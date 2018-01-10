«Ты придешь в „луишке“, но девка на расслабоне в джинсах будет круче»

13:03 10 января 2018 0

Анна Решеткина — бесспорный лидер мнений Екатеринбурга, модной столицы Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбург — столица Урала не только потому, что на его территории резиденция полпреда президента. Здесь сложилась своя люксовая индустрия. И, хотя она переживает четвертый год кризиса, не умирает, а трансформируется, становясь больше. Каждый год Михаил Вьюгин и Анна Решеткина обсуждают, что поменялось в этой тусовке. Наступление 2018 года не отменило эту традицию, просто Решеткина теперь главред не глянцевого журнала «Стольник», а самого веселого екатского бара «Шалом Шанхай».

— Каково это — не быть главным редактором глянцевого журнала?

— Легко и непринужденно. Пока я была внутри глянца, мне было интересно, а сейчас для меня этот мир просто исчез, так уж устроена человеческая психика.

— Летел из Тюмени, в аэропорту местная версия «Стольника». На обложке — мужик с монобровью. Живет журнал, куда-то движется. Наверняка, приносит прибыль владельцу.

— Это отражает то, как они живут. Кстати, в регионах за счет особой системы распространения — почитать бесплатно в местах оказания услуг — глянец еще и более живуч, чем федеральный. Но домой его будут носить всё реже.

— Ты ушла из мира глянца. Какое первое наблюдение в новой, свободной жизни?

— Сегодня мы можем наблюдать очень классную тенденцию. 10 лет назад по человеку было сразу понятно, какой у него уровень дохода, потому что был «Покровский пассаж» и был рынок на Бебеля. Сейчас ты этого не поймешь: олигарх может быть одет очень просто, а кто-то притворяющийся может быть одет как королева.

И мода стала другой. Ты можешь быть в Louis Vuitton на мероприятии, встретить девку в джинсах, кроссах и футболке и понять, что она тебя круче. Она на расслабоне пришла и поэтому круче. Это общемировая тенденция, которая дошла и до нас. А люди со своим статусом, подкрепленным брендами, нелепы. Я к тебе на разговор пришла в свитшоте, без мейкапа, потому что у меня месседж такой: ребята, это все не важно.

— Элита Екатеринбурга принимает это?

— Конечно, потому что речь не только о вещах. Это прекрасная философия о том, что важно быть, а не казаться. Это путь к свободе, и любая тусовка сегодня это считывает.

— Принято считать, что Игорь Заводовский — это мерило успешности. В «Шалом Шанхай» он был?

— Погребинский пару раз был. А Игоря Заводовского принято считать строителем самого уродливого здания Екатеринбурга (смеется).

— Но для тусовки он мерило.

— Для тусовки, наверное, где-то да. Это вопросы к тусовке. А Заводовский с Погребинским при том, что это приятные ребята, как это оказывается практически с каждым человеком на ближней дистанции, живут в совершенно своём замкнутом мире. Если бы они почаще были в «Шалом Шанхае», возможно, так бы и вокзал их золотой мог бы стать другим. Я искренне верю, что это работает именно так. Общение, контекст и смена эстетических ориентиров.

Жаль, что тебя не было на последнем Guess Who — там был очень классный микс из гостей. Я — за максимальное естественное размытие, смешение людей, классов и сословий. И это то, что постепенно происходит. Мне забавно вспомнить, как я еще какое-то время назад относилась к людям, с которыми сейчас провожу так много времени. Мне казалось, что это какие-то скучные бизнесмены, страшно испорченные, с не очень чистым нутром — но нет же!

Главная проблема общества в том, что группы людей придумывают себе друг друга и строят искусственные границы, и когда они объединяются, потому что перепутали, думали, что среди своих, а оказалось, что среди чужих, то видят, что чужой оказывается вроде как и свой.

В одной тусовке могут быть женщины на луишке, а тут Баско Пати. Нормально! Потому что не луишка решает, а человеческое. Это видно по «Шалому». Я думала, Center Club разовьет эту тему, но нет.

— Потому что он создан людьми пенсионного возраста?

— Нет, дело не в возрасте. А в том, что прекрасный, обаятельный Сережа Копьев не уловил мировой тренд. Он продолжает жить в мире, где есть богатые и бедные. Типа он бы рад бы делать что-то более качественное, но он типа знает, что нужно публике. А на самом деле нет.

— А Tele-Club, привозящий Бузову?

— Знает.

«Шалом Шанхай» стал первым приличным драйвовым местом Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

И вот Center, дай Бог, еще, может быть, станет прогрессивным местом, но нельзя считать, что люди будут жевать коммерческую жвачку из Lux cafe. Потому что тот прогрессив-хаус, который он сейчас ставит, имеет уже четкий образ: кальян, декольте, ресницы. А люди хотят новых образов, свежести, с форматом из 00-х они уже сами себе надоели.

— Ну пробовать можно по-разному. Смотрю на твои эксперименты в YouTube и не вижу в них жизни, ничего высокохудожественного.

— Миша, ты очень проницателен. Ничего высокохудожественного там нет.

— Ну, а что это, объясни мне?

— Это называется «все подряд». В этом году я наконец-то поняла, что я не женщина-бизнесмен, я не феминистка, я не собираюсь ни с кем соревноваться, я просто делаю всё, что мне интересно и взбредет в голову в любой момент. Что-то мы попробовали и, скорее всего, продолжим. Сейчас завалились проектами. Про ролики на ютубе — моим ребятам это было интересно, а я вообще вся для своей команды. Мы пробуем что-то без обязательств и претензий, часто просто веселимся — и мне кажется, что тому же Сереже Копьеву не хватает именно этой легкости и маневренности. Маркетинг по учебникам, даже написанным самим же тобой, нужно послать подальше.

— Я ждал от тебя после ухода из «Стольника» чего-то «вау», а получил «Шалом Шанхай», новую фотовыставку на старую тему и эти странные ролики.

— То новое, что «БЮРО100» начало в 2017-м, мы делаем под ключ в пространстве на втором этаже Ельцин Центра. Это будет не только место покупок, но и место тусовки, там будут новые проекты Кирилла Шлаена, ребят из «Нельсон Совин», московские бренды, которых никогда до этого не было в Екатеринбурге.

Это будет местом, где ты можешь купить офигенный подарок, от азиатской еды и гаджетов до мебели и аксессуаров, куда приезжаешь за чем-то интересным, смотришь сериалы в хорошей компании, играешь в шахматы и слушаешь классных лекторов.

Надеюсь, это оживит Ельцин Центр, сделает его так называемым местом. Ивенты мы делать продолжим, но то, что можно назвать преобразованием городской среды, теперь интересно мне все больше.

— Были ли в этом году какие-то репутационные истории? Например, история с всеобщей любимицей Олей Чебыкиной, создававшей модный интернет-проект, освоившей просто деньги, сейчас с разборками: куда делось государственное бабло?

— На сайте Interview был материал о том, что элитная тусовка Москвы совсем потеряла бдительность и пускает в свои ряды бывших стриптизерш, наркоманов и других недостойных людей. И какой кошмар, как это тусовка может закрывать на это глаза! У нас Марина Архипова сделала репост этого материала к себе, на «Фейсбук», и ее все дружно поддержали. Маринке и многим другим только дай в руку кнут — и они начнут наказывать, они люди жестких принципов. А про «не судите и не судимы будете» никто не помнит.

Center Club претендует на нынешний статус «Шалома», но получит ли его? Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Так вот — не судите! Про Олю Чебыкину — во-первых, никто никогда не знает, как оно было на самом деле. Во-вторых, кто из нас вообще безгрешен?! Я очень против того, чтобы осуждать людей и делать их персонами нон грата.

Я очень рада, что Оля сама не допустила того, чтобы спрятаться в нору, а ходит, активничает, взаимодействует. Я считаю, что она молодец и так и надо.

— Традиционно обсудим лучшее и худшее, что было в 2017 году.

— Лучшее — это биеннале. В этом году она показала новый уровень, на голову выше, чем было до этого. Просто гордость!

— Ресторан.

— «Гады», конечно. Я пыталась в субботу позавтракать там в пять вечера и не смогла. Вернее смогла за баром. Потому что все места были заняты. При том, что у «Гадов» нет целевой аудитории. И своим успехом они доказывают, что истории с целевой аудиторией иногда надо отставить в сторону решительно.

— А худшее из ресторанов? Grand Cafе, может быть?

Два года назад Решеткина в пух и прах разносила биеннале, а теперь гордится совместным проектом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Это очередной безумный дорогой проект фэшн-демиурга Игоря Казанцева. Ему тоже нужно в «Шалом Шанхай» походить. Тогда он сделает тот же люкс, но добавит ту самую «мятую футболку» в образ, и это заработает. Пока мы видим «всё лучшее сразу» до такой степени, что ты начинаешь думать, что перед тобой не брюлики, а пластмасска. А ведь это брюлики!

— Лучший сценарий отдыха какой был?

— Игровые форматы. Я была только на «Что? Где? Когда?» от промо-группы «Теснота», но я знаю, что есть мероприятие от Кати Логиновой в «Хаятте», где уже буржуазия соревнуется в эрудиции, началось все с «Мозгобойни» в «Максимилиансе», и думаю, что появится что-то еще. Собираются компании и проводят время в азартном компетишен — это здорово.

— Лучшее место?

— Можно, я назову «Шалом Шанхай»? Единственное место, в котором всё сошлось: сервис, коктейли, интерьер. Оно для всех. Еще бы нам чуть больше классной модной молодежи. Кому-то пока дороговато, но мы потихоньку-помаленьку сделаем так, что всем будет хорошо.

— Событие лучшее? Открытие Center Club’а, например.

— Нет, это плохо. Когда открывалась крыша «Ле бурга» с Иваном Дорном, взорвался весь город, все инстаграмы, СМИ, всем это событие было интересно. Club Center открылся так, что половина до сих пор не знает о его открытии. Хотя за бюджет открытия можно было оставаться в повестке пару месяцев. Поэтому я не могу это назвать лучшим событием года.

— Человек года?

— Кузякина хочется назвать.

— Мне тоже казалось, что его, но потом передумал, показалось, что он мелковат.

— Кузякин? Он очень мощный и еще покажет. Мне уже понятно, что Кузякин — это очень крутой ресторатор. Я не хочу говорить, что он новый Шлаен — он другой, и это прекрасно.

— Мы растем-растем-растем года три-четыре, а потом раз — все те, кто вместе с нами рос, массово сваливают. Полная зачистка, капитальная, а потом растут новые. Нет ощущения, что сейчас такой же процесс идет?

— Не помню, кто у меня свалил в этом году.

— Мне кажется, никто не свалил. Ни в этом году не сваливали, ни в прошлом.

— Я слышала мнение своих друзей, которые когда-то уехали давно в Москву про то, что в Екатеринбурге всё не так плохо. И перспективы здесь есть, и поляна для творчества — город у нас замечательный.

— Ты и твои ребята обнимали пруд?

— Нет. Они без акционизма. Уже плюс, что поменяли площадку для строительства. Сейчас нужно увидеть проект. Он не будет тот же самый, я это точно знаю.

— Я видел четыре, и есть один, который больше всех нравится создателям.

Со слов Решеткиной, выходит, что протест против строительства храма святой Екатерины не такой и «хипстерский». Он намного сложнее, а тусовка в Екатеринбурге сильно многослойная Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Возможно, мне это понравится на картинке. Я сейчас всеми силами иду к тому, чтобы отвлечься от общего шума и мнения экспертов. Я так сяду, посмотрю на картинку и прислушаюсь, что отзывается внутри. И если у меня вдруг что-то взбунтуется, то я пойду, а если не взбунтуется, то скажу: пусть строят. [Владелец «Русской медной компании», один из инициаторов строительства Игорь] Алтушкин вообще вызывает уважение, то, что он делает, это круто: и бои, и комплекс единоборств сейчас будет, и площадки для спорта. Я чувствую в нем социально ответственный стержень.

— Антигерой?

— Не хочется называть антигероев, люди что-то делают, — и молодцы, делающим что-то и так непросто. Я не так давно поняла, в чем суть исповеди — простить человеку все, чтобы он безвинный и чистый шел дальше, что бы ни было за спиной. Ты новый сегодня, не такой, как вчера. Никакого осуждения — только вперед и с легким сердцем.

Редакция благодарит бар «Шалом Шанхай» за разрешение провести беседу в интерьерах заведения. На нашей независимости и собственном отношении к бару это никак не отразилось.