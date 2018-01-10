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Главные новости Свердловской области
13:03  10 января 2018 0

«Ты придешь в „луишке“, но девка на расслабоне в джинсах будет круче»

Трендсеттер Урала о провале Center Club, взлете «Гадов», отличии Алтушкина от Заводовского
Михаил Вьюгин
© Служба новостей «URA.RU»
Интервью с Анной Решеткиной. Екатеринбург , решеткина анна
Анна Решеткина — бесспорный лидер мнений Екатеринбурга, модной столицы УралаФото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбург — столица Урала не только потому, что на его территории резиденция полпреда президента. Здесь сложилась своя люксовая индустрия. И, хотя она переживает четвертый год кризиса, не умирает, а трансформируется, становясь больше. Каждый год Михаил Вьюгин и Анна Решеткина обсуждают, что поменялось в этой тусовке. Наступление 2018 года не отменило эту традицию, просто Решеткина теперь главред не глянцевого журнала «Стольник», а самого веселого екатского бара «Шалом Шанхай».

— Каково это — не быть главным редактором глянцевого журнала?

— Легко и непринужденно. Пока я была внутри глянца, мне было интересно, а сейчас для меня этот мир просто исчез, так уж устроена человеческая психика.

— Летел из Тюмени, в аэропорту местная версия «Стольника». На обложке — мужик с монобровью. Живет журнал, куда-то движется. Наверняка, приносит прибыль владельцу.

— Это отражает то, как они живут. Кстати, в регионах за счет особой системы распространения — почитать бесплатно в местах оказания услуг — глянец еще и более живуч, чем федеральный. Но домой его будут носить всё реже.

— Ты ушла из мира глянца. Какое первое наблюдение в новой, свободной жизни?

— Сегодня мы можем наблюдать очень классную тенденцию. 10 лет назад по человеку было сразу понятно, какой у него уровень дохода, потому что был «Покровский пассаж» и был рынок на Бебеля. Сейчас ты этого не поймешь: олигарх может быть одет очень просто, а кто-то притворяющийся может быть одет как королева.

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И мода стала другой. Ты можешь быть в Louis Vuitton на мероприятии, встретить девку в джинсах, кроссах и футболке и понять, что она тебя круче. Она на расслабоне пришла и поэтому круче. Это общемировая тенденция, которая дошла и до нас. А люди со своим статусом, подкрепленным брендами, нелепы. Я к тебе на разговор пришла в свитшоте, без мейкапа, потому что у меня месседж такой: ребята, это все не важно.

— Элита Екатеринбурга принимает это?

— Конечно, потому что речь не только о вещах. Это прекрасная философия о том, что важно быть, а не казаться. Это путь к свободе, и любая тусовка сегодня это считывает.

— Принято считать, что Игорь Заводовский — это мерило успешности. В «Шалом Шанхай» он был?

— Погребинский пару раз был. А Игоря Заводовского принято считать строителем самого уродливого здания Екатеринбурга (смеется).

— Но для тусовки он мерило.

— Для тусовки, наверное, где-то да. Это вопросы к тусовке. А Заводовский с Погребинским при том, что это приятные ребята, как это оказывается практически с каждым человеком на ближней дистанции, живут в совершенно своём замкнутом мире. Если бы они почаще были в «Шалом Шанхае», возможно, так бы и вокзал их золотой мог бы стать другим. Я искренне верю, что это работает именно так. Общение, контекст и смена эстетических ориентиров.

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Жаль, что тебя не было на последнем Guess Who — там был очень классный микс из гостей. Я — за максимальное естественное размытие, смешение людей, классов и сословий. И это то, что постепенно происходит. Мне забавно вспомнить, как я еще какое-то время назад относилась к людям, с которыми сейчас провожу так много времени. Мне казалось, что это какие-то скучные бизнесмены, страшно испорченные, с не очень чистым нутром — но нет же!

Главная проблема общества в том, что группы людей придумывают себе друг друга и строят искусственные границы, и когда они объединяются, потому что перепутали, думали, что среди своих, а оказалось, что среди чужих, то видят, что чужой оказывается вроде как и свой.

В одной тусовке могут быть женщины на луишке, а тут Баско Пати. Нормально! Потому что не луишка решает, а человеческое. Это видно по «Шалому». Я думала, Center Club разовьет эту тему, но нет.

— Потому что он создан людьми пенсионного возраста?

— Нет, дело не в возрасте. А в том, что прекрасный, обаятельный Сережа Копьев не уловил мировой тренд. Он продолжает жить в мире, где есть богатые и бедные. Типа он бы рад бы делать что-то более качественное, но он типа знает, что нужно публике. А на самом деле нет.

— А Tele-Club, привозящий Бузову?

— Знает.

Интервью с Анной Решеткиной. Екатеринбург , напитки, вьюгин михаил, коктейли, решеткина анна, алкоголь
«Шалом Шанхай» стал первым приличным драйвовым местом Екатеринбурга
Фото: Анна Майорова © URA.RU

И вот Center, дай Бог, еще, может быть, станет прогрессивным местом, но нельзя считать, что люди будут жевать коммерческую жвачку из Lux cafe. Потому что тот прогрессив-хаус, который он сейчас ставит, имеет уже четкий образ: кальян, декольте, ресницы. А люди хотят новых образов, свежести, с форматом из 00-х они уже сами себе надоели.

— Ну пробовать можно по-разному. Смотрю на твои эксперименты в YouTube и не вижу в них жизни, ничего высокохудожественного.

— Миша, ты очень проницателен. Ничего высокохудожественного там нет.

— Ну, а что это, объясни мне?

— Это называется «все подряд». В этом году я наконец-то поняла, что я не женщина-бизнесмен, я не феминистка, я не собираюсь ни с кем соревноваться, я просто делаю всё, что мне интересно и взбредет в голову в любой момент. Что-то мы попробовали и, скорее всего, продолжим. Сейчас завалились проектами. Про ролики на ютубе — моим ребятам это было интересно, а я вообще вся для своей команды. Мы пробуем что-то без обязательств и претензий, часто просто веселимся — и мне кажется, что тому же Сереже Копьеву не хватает именно этой легкости и маневренности. Маркетинг по учебникам, даже написанным самим же тобой, нужно послать подальше.

— Я ждал от тебя после ухода из «Стольника» чего-то «вау», а получил «Шалом Шанхай», новую фотовыставку на старую тему и эти странные ролики.

— То новое, что «БЮРО100» начало в 2017-м, мы делаем под ключ в пространстве на втором этаже Ельцин Центра. Это будет не только место покупок, но и место тусовки, там будут новые проекты Кирилла Шлаена, ребят из «Нельсон Совин», московские бренды, которых никогда до этого не было в Екатеринбурге.

Это будет местом, где ты можешь купить офигенный подарок, от азиатской еды и гаджетов до мебели и аксессуаров, куда приезжаешь за чем-то интересным, смотришь сериалы в хорошей компании, играешь в шахматы и слушаешь классных лекторов.

Надеюсь, это оживит Ельцин Центр, сделает его так называемым местом. Ивенты мы делать продолжим, но то, что можно назвать преобразованием городской среды, теперь интересно мне все больше.

— Были ли в этом году какие-то репутационные истории? Например, история с всеобщей любимицей Олей Чебыкиной, создававшей модный интернет-проект, освоившей просто деньги, сейчас с разборками: куда делось государственное бабло?

— На сайте Interview был материал о том, что элитная тусовка Москвы совсем потеряла бдительность и пускает в свои ряды бывших стриптизерш, наркоманов и других недостойных людей. И какой кошмар, как это тусовка может закрывать на это глаза! У нас Марина Архипова сделала репост этого материала к себе, на «Фейсбук», и ее все дружно поддержали. Маринке и многим другим только дай в руку кнут — и они начнут наказывать, они люди жестких принципов. А про «не судите и не судимы будете» никто не помнит.

Открытие ночного клуба "Center Club" в Ельцин Центре. Екатеринбург, бар, клуб центр
Center Club претендует на нынешний статус «Шалома», но получит ли его?
Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Так вот — не судите! Про Олю Чебыкину — во-первых, никто никогда не знает, как оно было на самом деле. Во-вторых, кто из нас вообще безгрешен?! Я очень против того, чтобы осуждать людей и делать их персонами нон грата.

Я очень рада, что Оля сама не допустила того, чтобы спрятаться в нору, а ходит, активничает, взаимодействует. Я считаю, что она молодец и так и надо.

— Традиционно обсудим лучшее и худшее, что было в 2017 году.

— Лучшее — это биеннале. В этом году она показала новый уровень, на голову выше, чем было до этого. Просто гордость!

— Ресторан.

— «Гады», конечно. Я пыталась в субботу позавтракать там в пять вечера и не смогла. Вернее смогла за баром. Потому что все места были заняты. При том, что у «Гадов» нет целевой аудитории. И своим успехом они доказывают, что истории с целевой аудиторией иногда надо отставить в сторону решительно.

— А худшее из ресторанов? Grand Cafе, может быть?

4-ая Уральская индустриальная биеннале современного искусства за два дня до открытия. Екатеринбург, уральская биеннале, индустриальная биеннале, современное искусство
Два года назад Решеткина в пух и прах разносила биеннале, а теперь гордится совместным проектом
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Это очередной безумный дорогой проект фэшн-демиурга Игоря Казанцева. Ему тоже нужно в «Шалом Шанхай» походить. Тогда он сделает тот же люкс, но добавит ту самую «мятую футболку» в образ, и это заработает. Пока мы видим «всё лучшее сразу» до такой степени, что ты начинаешь думать, что перед тобой не брюлики, а пластмасска. А ведь это брюлики!

— Лучший сценарий отдыха какой был?

— Игровые форматы. Я была только на «Что? Где? Когда?» от промо-группы «Теснота», но я знаю, что есть мероприятие от Кати Логиновой в «Хаятте», где уже буржуазия соревнуется в эрудиции, началось все с «Мозгобойни» в «Максимилиансе», и думаю, что появится что-то еще. Собираются компании и проводят время в азартном компетишен — это здорово.

— Лучшее место?

— Можно, я назову «Шалом Шанхай»? Единственное место, в котором всё сошлось: сервис, коктейли, интерьер. Оно для всех. Еще бы нам чуть больше классной модной молодежи. Кому-то пока дороговато, но мы потихоньку-помаленьку сделаем так, что всем будет хорошо.

— Событие лучшее? Открытие Center Club’а, например.

— Нет, это плохо. Когда открывалась крыша «Ле бурга» с Иваном Дорном, взорвался весь город, все инстаграмы, СМИ, всем это событие было интересно. Club Center открылся так, что половина до сих пор не знает о его открытии. Хотя за бюджет открытия можно было оставаться в повестке пару месяцев. Поэтому я не могу это назвать лучшим событием года.

— Человек года?

— Кузякина хочется назвать.

— Мне тоже казалось, что его, но потом передумал, показалось, что он мелковат.

— Кузякин? Он очень мощный и еще покажет. Мне уже понятно, что Кузякин — это очень крутой ресторатор. Я не хочу говорить, что он новый Шлаен — он другой, и это прекрасно.

— Мы растем-растем-растем года три-четыре, а потом раз — все те, кто вместе с нами рос, массово сваливают. Полная зачистка, капитальная, а потом растут новые. Нет ощущения, что сейчас такой же процесс идет?

— Не помню, кто у меня свалил в этом году.

— Мне кажется, никто не свалил. Ни в этом году не сваливали, ни в прошлом.

— Я слышала мнение своих друзей, которые когда-то уехали давно в Москву про то, что в Екатеринбурге всё не так плохо. И перспективы здесь есть, и поляна для творчества — город у нас замечательный.

— Ты и твои ребята обнимали пруд?

— Нет. Они без акционизма. Уже плюс, что поменяли площадку для строительства. Сейчас нужно увидеть проект. Он не будет тот же самый, я это точно знаю.

— Я видел четыре, и есть один, который больше всех нравится создателям.

Акция "Обними пруд". Екатеринбург, река исеть, набережная городского пруда, акция обними пруд, плотинка
Со слов Решеткиной, выходит, что протест против строительства храма святой Екатерины не такой и «хипстерский». Он намного сложнее, а тусовка в Екатеринбурге сильно многослойная
Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Возможно, мне это понравится на картинке. Я сейчас всеми силами иду к тому, чтобы отвлечься от общего шума и мнения экспертов. Я так сяду, посмотрю на картинку и прислушаюсь, что отзывается внутри. И если у меня вдруг что-то взбунтуется, то я пойду, а если не взбунтуется, то скажу: пусть строят. [Владелец «Русской медной компании», один из инициаторов строительства Игорь] Алтушкин вообще вызывает уважение, то, что он делает, это круто: и бои, и комплекс единоборств сейчас будет, и площадки для спорта. Я чувствую в нем социально ответственный стержень.

— Антигерой?

— Не хочется называть антигероев, люди что-то делают, — и молодцы, делающим что-то и так непросто. Я не так давно поняла, в чем суть исповеди — простить человеку все, чтобы он безвинный и чистый шел дальше, что бы ни было за спиной. Ты новый сегодня, не такой, как вчера. Никакого осуждения — только вперед и с легким сердцем.

Редакция благодарит бар «Шалом Шанхай» за разрешение провести беседу в интерьерах заведения. На нашей независимости и собственном отношении к бару это никак не отразилось.

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