Как начала работать пермская школа №127 после поножовщины

18:05 18 января 2018 0

В школе ничего не напоминает о недавнем ЧП — разве что новая охрана Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В пермской школе №127, где произошла страшная резня, начались занятия. Сейчас там мало что напоминает о случившейся трагедии: уроки идут своим чередом, дети шумно играют на переменах. Но теперь вход в школу охраняет не хрупкая девушка, а крупный мужчина в форме цвета хаки.

Школа была закрыта три дня — с того рокового понедельника, когда двое подростков зашли туда, поднялись на третий этаж и в классе, где проходили уроки у 4 «Б», стали беспорядочно наносить удары детям и их учительнице. В четверг, 18 января, занятия возобновились, но детям разрешили их не посещать.

В школе пока спецрежим: дети могут посещать занятия в зависимости от своего состояния Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«Дети выходят на учебу по своему желанию и состоянию. Мы рекомендуем родителям смотреть особо внимательно на детей. Если ребенок чувствует себя не очень хорошо, мы рекомендуем пока оставаться дома и получить консультацию у специалистов. Если ребенок комфортно себя чувствует, мы рекомендуем начать учебный процесс», — пояснила «URA.RU» начальник управления общего образования краевого минобра Лариса Калинчикова.

На учебу вышли все классы. Включая 4Б, на который и напали подростки с ножами. По словам директора 127-й школы Татьяны Цейтлиной, на занятия пришли почти все ученики, исключение составляют лишь те, кто на больничном.

Занятия традиционно начались в 8:30. С самого утра дворники почистили территорию вокруг школы, а первым уроком здесь на лыжах катались старшеклассники. Вокруг — ни полицейских, ни каких-либо напоминаний о страшном происшествии.

На лицах учеников, идущих в школу, нет страха. Они совершенно спокойны, и некоторые, кажется, даже рады сюда вернуться. Папа ученика пятого класса рассказал корреспонденту «URA.RU»: «Они уже соскучились по товарищам. Родители в основном тоже страха не испытывают. Хотя пока далеко не все отпустили детей на занятия. И все надеются на выздоровление учительницы — это очень хороший педагог и человек. Общее мнение — она достойна самой высокой награды».

Впрочем, далеко не все родители так спокойны — многие из них пришли, чтобы проводить на учебу детей, которые, как правило, добираются на уроки сами. Бабушка привела в школу внучку и осталась дожидаться ее в фойе — одну отпускать страшно.

1/5 В школу приехали московские психологи и сотрудники МЧС Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На крыльце разговорились две учительницы. Женщины недоумевают, что сами до сих пор не знают всех деталей произошедшего, а СМИ публикуют противоречивые факты. «То одна информация появляется, то другая. Все смешали», — говорит один из педагогов. Слухи действительно ходят очень разные.

Как рассказал «URA.RU» один из источников, организатор поножовщины специально пошел в класс, где преподавала Наталья Шагулина — мол, у него с детства была обида на учительницу.

Правда, причину обиды никто назвать не может. По версии «Комсомольской правды», подростки, вооруженные ножами, вошли в первый попавшийся класс, чтобы учинить расправу. Им, на беду, оказался класс, где учились малыши.

Сейчас на входе в школу детей и взрослых встречает уже не хрупкая девушка, которая была на посту в тот страшный день, а двое мужчин. Один — из частного охранного предприятия «Аякс», с которым у школы был заключен договор ранее. Второй — высокий спортивный мужчина в костюме цвета хаки — из ЧОП «Цербер».

На входе в школу всех встречает «Цербер» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Это та самая компания, которая осуществляет охрану ближайшего торгового центра «Кит», куда побежали раненые дети. Сотрудники «Цербера» тут же кинулись на помощь школьникам. Вероятно, именно этот фактор стал причиной того, что родители попросили руководство школы сменить охранное предприятие. Теперь «Цербер» взял учебное заведение под свою защиту.

Однако и новым охранникам приходится сталкиваться с теми же проблемами. В первый же день работы школы после открытия приходят ученики без пропусков. «Я карточку потерял», — растеряно говорит суровому охраннику мальчик лет 13-ти. ЧОПовец, как и три дня назад, записывает данные ребенка, и пропускает его. А ведь именно так попал в школу один из малолетних преступников. Дело в том, что охрана просто не имеет права не пустить ребенка на учебу — это не только нарушение его конституционных прав на образование, но и оставление несовершеннолетнего в опасности.

Взрослых это послабление не касается, а взрослых сегодня в школе много — это и журналисты, и психологи, и сотрудники МЧС, и медики. СМИ пришли посмотреть, как проходит учебный день в школе, открывшейся после трагедии, остальных — ждет круглый стол о том, как работать в подобных стрессовых ситуациях. У всех на входе охрана тщательно проверяет документы и записывает данные. Кто-то не взял с собой паспорт — его не пропустили в учебное заведение, пришлось дожидаться коллег в фойе.

Выход СМИ был тоже организован. Журналистам не разрешили остаться внутри, чтобы понаблюдать за детьми. «Сами понимаете, не стоит лишний раз волновать учеников, да и родители просили, чтобы их детям обеспечили максимальный покой», — объяснили в школе.