покинул новокузнецкий «Металлург». Больших народных волнений это не вызовет: президент «Югры» Василий Филипенко так и не сделал команду массово любимой.

Февраль. Открытие Центрального стадиона в Екатеринбурге

Изначально «Екатеринбург-Арену» должны были сдать до 31 декабря 2017 года. Но глава российского правительства Дмитрий Медведев в декабре неожиданно издал указ о сдаче объекта в 2018 году, дополнительно выделив на стадион 241 миллион рублей.

Март. V Тюменский инвестиционный форум

Не такой масштабный, как «Иннопром», но стабильно растущий каждый год. 2018-й для форума юбилейный, и, зная лоббистские способности губернатора Тюменской области Владимира Якушева, мало кто сомневается, что в столицу Западной Сибири прибудут первые лица государства.

Март. Биатлон в Тюмени и Ханты-Мансийске

В Тюмени пройдет Кубок IBU и Кубок мира по биатлону. Также этап Кубка IBU ждут в Югре. Есть риск, что право на их проведение отберут, но мы вместе с департаментом спорта Тюменской области рассчитываем на лучшее.

Март. Премьера балета «Опера» Леонида Десятникова

Премьера пройдет в Пермском театре оперы и балета. Ради нее худрук театра Теодор Курентзис отказался от работы в «Ковент-Гарден».

1-7 марта. Международный кинофестиваль «Дух огня»

Фестиваль стал визитной карточкой Югры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Югре пройдет главное культурное событие региона. На это мероприятие традиционно приезжают звезды российского шоу-бизнеса. Планируется, что на фестивале состоится премьера фильма «Довлатов», снятого Алексеем Германом. В политическом смысле фестиваль важен темой, которую подобрал губернатор округа Наталья Комарова. Глава ХМАО попросила популяризировать многовековую историю Югры: в 2018-м отмечается 825-летие появления государственности у местных племен. Подтекст этого желания каждый поймет по своему.

18 марта. Выборы президента России

Принципиальный день для уральской политики. Москва настойчиво требует не применять административный ресурс, но пугливая местная бюрократия торопится перестраховаться и добиться явки в своем регионе выше, чем в 2012-м. Об этом, например, в открытую говорит председатель свердловского избиркома Валерий Чайников. В противном случае у федералов могут появиться вопросы к региональному руководству.

Апрель. Ревизия Международного бюро выставок в Екатеринбурге

За семь месяцев до голосования, на котором определится, в какой стране пройдет Экспо-2025, Екатеринбург посетит делегация от МБВ. Инспектора оценят стратегический план развития уральской столицы и посмотрят площадку, где предполагается провести выставку. От их вердикта напрямую будут зависеть шансы Екатеринбурга.

Май. Решение вопроса с полпредом президента и интрига с новыми губернаторами

Кадровые перспективы полпреда Игоря Холманских пока не ясны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вступив накануне Дня Победы в должность президента России, победитель кампании 28 марта, решит судьбу института полпредств (ходят слухи о возможности их ликвидации). Это важно и для Уральского округа, и для Приволжского. В первом вовсю обсуждают кадровые перспективы полпреда Игоря Холманских, а во втором не устают гадать, куда направят Михаила Бабича, который уже несколько раз не получал позиции, утвержденные главой государства.

Второй блок вопросов касается правительства России. На Урале практически каждого губернатора видят в новом составе кабмина. Челябинца Бориса Дубровского сватают в Минпром, тюменца Владимира Якушева — в Минфин.

Тут же начинаются слухи, что ямалец Дмитрий Кобылкин появится в Тюмени.

Что из этого станет правдой, мы узнаем через полгода. Но май также интересен и тем, что в политическом календаре это время для отставок губернаторов. Очевидно, что менять будут тех, кто 18 марта проведет самые худшие выборы.

Май. Союз промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского попробует обойти «Человека года» «Делового квартала»

У главной деловой премии в этом году появится конкурент Фото: Александр Мамаев © URA.RU

То ли светская, то ли бизнес-интрига года. Какое-то время СОСПП был партнером премии «Делового квартала», потом по имиджевым соображениям это партнерство прекратилось, и в 2017 году Союз впервые провел собственную премию. Первый вариант никто оценивать не берется, тем интереснее, что получится во второй раз, когда никаких скидок острая на язык публика давать не будет.

Ставки высоки: с одной стороны, «Деловой квартал» в 2017-м сделал лучшую уральскую премию, обойдя всех возможных конкурентов (хоть светских, хоть деловых). С другой, СОСПП каждый год поднимает все выше планку собственной благотворительной «Екатерининской ассамблеи». Чем черт не шутит, может и премия удивит.

Июнь. Открытие тюменского аквапарка — самого большого в России

В состав аквапарка будет входить комплекс экстремальных горок, рассчитанный на 2500 человек. В частности, самый масштабный в регионе волновой бассейн, амплитуда волн которого будет достигать отметки 1,5 м. Кроме этого, на территории близ аквапарка будет открыт и четырехзвездочный отель. Серьезная заявка на привлечение гостей из соседних регионов.

10 июня. Гастроли Цирка дю Солей в Екатеринбурге

Самая масштабная премьера этого года в регионе. Самый известный цирк в мире везет в уральскую столицу шоу под названием OVO. Артисты впервые покажут его в России. Декорации к постановке оказались настолько огромными, что вместить их смог только экспоцентр, где и пройдут все выступления.

14-24 июня. Культовый Дягилевский фестиваль

На площадках города пройдет несколько десятков мероприятий: ночные концерты, спектакли-променады, музыкальные и хореографические премьеры, выставки. Организаторы подготовили большую просветительскую программу. Она включает лекции по театральному искусству, мастер-классы известных музыкантов, встречи с художниками и режиссерами.

14 июня. Якушеву — 50

При всей скромности губернатора Тюменской области Владимира Якушева ясно, что избежать масштабного юбилея ему не удастся. Слишком многим нравится его стиль управления, и каждый захочет сообщить об этом лично.

15-27 июня. Игры чемпионата мира по футболу

Главное событие года для Екатеринбурга, к которому город готовился несколько лет. Ради чемпионата в уральской столице перестроили Центральный стадион, отремонтировали более ста километров дорог, провели работы по благоустройству. Всего в Екатеринбурге пройдут четыре матча. 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая; 21 июня — Франция с Перу; 24 июня — Япония с Сенегалом; 27 июня — Мексика со Швецией.

21 июня. Собянину — 60!

Общеизвестно, что уехав в Москву на пост главы администрации президента России,

Сергей Собянин разорвал все отношения с уральскими группами влияния. Это помогло ему показать отличный результат на всех последующих постах, включая нынешний — мэра Москвы.

Но людей благодарных на Урале от этого меньше не стало. Удивительно, но за эти годы их даже стало больше: считается, что Собянин оказывал поддержку губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

Июнь. Возрожденная выставка вооружений в Нижнем Тагиле

Возмущение уральцев отменой выставки вооружения RAE в Нижнем Тагиле, которую ликвидировали из-за желания Министерства обороны России монополизировать данный вид деятельности, было услышано федеральными властями. Области вернули выставку вооружений. Правда, с другим названием — «Диверсификация-2018».

9 июля. Открытие выставки «Иннопром», страной-партнером которой будет Южная Корея

С 9 по 12 июля в Екатеринбурге, на площадях МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», пройдет традиционная международная выставка инноваций и промышленности «Иннопром». Темой выставки станет «Цифровое производство», а страной-партнером — Южная Корея.

16-17 июля. 100-летие расстрела царской семьи

Скорбной дате будет посвящена практически вся вторая половина июля. Но центральное событие пройдет в ночь с 16 на 17 число — крестный ход от Храма на Крови до монастыря Ганина Яма. В богослужениях, как ожидается, примет участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Август. Новый сезон РФПЛ может начаться без «Амкара»

Пермяков, радующихся господдержке детского спорта, больше, чем пермяков, поддерживающих «Амкар» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жесткая позиция главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева в разговоре с властями Пермского края угрожает клубу: лихо жонглируя цифрами, спортсмен завел конфликт в такую фазу, когда минспорта просто неприлично сдаваться. Во-первых, поддержка клубу оказывается. Во-вторых, на вопрос, почему бюджетные деньги должны уходить на легионеров, а не на собственных спортсменов, адекватного ответа из «Амкара» не звучит.

Ситуацию усугубляет общественная поддержка, которую неожиданно получили власти. «Амкар» не собирает полных стадионов, уровень игры невысок, и при переводе средств, сейчас направляемых клубу, в массовый спорт и многочисленные спортсекции, очевидно, что митингов в поддержку Гаджиева не будет.

Осень. Сразу два крупных российско-азиатских форума, где ждут первых лиц

Деловая элита Челябинской области ждет осенних российско-китайского и российско-кыргызского форумов. Организаторы уверяют, что по масштабу они будут сопоставимы с прошедшим в ноябре российско-казахстанским форумом, на который прилетели президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. И станут подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

10 сентября. Единый день голосования, важный для Екатеринбурга и Тюмени

Ожидается, что в Екатеринбурге развернется самая конкурентная избирательная кампания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самое интригующее политическое событие года в Свердловской области — выборы депутатов думы Екатеринбурга. До сих пор даже не ясно, по какой схеме пройдут выборы. Основной вариант — кардинальное сокращение числа депутатов, которых будут избирать по списку, или вообще отказ от списков. Из-за неопределенности потенциальные кандидаты до сих пор не могут определиться со стратегией своей кампании. Также не ясна судьба мэра Евгения Ройзмана: система, по которой будет избраться глава города, не утверждена.

После выборов в гордуму Тюмени председатель представительного органа власти лишится статуса главы города Тюмени и это звание полностью перейдет к главе администрации Александру Моору.

Уральцам интересно будет понаблюдать и за выборами губернатора Омской области.

Осенью 2017 года статус врио губернатора там неожиданно получил свердловский политик Александр Бурков, известный в политических кругах всех регионов как куратор избирательных кампаний «Справедливой России». С пиар-сопровождением своей врио-деятельности у Буркова традиционно все хорошо, а вот хозяйственные вопросы он взялся решать очень лихо, и есть вероятность, что летом земляки увидят, как омская элита показывает варягу, где его место.

Сентябрь. Заканчивается срок полномочий сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба

На посту главы администрации города Якоб находится с 2010 года. Срок его полномочий заканчивается вместе с полномочиями гордумы, и до сегодняшнего дня держится интрига: он останется или уступит место своему заместителю Алексею Кожемяко. Или кандидату от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Сентябрь. IX Тюменский нефтегазовый форум

Еще одно мероприятие губернатора Тюменской области Владимира Якушева, которое в точном соответствии с его характером растет не рывками, а планово-стабильно. В 2017 году гостями форума были министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и представители ведущих компаний нефтегазового сектора. В этом году ожидают не менее статусных участников.

Сентябрь—октябрь

В российской политике это второй сезон для отставок губернаторов в году. Осенью убирают тех, чьим преемникам можно дать время на раскрутку.

Ноябрь. Генеральная ассамблея Международного бюро выставок

В ноябре решится, примет ли Екатеринбург выставку Экспо-2025. В Париже состоится тайное голосование стран — членов Международного бюро выставок (МБВ), в результате которого будет объявлен победитель. Всего в МБВ входит 170 стран. Вместе с Екатеринбургом на право проведения выставки претендуют Париж, Баку и Осака.

22 ноября. Дубровскому — 60

Губернатор Челябинской области встретит юбилей, исполняя поручение президента России Владимира Путина. Или на посту губернатора, или на новой должности, которую ему прочат.

Декабрь. Бой с излишне самостоятельной элитой ХМАО

Наталья Комарова решила положить конец вольнице, распущенной ее предшественником Александром Филипенко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

К концу 2018 года в Югре должны быть разработаны механизмы проведения агломерации. Такое поручение дал правительству губернатор Наталья Комарова. Пока говорится о простом межмуниципальном сотрудничестве, но не исключено, что будут приняты решения о слиянии нескольких городов и районов. Тема агломерации стала одной из ключевых в уходящем 2017 году, поскольку бьет по самой большой проблеме округа — уничтожает сформировавшиеся элитные кланы, которые в силу географических особенностей ХМАО были так сильны, что позволяли себе не подчиняться региональной власти.

Декабрь. Суд по делу вымогателя Шмонина

В 2018-м в суд уйдет уголовное дело создателя портала «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина, которого обвиняют в распространении порнографии, а также вымогательстве в составе организованной группы и клевете. «Чиновник.ру» специализировался на публикации оскорблений в адрес представителей югорской элиты. По информации «URA.RU», в качестве потерпевших проходят бывший прокурор Сургута Александр Пономарев и экс-депутат из Нефтеюганска Евгений Востриков, а также еще ряд спецсубъектов — депутаты, адвокаты, сотрудники силовых структур.

Декабрь. Старт нефтедобычи на Русском месторождении

До конца года, нефтегазовый гигант, НК «Роснефть» должна запустить в промышленную эксплуатацию добычу нефти на Русском месторождении. В первый же год добычи планируется извлечь 1,3 млн тонн нефти. В «Стратегии 2022» нефтяной компании, озвученной президентом Роснефти Игорем Сечиным в конце 2017 года в Сочи, указан ежегодный рост добычи на Русском месторождении в миллион тонн, вплоть до 2023 года.

Декабрь. В Перми разрешится долгоиграющий конфликт

Пермский зоопарк должен переехать на новое место, что завершит один из самых длительных конфликтов в регионе.

Декабрь. Запуск второй очереди завода «Ямал СПГ», первый блок которого был признан событием 2017 года

Новая очередь поднимет мощность завода до 11 млн тонн в год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Также дружно, как критикует методы управления президента России Владимира Путина, федеральная пресса в декабре восхищалась детищем владельца «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона, запустившего «Ямал СПГ». Он сделал это, ломая сопротивление «Газпрома», столкнувшись с американскими санкциями, потратив суммы, которые невозможно представить. И теперь речь о второй очереди, которая поднимет мощность завода до 11 млн тонн в год (4% мирового рынка СПГ). К этому времени бороздить просторы северных морей будут уже пять газовозов ледокольного типа Yamalmax, первым из которых стал «Кристоф де Маржери», только что вернувшийся в порт Сабетта для второй загрузки.

Декабрь. Станет известна дата выхода фильма «Тобол» по книге Алексея Иванова

Съемочная группа «Тобола» должна передать картину Фонду кино. Дата выхода ленты в прокат еще неизвестна, после будет показ сериала на «Первом канале». Еще никогда Урал не получал промоушен такого масштаба!