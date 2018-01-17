«На каждого священника сегодня есть „зеленая папка“»

15:39 17 января 2018 3

Дело священника Грозовского нанесло удар по репутации РПЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В среду, 17 января, стало известно, что бывший духовник футбольного клуба «Зенит» и экс-настоятель храма Иоанна Воина (Гатчинский район Ленинградской области) священник Глеб Грозовский признан судом виновным в педофилии. Приозерский городской суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, в 2011 году священник совершил в православном детском лагере в отношении малолетней девочки «действия сексуального характера». А в 2013 году — уже в отношении двух девочек 9-10 лет в лагере православного детского клуба в Греции.

Почему священники все чаще становятся фигурантами громких историй, в том числе и уголовных, борется ли церковь с теми, кто ее дискредитирует, и есть ли те, кто заинтересован в порочности проводников к Богу, — «URA.RU» рассказал писатель, публицист, священник Михаил Ардов.

К счастью, педофилия в РПЦ пока не приняла масштабного размаха, речь идет все же об отдельных случаях. Чаще бывало, что монахи, которые не могут жениться, путаются с какими-то девками.

Скандалы в РПЦ сегодня перестали быть редкостью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На мой взгляд, ситуация в Московской патриархии заметно расшаталась. По моему мнению, там всегда было много аморального еще с советских времен. Почему такое происходило? За мужеложство в Уголовном кодексе СССР существовала отдельная статья, поэтому всякий, кто был в этом изобличен, немедленно имел все шансы попасть в тюрьму. Каждый из них это прекрасно понимал. В итоге многие находили для себя своего рода убежище в церкви. По сути — сбегали от ответственности.

С одной стороны, это давало им некоторую гарантию безопасности, с другой — такие элементы автоматически оказывались на крючке. Так, если у власти сегодня есть «зеленая папка» на каждого крупного чиновника, то точно такая же папочка существует и на каждого более-менее серьезного представителя РПЦ.

Давайте смотреть правде в глаза: власти выгодно, чтобы церковь была максимально управляемой. Наличие такого «крючка» — надежный инструмент управления. Бороться с этим явлением абсолютно невозможно — это ведь искусственно поощряется. Простите, но когда отдельные пороки всем выгодны, то как с этим вообще можно бороться?

В регионах ситуация на самом деле не особо лучше. Наверное, все как-то поскромнее, потише, но в целом соответствует общей канве. Вы же видите сами — кто-то попадается на педофилии, кто-то — на пьянстве. Но если у священника хорошие отношения с епископом, то в большинстве случаев сделать с ним ничего нельзя. Система хорошо отлажена. Она работает точно так же, как в силовых органах. Главный принцип там: своих не сдаем. У них сформировалась особая психология.