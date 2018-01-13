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13 января 2018
Главные новости Москвы
15:58  13 января 2018 0

«Куда делись 7,5 млрд Грудинина? На российских счетах их нет»

Скандал с финансами олигарха от КПРФ набирает обороты: кандидата ждут иски
Екатерина Холкина
© Служба новостей «URA.RU»
Екатерина Бойбородина
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание ВЦИК. Москва, грудинин павел
После скандала со счетами и активами у Грудинина могут появиться более серьезные проблемыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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После скандала с многомиллиардными счетами и активами за границей, акционеры «Совхоза имени Ленина» могут подать иски в суд на бизнесмена Павла Грудинина, баллотирующегося в президенты от партии КПРФ. Такое мнение высказал в разговоре с «URA.RU» профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

По словам Матвейчев, Грудинин заставлял акционеров отдавать свои паи в «Совхозе имени Ленина» бесплатно. «Когда совхоз преобразовывался в ЗАО, у него было 500 человек акционеров. Сейчас осталось 40. То есть, 460 человек продали свои паи. Один пай стоит порядка 120 млн рублей, то есть, два млн долларов», — рассказал политолог «URA.RU», отметив при этом, что в России должны были появиться 460 новых миллионеров, но их нет.

«Все эти годы люди сидели тихо, потому что знали — в колхозе все контролирует Грудинин. А сейчас, когда начался этот скандал с миллиардами в зарубежных банках, все эти люди будут искать справедливости», — уверен Матвейчев.

Говоря о скандале со счетами Грудинина, профессор высказал мнение, что деньги бизнесмена так и остались за рубежом: «На его российских счетах этих 7,5 млрд рублей нет. Значит, они так и остались в иностранных банках, просто были переведены на другой счет. Допускаю, что на счет какого-нибудь верного друга».

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По мнению политолога, купить что-то настолько дорогое за такой короткий срок Горудинин бы не успел. «Ведь что такое 7,5 млрд рублей? Это больше, чем годовой бюджет среднестатического города. К примеру, годовой бюджет Астрахани — 7,2 млрд рублей», — пояснил свою точку зрения Матвейчев.

Директор института политической социологии Вячеслав Смирнов в свою очередь предположил, что Грудинин мог конвертировать деньги со своих зарубежных счетов в облигации, выдать кредиты, перевести в трастовый фонд или иным другим способом соблюсти требования закона. «Для кандидата в президенты иметь деньги — не преступление. Преступление — хранить их на зарубежных счетах. Конечно же, от этих средств он не отказывался и тем или иным способом они к нему вернулись. И сейчас они ему, без сомнений, понадобятся — его ждет предвыборная кампания, которая требует значительных денежных затрат», — считает Смирнов.

Как ранее сообщало «URA.RU», зарубежные счета были обнаружены у Грудинина в ходе регистрации кандидата на пост президента РФ в ЦИК. Речь идет о пяти счетах в банках Австрии и Лихтенштейна. Кроме того, у кандидата за рубежом были найдены порядка 600 ценных бумаг.

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