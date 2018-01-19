Как Алексею Навальному вернуть интерес публики

15:07 19 января 2018 0

Новая акция оппозиционера анонсирована на 28 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конституционный суд отказалcя рассматривать жалобу Алексея Навального, которую тот подал, после того как Центризбирком не зарегистрировал его в качестве кандидата в президенты России. Оппозиционер пытался доказать, что закон «О выборах президента РФ», запрещающий условно осужденным принимать участие в выборах, противоречит Конституции.

Ответ пришел всего через три дня после подачи жалобы. Суд отметил, что ограничение «имеет особенно важное значение», так как наличие у кандидата судимости «создает крайне высокие риски для правовой демократии». По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, подобная скорость рассмотрения отмечалась лишь однажды — в ответ на запрос действующего президента страны Владимир Путина по вопросу о присоединении Крыма.

Решение Конституционного суда стало очередным информационным поводом, который временно возвращает Навального в информационную повестку. Эксперты считают, что это крайне важно для оппозиционера. «Он будет играть на идее недопуска. Если Навальный сейчас упустит такую возможность, то других опций для агрегирования протеста может просто не быть. Главная проблема для него — новое поколение оппозиционеров, которые успешно выиграли муниципальные выборы. Если он не будет аккумулировать протестную повестку, на его место придут молодые лидеры», — считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Фильм, посвященный коррупции премьер-министра Дмитрия Медведева, стал самым популярным политическим видео на Youtube Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пик популярности оппозиционера пришелся на март 2017 года, когда выпущенный им фильм «Он вам не Димон» за несколько недель набрал более 20 млн просмотров. Пытаясь капитализировать свою популярность, Навальный с удвоенной силой принялся строить сеть региональных штабов (в декабре 2016 года он заявил, что идет на выборы президента), собирать виртуальные подписи за собственное выдвижение и даже провел две крупные общероссийские акции протеста в первой половине года 2017 года — 26 марта и 12 июня.

После этого, по словам политологов, популярность оппозиционера пошла на спад. «То, что у Навального начались проблемы с мобилизацией своих сторонников, стало понятно после акции 7 октября. По сравнению с мартом и июнем вышло гораздо меньше народа. Очевидно, Навальный не смог нащупать правильной повестки на вторую половину года. Этот тренд продолжился и в конце декабря, когда на акцию в Лермонтовском сквере в Москве, которую Навальный горячо поддерживал, пришло всего 500 человек», — рассказал «URA.RU» директор Центра политических исследований Финансового университета Павел Салин.

Однако, как бы то ни было, власти косвенно признали Навального в качестве политика, когда лояльные к администрации социологические службы начали включать его в свои рейтинги, наряду с Путиным, Зюгановым и Жириновским, полагает эксперт.

На пятки Навальному наступают молодые оппозиционеры. Например, победитель муниципальной кампании осени 2017 года Дмитрий Гудков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После того, как в декабре ЦИК отказал Навальному в регистрации, оппозиционер принялся проводить кампанию за бойкот президентских выборов. Теперь он зовет своих сторонников по всей стране выходить на акции протеста 28 января.

С точки зрения влияния на политический процесс эта стратегия абсолютно бесперспективна, однако для сохранения в информационном поле Навальный выбрал довольно удобный путь, считает Павел Салин. «С явкой у власти сейчас проблемы. И если она будет не очень высокой, то он сможет представить это как свою заслугу. Организационные расходы минимальны, а медийные бонусы, если до выборов дойдет мало народу, выйдут неплохие. По итогам президентской кампании Навальный постарается записать себе в заслуги все объективные провалы власти, которые могут происходить и без его участия», — полагает Салин.

Однако в разгар избирательной кампании общественность интересуют прежде всего участники президентской гонки, коим оппозиционер не является.

«Пока Навальный не преуспел. Повестка забита [кандидатом от КПРФ Павлом] Грудининым и другими кандидатами», — заметил «URA.RU» политолог Аббас Галлямов.

В том, что на митинг Навального придет много народу, сомневается и президент Центра политических технологий Игорь Бунин. «В марте 2017 года Навальный был на пике популярности, сейчас его слава несколько угасла. Во время избирательной кампании люди занимаются выборами, а не митингами. Сегодня общественность обсуждает программы, спорит, за кого голосовать. Вся структура политической дискуссии строится вокруг этого», — заверил Бунин «URA.RU». Он считает, что для того, чтобы остаться в повестке, Навальному стоило бы оказать поддержку одному из кандидатов.

Главным бенифициаром предвыборной протестной кампании 2011 года считают «Справедливую Россию». Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2011 году, накануне парламентских выборов, Навальный выдвинул лозунг «голосуй за любую другую партию», что привело к существенному оттоку голосов у «Единой России» и было признано успехом оппозиции, напоминает Бунин. «Я не понимаю, в чем смысл его сегодняшней кампании. Разве что ему обидно, что он сам не участвует в избирательной кампании. Однако выборы это не сорвет, их легитимность от этого не понизится», — отмечает политолог.

Сейчас акция Навального не в повестке, однако в период избирательной кампании все может меняться достаточно быстро, считает Галлямов. «В том, что Навальному удастся мобилизовать много людей, пока у меня уверенности нет. Однако эмоции разбужены, и если через 10 дней доминировать будет разочарование, то люди вполне могут его выразить, присоединившись к акции Навального», — считает политолог.

Как бы то ни было, документально зафиксировать факт падения интереса к Навальному и его акциям мешает сама власть, считает Салин. «Городские власти активно пытаются забить площади своими мероприятиями 28 января. Как правило, не связанными с политиками. И даже если у Навального не получится провести череду массовых акций по всей стране, он запросто спишет это на противодействие сверху. В итоге мы не узнаем, почему же на самом деле не пришли люди: из-за того, что им больше неинтересен Навальный, или из-за давления властей», — резюмирует Салин.

То, насколько популярна новая повестка Алексея Навального, покажут акции протеста 28 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сам Навальный уже пожаловался на то, что с начала года Минюст требует закрыть его некоммерческий фонд «Пятое время года», через который оппозиционер заключает договоры об аренде штабов, оплачивает работу сотрудников и печатает агитационные материалы. «С фондом связано 95% операционной деятельности штаба», — заметил начальник штаба Навального Леонид Волков.

А ведь именно сохранение структуры региональных штабов является главным смыслом проведения акций 28 января, считает политолог, профессор кафедры сравнительной политологии НИУ ВШЭ Николай Петров. «Эти структуры — быстропортящийся продукт. Чтобы они не уснули и не умерли, им нужно принимать активное участие в выборах. А если Навальный на выборы не идет, их нужно организовывать для кампании бойкота», — отметил политолог. По его мнению, власть полагала, что если Навальный не будет участвовать в выборах, то активная политическая деятельность его штабов пойдет на спад. Однако, так как этого не происходит, Кремлю приходится прилагать дополнительные усилия.

Однако число участников акций в марте 2017 года Навальному не удастся показать в первую очередь по другим причинам, полагает Абзалов. «Повестка прошлогодних акций была антикоррупционной и пользовалась большой популярностью. Выборная тематика — это менее серьезный драйвер. Насколько ему удастся агрегировать протест в январе этого года — вопрос открытый», — говорит Абзалов. Осложняет ситуацию и то, что в этот раз его повестку не поддержат остальные оппозиционеры, прежде всего коммунисты и яблочники. Они выдвинули своих кандидатов и намерены участвовать в выборах.