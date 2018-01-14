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14 января 2018
12:26  14 января 2018 14

Уволенные 10 тысяч гаишников могут уйти в криминал

Начнется ли новая война воров в законе, и чем бандиты лучше чиновников
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Клипарты. Сургут , пистолет, оружие, преступление, криминал
Уже в этом году Россию, согласно прогнозам, могут захлестнуть криминальные войныФото: Алексей Андронов © URA.RU
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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В 2018 году в России может начаться крупная война между криминальными авторитетами. Как утверждают некоторые эксперты, с одной стороны, после ареста Шакро Молодого появилась необходимость определить, кто вместо него станет главным вором в законе. С другой — на свободу в ближайшее время выходит несколько авторитетов.

Говорят, что именно это и должно повлечь за собой передел сфер влияния. О том, что происходит сегодня в мире криминала, стоит ли ждать новой бандитской войны и станем ли мы свидетелями возвращения 90-х — в авторской колонке адвоката, историка, писателя Ивана Миронова.

Представить сегодня общество, в котором полностью отсутствует криминал, невозможно, это утопия. Может, кому-то это покажется странным, но «авторитеты» — это определенная защита общества и государства от криминального хаоса и анархии. По сути, так называемые воры в законе — это третейские судьи уголовного мира, должные следить за соблюдением неписаных правил.

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Воры в законе нужны обществу, уверены некоторые
Фото: Кадры из фильма «Порок на экспорт»

Воры ворам рознь, но те, с кем я лично знаком, четко следуют моральным принципам, имеют предельно ясные представления о справедливости, добре и зле. Не всякий вор в силу понятий будет заниматься тем, чем не побрезгуют иной чиновник или правоохранитель. Криминальный мир — это часть общества, с теми же моральными болячками. Только, пожалуй, в первом побольше демократии, поскольку там мало заработать авторитет, надо еще уметь его удержать. Необходимо понимать одну вещь: в воровском мире непорядочных людей не больше, чем в какой-либо другой социальной группе.

Ждать ли нам масштабную криминальную войну в наступившем году? Думаю, нет. Воровской мир достаточно динамичный: одних закрывают, другие — выходят, идет постоянное перераспределение сфер влияния.

Однако в серьезных войнах, таких, какие нам доводилось наблюдать в 90-е годы со взрывами и перестрелками в центре Москвы, никто не заинтересован. Все стараются поймать тишину. Беспредел и канонада никому не нужны.

Разговоры о том, что вот-вот начнется новая криминальная война, идут постоянно. Зачастую их подогревают сами правоохранительные органы и спецслужбы. Однако начало передела, как правило, связано не со смертью того или иного «законника» или с выходом очередного «авторитета» на свободу, а с резкими спадами экономической ситуации в стране: разорение предприятий, массовые увольнения и т. д. Поэтому все зависит от внутреннего курса государства.

К обострению криминогенной обстановки в стране скорее приведет не выход на свободу кого-нибудь Васи Косого, а увольнение 10 тысяч сотрудников ГИБДД — молодых, крепких ребят, привыкших к легким деньгам и непыльной работе. Куда двинет эта армия? Калитки охранять за 15 тысяч? Очень сомневаюсь.

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