На выборах президента губернаторам покажут их подчиненное положение

02:00 10 января 2018 0

Губернаторов заставят создавать ажиотаж вокруг выборов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Инерционный сценарий президентской избирательной кампании не содержит существенных рисков для действующей федеральной власти», но это не гарантирует безоблачной жизни губернаторам из-за способности «Центра использовать выборный фактор для демонстрации элитам субъектов Федерации их подчиненного положения». К такому выводу пришли авторы очередного рейтинга социально-политической устойчивости регионов России из «Петербургской политики» по итогам декабря 2017 года.

Губернаторов заставят делать из выборов праздник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам одного из авторов доклада Михаила Виноградова, в декабре на федеральном уровне не было продемонстрировано неожиданных шагов по мобилизации провластного и оппозиционного электората. Именно поэтому возникают риски, что часть задач по созданию предвыборного «ажиотажа» могут делегировать региональным элитам.

Виноградов отметил, что сегодня перед регионами федеральный центр ставит сложную задачу — необходимо обеспечить явку выше «естественного фона» при внешнем соблюдении декларируемых ограничений. «Все больше звучат призывы активнее использовать региональную повестку по привлечению избирателей при рискованности „расшатывания“ местных повесток, „засушенных“ во многих регионах» — пояснил «URA.RU» Виноградов.

Он отмечает, что хуже всего придется губернаторам-технократам, которые в первые месяцы пребывания у власти подчеркнуто сторонились политики.

Другая проблема — это противоречие между запросом с федерального уровня на «повестку праздника» для привлечения внимания избирателей и самоощущением граждан текущей ситуации, как «экономического кризиса».

Впрочем, директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов не спешит соглашаться с озвученным тезисом: «На мой взгляд, аргумент про праздник и кризис выглядит достаточно странно — тут нет противоречия. Объективно именно в кризисные времена люди наиболее остро хотят праздника, надежды и ощущения света в конце туннеля».

Виноградов полагает, что по итогам выборов будут сделаны выводы по работе как отдельных федеральных чиновников, так и их региональных коллег.

«Работу последних гораздо проще оценить. Именно поэтому в регионах понимают, что 18 марта — это день Х в смысле проверки эффективности деятельности», — заключил собеседник агентства.

Региональные власти действительно получили со стороны федерального центра определенный перечень установок, однако в приоритете оказывается вопрос явки, утверждает в разговоре с «URA.RU» политолог Андрей Колядин.

«Нет никакой нужды поднимать рейтинг Путина — он и так под 80%. Однако необходима достойная явка. В борьбе за нее хороши отнюдь не все способы. Все должно быть честно, легитимно и политтехнологично, без использования административного ресурса», — пояснил Колядин. В то же время он не исключил, что не обойдется без случаев, когда «некоторые губернаторы любой ценой будут стремиться к тому, чтобы явка составила 102%, а за Путина проголосовали 150%».

Политологи считают, что Собчак и Грудинин оживят выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседник агентства признал, что полностью отдавать все на откуп регионам небезопасно: «Кто-то ведь может сказать — не волнуйтесь, мы все честно и красиво сделаем сами, а на выходе получится явка в 30%. Это тоже не вариант».

Для повышения явки, создания интриги и сохранения инерционного сценария уже все, что нужно — сделано, утверждает в разговоре с «URA.RU» гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский.

«Среди кандидатов — Грудинин и Собчак. Свежая кровь, новые политические образы вполне могут повысить интерес к выборам до нужного уровня. Понятно, что и административное стимулирование явки в регионах будет: только глупец станет складывать все яйца в одну корзину и делать ставку исключительно на пул кандидатов. При этом это все тот же инерционный сценарий: Владимир Путин в окружении заведомо слабых, пусть и ярких конкурентов. Даже их яркость будет работать в пользу привычного, проверенного временем действующего президента», — отметил Еловский.

Основная часть доклада посвящена традиционному рейтингу устойчивости регионов. Драматических изменений в нем не произошло.

Дмитрий Кобылкин — традиционный лидер рейтингов устойчивости Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Среди регионов большого Урала в лидерах остается ЯНАО (8,3 балла, губернатор Дмитрий Кобылкин). Автономный округ находится в списке регионов с максимальной устойчивостью, расположившись на третьем месте. На позиции региона в рейтинге повлияла отправка потребителям первых танкеров со сжиженным природным газом с завода ЯМАЛ СПГ. Это единственная уральская новость, вошедшая в топ-30 самых важных региональных событий страны в декабре, по мнению авторов доклада.

Традиционно высоки позиции в рейтинге и у Тюменской области (8,2 балла, губернатор Владимир Якушев). Как и ЯНАО, регион находится в группе с максимальной устойчивостью, занимая четвертое место. Позитивным событием для региона стало открытие в Исетске завода по производству упаковки из полипропилена.

Рейтинг ХМАО также остается без изменений (7,4 балла, губернатор — Наталья Комарова) — регион находится в группе субъектов с высокой устойчивостью. Авторы доклада позитивно оценили встречу Комаровой с главой РЖД Олегом Белозеровым и обсуждение железнодорожной инфраструктуры региона.

Свои позиции в рейтинге, пусть и незначительно, но улучшила Свердловская область (с 6,7 до 6,8 баллов, губернатор Евгений Куйвашев). Регион традиционно находится в группе со средней устойчивостью. Позитивными новостями для области стало завершение строительства стадиона к ЧМ-2018 и заключение Свердловской областью специального инвестконтракта с «ВСМПО-АВИСМА» до 2023 года.

Максим Решетников уже второй месяц растет в рейтингах устойчивости Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Уже второй месяц растет в рейтинге и Пермский край (с 6,2 до 6,3 баллов, губернатор Максим Решетников). Позитивными событиями для региона стало обсуждение главы региона и директора «Газпрома» Алексея Миллера вопроса об увеличении инвестиций в газификацию Пермского края.

Незыблемы позиции Курганской области, которая традиционно находится в списке регионов с пониженной устойчивостью (5,4 балла, губернатор — Алексей Кокорин). Негативным событием для региона стало видеообращение учителей сельских школ к Владимиру Путину, в котором они угрожали забастовкой из-за снижения зарплат и отмены льгот.

Замыкает рейтинг уральских регионов Челябинская область (4,7 балла, губернатор Борис Дубровский). Она традиционно находится в списке со слабой устойчивостью. Негативными событиями месяца явились арест депутата гордумы Челябинска Андрея Пязока и избиение неизвестными мировой судьи в Еманжелинске. Кроме того, регион занял 85-е место в экологическом рейтинге «Зеленого патруля».